Claudia Minerva Baier, vive en Bahía Blanca. Cultiva el humor desde los relatos que según dice, le permiten otra forma de expresión.

Alegre, predispuesta y viviendo a pleno su etapa de jubilada como docente, con el seudónimo Felipa, se animó a enviar uno de sus trabajos al Concurso de Relatos Humorístico “Alberto P. Cognigni” que organizó la Agencia Córdoba Cultura en el marco del Festival Pensar con Humor.

Se muestra satisfecha con el logro ya que la historia “es una matáfora, porque hablo del sexo oral sin mencionarlo”, y agrega: “ me gusta cómo quedó y evidentemente también gustó a quienes lo eligieron”.

Y se explaya: “Soy una abuela jubilada y como todos en esta etapa quiero hacer lo que fui postergando. Comencé con un taller de stand up y otro de escritura. Ya había comenzado a cultivar el humor en mi muro de Facebook”.

“Comenzar a colaborar con la revista Humor a la Wargon, en la que escribo desde hace un tiempo fue un desafío porque debía expresar únicamente con palabras sin utilizar el cuerpo y la gestualidad, como ocurre en actuaciones personales”, reflexiona.

El humor como herramienta

“Me desempeñé como docente y debía recurrir al humor para poder trabajar con adolescentes. Una vez un alumno me dijo: “Profe, me hacés recordar a Moria Casán”. Eso me causó mucha gracia. Enseñaba Matemáticas y Ciencias Naturales a un alumnado en edad difícil, había que esmerarse para lograr la atención y el humor me ayudó siempre. Ahora escribir me entretiene”.

“Tengo una única hija y dos nietos de 11 y 7 años.Y con ellos nos reímos mucho también y disfrutamos”.

Perfil bajo

“Cultivo un perfil bajo, no me atraen las redes, uso solamente Facebook, como todos los veteranos. Hice algunas presentaciones de stand up pero concluí que no era lo mío, no lo sentía mi vocación. No todo el mundo se ríe de lo mismo. De todos modos, cuando uno logra divertir al público es una sensación única.”

Y asevera: “El humor es muy subjetivo. El público debe estar predispuesto. Hacer reir es hermoso”,

Con énfasis invita a visitar la revista de Cristina Wargon, donde, según su recomendación, se encuentra humor, artículos serios sobre literatura y otros temas. Hay de todo en la publicación, asegura.

Cómo se contacta con Cristina Wargon

“Relacionarme con ella fue casual. Llegaron a mi Facebook los primeros números de esta publicación digital, le escribí a su correo de lectores porque la admiro mucho y recuerdo todas sus publicaciones.. Quise, casi como una ofrenda, regalarle algo y le envié un relato, sin esperar nada a cambio, no esperaba ni respuesta siquiera. ¡Y se contactan conmigo ! porque les gustaba el relato!. Desde el número 3 de la revista colaboro con la publicación. Estamos felices por el número 12 que está a punto de salir. Es muy federal, con escritores fantásticos con distintos estilos. Que me hacen morir de risa. Ojalá llegue a escribir como ellos", bromea. "Visiten la revista”, insiste.

Claudia vive en Bahía Blanca. Y en el momento de la entrevista se encuentra en Uruguay cuidando a sus nietos por lo tanto intercambian conocimientos con Sofía Sánchez, co-conductora del programa quien residió en aquel país, casualmente en la zona donde se encuentra Claudia. Comenta lo inconveniente para un argentino que resulta estar por allá por la desventaja de la cotización de la moneda, pero rápidamente cambia el tema y vuelve a expresarse con alegría hacia el final de la charla.

El cuento ganador

Al referirse a su relato expresa: "Espero que la Liga de Madres de Familia no se espante cuando lean o escuchen el cuento ganador!!! que me perdonen, ruega riendo la autora de “Ellos no saben estacionar”.

Nos dejó la sensación de ser una abuela amorosa y sobre todo una mujer plena que disfruta de nuevos logros en la edad madura y absolutamente dichosa de conformar el grupo de trabajo de Cristina Wargon.

Escuchá la entrevista completa AQUÍ realizada en el programa “Lo mismo…pero distinto” en Radio Universidad de Córdoba, que se emite los sábados de 21 a 1, con Susana Curto, Sofía Sánchez Marinosci, control de Paty Quaglia. Grabaciones: Mariano Britos.

Podés leer el cuento ganador descargándolo en el pie de página.