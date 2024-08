Feliz y absolutamente positiva, María Alejandra Oliver, recibe el llamado de Radio Universidad para conversar sobre la obtención del primer puesto en el Consurso de Relatos Humorísticos “Alberto P. Cognigni” organizado en el marco del Festival Pensar con Humor por la Agencia Córdoba Cultura.

"Me enteré de la convocatoria poco antes del cierre, gracias a un taller literario que tengo por whatsapp nacido en la pandemia, época a la que debo agradecerle varias cosas", comienza contando la autora.

“Escribo desde que era muy chica y mis amigas me encargaban poesías para sus novios. Siento mucho placer en jugar con las palabras".

Artículo relacionado

Decidí participar…

"Cuando veo lo del concurso, me tenté en participar. Y lo escribí y quedé tan contenta de cómo quedó, entonces me dije: “¿Qué puedo perder enviándolo?. Pero a los tres días, me inquieté y quise hacer un segundo relato que es el que ganó y ese sí que me costó…! sangre sudor y tinta ! Fue mucho trabajo”, relata.

Un poco de historia…

“Por el año 2000 conté un primer relato llamado Úrsula, todo con U. Desde allí me gusta trabajar con tautograma, es decir textos que empiezan con la misma letra; en esta oportunidad me planteaba que si usaba ese recurso debía dar respiro al lector lo que hizo compleja la realización de esta historia”.

“Dirijo la escuela de Narracuentos que desde el 8 del 08 del 2008, anteriormente se llamó Dicho y Hecho. He impulsado festivales de narraciones en todas partes de Latinoamérica, por lo tanto tengo amigos en todos lados, viajaba mucho, hasta que la pandemia paró todo éso. Entonces, siguiendo el consejo de mi mamá, comencé a formar un taller de escritura por whatsapp “Semillas en su tinta” con el que ya publicamos tres libros y un taller de narración oral por zoom”.

Me siento bendecida

“Estamos preparando un encuentro de cien narradores que llegarán a La Falda y estoy feliz de vernos con estos hermanos. Me siento bendecida por esto que hago en la vida” confiesa entusiasmada.

Recuerda su paso por la radio, con programas humorísticos que fueron premiados. Además rememora la década del 90 en que crearon el recordado espacio El Andén de los Juglares, “alli contaba y mostraba lo que escribía, fueron 25 años todos los martes . Esa etapa nos dio mucha práctica, duró hasta el año 2019 en que los costos complicaron la continuidad”.

“Recién ahora estamos retomando las reuniones luego de la pandemia en el bar Quo Vadis, Nicolás Avellaneda 1423, una vez por mes. César Vargas es uno de los pilares y otra gente querida y notable relacionada al tema, no los nombro a todos para no olvidarme de algunos y quedar mal.”.

La motivación

"En mi taller de escritura trabajo con palabras, es una palabra por clase y apelo a autores, poemas, escritos y trabajamos con ello. Que cada asistente haga lo que le salga y luego con lo que escriben lo vamos acomodando y los voy guiando hacia dónde quieren llegar. Hay infinitos temas que van surgiendo. Luego leemos y comentamos.

Escribir humor

"Todavía tengo alumnos que comenzaron en la pandemia, al conectarnos por whatsapp tengo gente de muchos sitios lejanos como Uruguay y otros países. Ahora estamos trabajando el surrealismo y el humor o sea que ahora con este premio se entusiasmaron y ya están pensando en trabajar para el año que viene y anotarse para participar. Escribir humor cuesta, hacer reir llegando al filo sin caer en la grosería es un gran trabajo.

Mi querido personaje

“Tengo un personaje que llama Doña Pepa Pura Soledad Camino de los Montes, próximamente viuda de Pérez (porque en cualquier momento lo consigue)” relata riendo. “Este personaje narra temas muy eróticos, tengo por lo menos 20 ó 30 poesías escritas y otros textos, pero nunca jamás ha dicho una palabra grosera. No puede cruzar ese límite, hay metáforas para decir lo que se quiere sin caer en lo burdo ya que a veces hay niños en la sala que se ríen porque los adultos ríen pero sin llegar a comprender a veces el fondo de lo que se cuenta. Si se cae en la vulgaridad, se arruina todo el encanto de contar con gracia e ingenio”.

"Crónica de un placer inesperado": un final casi milagroso…

“Lo que más me costó del relato es el final. Me ayudó en el ritmo los párrafos con palabras que empiezan con P. La historia es compleja. Patricio mi personaje es muy esctructurado, ideal para esta señora que se le presenta, ampulosa…en fin, para mí es cuestión de empezar y va saliendo y hasta la tragedia más grande deriva en una ironía, pero había que plantear la última escena ya que yo estaba armando un cortometraje prácticamente. Entonces casi como por un milagro, tomo una frase que dice mi personaje Pepa y entró justo para el remate final”.

El humor según donde se vive…

“Cuando vi el resultado del Concurso, no lo podía creer, quedé en shock no por ver mi nombre publicado sino por ver el título de mi cuento como ganador. Todavía lo veo y no lo puedo creer. Nunca me presenté a este tipo de convocatoria y ganar el primer premio que para mí es muy importante, participa gente de tantos países con distintos conceptos del humor. He viajado mucho con mi personaje y en otros países tengo que adaptar ciertas palabras o giros para que se entiendan, mientras que determinados gestos o figuras encuentran otra significación en otras culturas, se ríen y me ayudan a ampliar el concepto del humor”.

Y finaliza confesando con risas: “Toda la vida me esmeré en perder el acento cordobés pero luego comprobé que nuestra tonada es lo que más gusta !”.

Mi familia

"Mi hermano es músico y un gran concertista de guitarra. Tengo dos hijos varones grandes uno de 44 años y otro de 46. Dos nietos varoncitos y una nena. Mis nueras son hermosas personas. En setiembre se cumplirán 50 años de que Gulle (su marido) tocó la puerta en mi casa y continuamos…

El final del relato ganador:

“Les cuento una anécdota, dice Alejandra al final de la conversación: ” Cuatro horas antes de que cierre el concurso una amiga profesora de letras a quien pedí su corrección, me advierte que por la denominación de los departamentos que menciono en la historia me estaba excediendo en el número de palabras. Fue un trabajo tremendo adaptarlo para respetar el límite permitido, pero lo logramos….

Una mujer admirable:

María Alejandra Oliver, alias Aldana Salas, narradora de cuentos, capacitadora, escritora, gestora cultural, humorista, gran trabajadora de la palabra nos dejó la sensación que transmite una mujer burbujeante, positiva, muy convencida de su misión en la vida, con una capacidad de comunicación sorprendente y un deseo férreo de transformar para bien a las personas que necesitan de su talento y toda circunstancia adversa que se presente.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada en “Lo mismo…pero distinto” con Susana Curto, Sofía Sánchez Marinosci y la operación técnica de Patricia Quaglia. Grabaciones: Mariano Britos.

Para contactarse con María Alejandra Oliver sugerimos su Canal de YouTube, también en @festivalnarrapalabra3839 o a su teléfono 351 3033579