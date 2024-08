En esta edición 2024 del Concurso de Relatos Humorísticos “Alberto Pío Cognigni” cuatro mujeres resultaron ganadoras de los principales premios.

Artículo relacionado:

Con el tercer puesto en la sección general, recordamos que hay un apartado especial para Humor Cordobés, resultó favorecida Indira Córdoba Alberca, quien tras el seudónimo Chuckibombón, participó con “ADN”, un picaresco relato que pueden leer descargándolo en el pie del artículo.

Conversamos con ella en el programa “Lo mismo…pero distinto” que se emite los sábados de 21 a 1 hs en AM 580 Radio Universidad Nacional de Córdoba.

Nacida en Ecuador Indira comparte su residencia entre Quito y la ciudad de Corrientes, Argentina, a la que llegó en el año 2008.

Alumnos de todo el mundo

Trabaja de manera independiente impartiendo clases de inglés y de castellano para extranjeros estadounideses y europeos, ya que Ecuador de ha convertido en un “destino de jubilación” según sus propias palabras. Y esto se explica “por ser un país con economía dolarizada, bajos impuestos y un nivel de seguridad que es mayor a la que ofrecen otros destinos” explica.

También da talleres en línea de escritura creativa lo que le posibilita tener alumnos de distintos lugares del mundo.

“Mis talleres son de narrativa y trabajo un realismo natural bastante oscuro y descarnado. Me da gusto ser reconocida con este premio ya que es la primera vez que escribo un relato de humor” cuenta la autora.

Las diferencias del castellano:

“No padecí tanto las diferencias entre Argenitna y Ecuador, si bien es cierto que varias veces ”metí la pata" por los distintos significados y usos. Tenía muy leídos a Borges, Cortázar, Sábato por lo tanto conocía el modo de hablar de los argentinos" contesta Indira ante la consulta sobre los diversos modismos del castellano que existen en estos dos países.

“Tengo anécdotas muy graciosas de malentendidos por no conocer dichos y vocablos propios del lugar”, relata.

El tema de “ADN” el cuento ganador:

“Surgió en una reunión de amigos, una de ellas, la escritora correntina Estela Maris Folguerá y con un escritor colombiano con quienes antes de la pandemia nos reuníamos por zoom y hacíamos juegos creativos para divertirnos. En uno de esos juegos creamos personajes y allí se originaron los protagonistas y la historia que se desarrolla en una comisaría”.

Este Concurso:

"Me enteré porque estoy suscrita y recibo noticias de las convocatorias, en este caso me llamó la atención que se trataba de relatos de humor y recordé que tenía ¡uno, uno solo escrito!. Y decidí participar.

El humor en Ecuador y en Argentina:

Indira reflexiona ante la pregunta sobre el humor en su país: “Los ecuatorianos no somos humorísticos, somos solemnes, un poco trágicos, demasiado realistas. Se escribe mayormente humor político. Hay excelentes caricaturistas pero tienen siempre el tinte político, sarcástico y no es un humor que llegue a todo el público”

“De Argentina me encantan Fontanarrosa es el primero que se me ocurre cuando pienso en humor argentino y las caricaturas de Quino”.

Mi familia

“Tengo mi madre y hermanos que viven en Ecuador. Toda mi familia es lectora, mi padre llenaba la casa de libros y era el gran regalo que nos podían dar; nadie me obligó a leer tomé el hábito naturalmente, por placer.”

“A los 15 años leí “El viejo y el mar”, más chiquita leía “Corazón”, “Mujercitas”, etc. Ya de adulta: Borges, Cortázar, Sábato”.

De qué reímos…

Ante la consulta de su relación con la risa cuenta: “La gente se ríe de mis ocurrencias pero no lo hago voluntariamente sino de manera espontánea, se ve que me encuentran graciosa”.

Y de qué reímos los latinoamericanos?

“Yo creo que nos reímos para no llorar. En Latinoamérica si no le buscamos el humor a la realidad no podríamos sobrevivir”, reflexiona.

“Me gustaría asistir a algún acto de entrega de premios si así lo hicieran” afirma finalmente.

Nos quedamos con una sensación gratificante luego de conversar con Indira. La notamos en buena relación con la palabra, satisfecha de este primer contacto casi casual con la escritura humorística. Buena lectora y con una fluidez de comunicación que nos imaginamos deben transformar sus clases de idiomas y escritura creativa en una experiencia agradable y superadora.

Para comunicarse con Indira Córdoba Alberca por talleres literarios o aprendizaje de idiomas facilitamos su Instagram @indiracordobaalberca

Bio, publicaciones y reconocimientos:

Indira Córdoba Alberca. Quito, Ecuador 1975. Publicó los libros de cuentos Diosas en el fuego (2007) Ruleta rusa y otros giros de fortuna (2013) Hecatombes (2020) y la novela No me digas que fueron a volver (2022).

Durante 14 años vivió en Argentina, en dónde publicó sus últimas obras. Actualmente comparte su vida entre los dos países. Es promotora de lectura e imparte talleres literarios a diverso público. Su trabajo ha sido reconocido con publicaciones, premios, antologías y menciones en Ecuador, Argentina, México, Estados Unidos, España, Colombia, Canadá y Portgugal.

Escuchá AQUÍ el reportaje radial completo. Realizado por Susana Curto, Sofía Sánchez Marinosci, control técnico Paty Quaglia. Grabaciones: Mariano Britos.

Artículos relacionados, reportajes a las otras ganadoras:

Entrevista a Silvana del Valle Acuña: humor y escritura desde Luque

El arte de contar y narrar: entrevista con la escritora y narradora María Alejandra Oliver

Claudia Minerva Baier: una abuela humorista autora de “Ellos no saben estacionar”