Digo Bandera es una canción compuesta por Mariano Medina y Eduardo Allende a comienzos de los ´90.

Desde entonces ha sido interpretada por niños de numerosas escuelas argentinas y forma parte de varios discos, pero nunca antes había sido registrada en la voz de sus autores.

Hoy, junto a CEDILIJ, invitaron a Pablo Sigismondi a sumar su experiencia e imágenes, con el deseo de contribuir a deshacer los odios y murallas culturales que crecen impulsados por ciertos intereses y por la ignorancia.

DIGO BANDERA M.Medina - E.Allende - P.Sigismondi

Banderas, trozos de tela: Con ellas hemos sabido transmitir señales, por eso algunas sirven para determinar la tierra natal, la institución a la que pertenecemos o el grupo deportivo de afinidad. Por el significado que les damos, nos identifican, pero no nos encierran. No son fronteras ni deberían cegar la capacidad de reflexión, ni una actitud de respeto hacia los que portan otros trozos de tela. Ya sabemos que las razas no existen: Somos todos parte de una misma humanidad que ha centrado en el movimiento su expansión y crecimiento. Viajar es parte de nuestra condición como especie, y como supo reflexionar Julio Cortázar, lo mejor que nos puede pasar es el mestizaje. Por eso, en este contexto que exige un período de quietud espacial, creemos oportuno aprovechar la cercanía del Día de la Bandera en Argentina , el 20 de junio, para cambiar los enfrentamientos por encuentros. Bajo distintas telas, somos todos iguales.

Ficha técnica:

Pablo Sigismondi: Fotografías

Mariano Medina: Letra y canto

Eduardo Allende: música, piano y canto

Daniel Livadiotis: bombo y udú

Juan Martin Medina: flauta traversa

Martín Allende: edición musical

Carlos Speranza: Edición de video

Producción general: Espacio Buena Vista / Grupo La Chicharra

Auspicio CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil)