Manu Cabanay lanza su nueva canción y ya se puede escuchar en YouTube.

El nuevo lanzamiento se llama “El Cruce entre Bastones” de Manu Cabanay Ft. Pilar Medina y Patricio Villarejo.



En diálogo con Cabanay, nos cuenta cómo nació este tema: “La idea de la canción nació a raíz de lo que nuestros jubilados y jubiladas viven día tras días y mas aun en los últimos tiempos, donde se sobrepaso los limites de la maldad y la crueldad hacia nuestros viejos. Al estar detrás de un micrófono, no puedo hacer oídos sordo a lo que pasa y poder denunciarlo desde el lugar que me toca”.

Escuchá la nueva canción:

El artista se unió a Pilar Medina y Patricio Villarejo ¿Cómo surgió esta colaboración con otros artistas para hacer la canción?

La colaboración nació a raíz de la idea de mi padrino Patricio Villarejo, que al mostrarle la maqueta me dijo, esto los tenemos que grabar todos los que se pueda.

Entonces me puse en contacto con artistas cordobeses y de Buenos Aires. Por motivos de agenda y egos, entre otras cosas, no pudimos concretar la colaboración. Hasta que me re encontré con Pilar Medina, que supimos compartir escenario en una ocasión y al comentarle se mostro incondicional a la propuesta. Entonces, fue solo el coordinar para ir a mi estudio, y trabajar en ello. Patricio, por su lado desde Buenos Aires me envió su toma de violonchelo dándole la epicidad que la canción necesitaba".



-El Gobierno Nacional ha realizado recortes en muchas áreas afectando subsidios y proyectos en Cultura ¿Cómo está atravesando como artista independiente, este periodo de nuestra historia?

Como artista independiente con este gobierno es una cuesta arriba que se torna muchas veces insoportable. Siempre para un artista independiente es muy cuesta arriba y mas aun cuando no tenes un "manager" que te maneje la carrera y uno tiene que ser su propio productor, manager, prensa, etc. Pero sobre la mochila de piedras que cargamos habitualmente este gobierno ha superado con creces todo desalme ante visto. Desde la censura, la persecución tanto a artistas masivos como a unders que decimos cosas bajo una poesía. Son alérgicos a la gente que piensa y siente. Y quieren controlar a través del odio, el miedo y el hambre, con voces apocalípticas en estaciones de trenes. Nos quieren callar, cantemos mas fuerte.