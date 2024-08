De jueves a domingo, Espacio INCAA/ Cine Arte Córdoba exhibe en horario central la película “El escuerzo” que cosecha premios y reconocimientos en distintos festivales del mundo y, lo que es tan importante como éso, colma de espectadores las salas donde se ha estrenado.

Se podrá ver Jueves 22, sábado 24 y domingo 25 de agosto a las 21 hs y viernes 23 a las 22 hs.

A raíz de este reestreno en Cine Arte Córdoba la sala de 27 de abril 275, conversamos con su director Augusto Sinay, acerca de su asombrosa ópera prima.

Cba24n.com.ar: Augusto, tu ópera prima ya tiene días de exhibición en salas de distintos puntos del país con un éxito sorprendente. ¿A qué atribuís esta masiva concurrencia de espectadores ?

Augusto Sinay: “Ya estamos llegando a la cuarta semana de la película en cartelera y venimos llenando todas las funciones del Cineclub Municipal y en Buenos Aires también, todas llenas, incluso se agotan las entradas 10 días antes! Es una locura. Creo que la gente tiene ganas de ver cine argentino, cine jugado, de género fantástico y que refleje nuestra historia y nuestros paisajes. Es dificil definir el suceso mientras está pasando, creo que más adelante tendremos mejores reflexiones para hacer, por ahora me quedo con que a la gente le está gustando, tiene ganas de ver experiencias cinematográficas jugadas como El Escuerzo. Además de esas ganas, estamos haciendo un lindo trabajo en acompañar la película yendo a las salas a responder preguntas, contar anécdotas, contar cómo hicimos la película que fue una gran epopeya, contar que está inspirada en un cuento de Leopoldo Lugones y contar el contexto histórico. Entonces la gente sale de la sala con una experiencia más amplia, creo que eso suma mucho”.

Cba24n: De las devoluciones recibidas, de público y crítica ¿cuáles te impactaron especialmente?

Augusto Sinay: "Me siento muy afortunado de todas. Es hermoso leer lo que escriben y cuentan los críticos, y también te llena el alma escuchar a los espectadores contentos al salir de la sala o cuando escriben cosas en Letterbox por ejemplo. Me gusta leer y escuchar todo, no sé si algo es sorpresivo, o todo lo es... lo que sí me sucede que es novedoso para mí es que siento que la película ya dejó de ser "nuestra"... empiezo a ver que cada persona al verla se la apropia, le da su punto de vista, termina de completarla y crea interpretaciones maravillosas. Eso es lo más lindo que tiene el cine, que uno trabaja 10 años para hacer una película, pero la película se completa con la mirada de otro".

Cba24n: Este camino iniciado con El escuerzo, que te llevó a una exhaustiva investigación histórica, mística, folclórica, etc. te motiva para continuar en esa senda o intuís que tu camino de realizador tomará otros rumbos ?

A. Sinay: “Soy muy curioso y todos los proyectos que encaro me llevan a leer y descubrir muchas cosas por detrás. Creo que la realidad, la historia y la investigación tiene muchas cosas fantásticas para dar, y me gusta la fantasía. Ahora estamos trabajando con mi hermano Matías Sinay en dos proyectos nuevos, uno tiene que ver con nazis prófugos en las sierras de Córdoba, pero desde una historia muy intrigante, fantástica y con un poco de aventura. Y para ese proyecto también estamos tomando documentos históricos e investigacion, pero (como en El Escuerzo) luego lo deformamos para crear una aventura. El otro proyecto también parte de un personaje real, pero tan distorsionado hasta convertirse en una comedia negra de época con tintes fantásticos. Creo que ese es el rumbo que me apasiona, sacar fantasía de la realidad, distorsionarla y crear algo único, entretenido y con capas de profundidad a la vez”.

Cba24n: Finalmente, este fin de semana, tu filme se verá en otra sala de Córdoba luego del exitoso estreno en Cineclub Municipal. Se trata de Espacio INCAA/ Cine Arte Córdoba. Me gustaría que me expreses tu reflexión sobre la actualidad del cine nacional y el recorte de apoyo a producciones independientes. Y finalmente que invites a quienes todavía no la vieron a participar de estas exhibiciones de jueves a domingo. Estarás presente en esas funciones?

Augusto Sinay: “Es una alegría enorme estrenar la película en este momento que se duda tanto del cine nacional y doble orgullo que nos esté yendo tan bien en números y en recepción de la gente. Obviamente siempre hay cosas para mejorar en las políticas estatales que apoyan a nuestro cine, pero nunca nunca la solución es cerrar, desfinanciar y bastardear al sector audiovisual. Hay que apuntar a que el cine argentino siga siendo un faro y brille en los festivales de todo el mundo, y llenar nuestras salas nacionales”.

Y continúa: “Después de llenar dos semanas completas el Cineclub Municipal, volvemos con la película a la hermosísima sala céntrica del Cine Arte córdoba, que hace poco fue restaurada, con mejoras de proyector y sonido y podrán disfrutar de jueves a domingo la película. Habrá presentaciónes con el equipo de la película:

El Jueves habrá una función especial que la presentará Matías Carrizo, el productor cordobés de la película junto a al elenco de la película: Eva Bianco, Valeria Beltramo y Ciro Cavo Beltramo en compañía de Victor Acevo el presidente del instituto de culturas aborígenes de nuestra ciudad que también fue nuestro traductor a Quechua y nos acompañó durante el rodaje las hermosas escenas que rodamos en esa lengua, que es la lengua materna de Victor. Asi que será una hermosa charla y posteriores preguntas del público". finaliza el director.

El Escuerzo es una película inspirada en el cuento homónimo de Leopoldo Lugones que conllevó un proceso de siete años de producción que incluyó un exhaustivo trabajo de investigación histórica por su director, Augusto Sinay, recopilando notas de periódicos, discursos de Alberdi, Mitre, cartas de la época, juicios a campesinos, cuatreros y gauchos, lo que proporcionó un invaluable recurso para el guion.

Cuenta con un elenco conformado por un numeroso actores y actrices de nuestra provincia: el joven revelación Cristóbal López Baena, Eva Bianco, Lucía Castro, Valeria Beltramo, Beto Bernúez, Ciro Cavo Beltramo, Maximiliano Gallo, Diego Haas, Raúl Sánchez, Juan Vélez, Emilio Mazzuco, Fabio Camino, entre otros, y por el español Javier Pereira (merecedor del premio Goya).

El filme fue rodado en paisajes naturales y muy inaccesibles del Valle de Traslasierra y tuvo como complemento escenas filmadas en estudio para crear ranchos de época, túneles subterráneos y escenarios propios del mejor género fantástico, algo infrecuente en el cine argentino. La película que conjuga los géneros del terror, la fantasía, el western gauchesco y el drama.

Vemos un avance:

