En una Sala Giardino colmada, la película argentina "El Rapto", dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Rodrigo de la Serna, recibió una ovación tras su proyección en la sección Orizzonti Extra. La Sala está ubicada a pocos metros del Palazzo del Cinema.

Rodrigo de la Serna llegó a Venecia el viernes 1 de septiembre, un día antes de la gala de "El Rapto," dirigida por Daniela Goggi (conocida por películas como "Abzurdah" y "El Hilo Rojo"), el emocionante thriller en el que desempeña el papel principal.

A pesar de que la película, producida por Paramount+, se inspira en el libro "El Salto de Papá" de Martín Sivak, que narra la historia de su padre, el empresario Jorge Sivak, es importante destacar que se trata de una obra de ficción. En ella, De la Serna interpreta a Julio Levy, un personaje que regresa del exilio después del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 para trabajar en el negocio familiar.

La historia toma su título del secuestro extorsivo del hermano mayor de Julio, interpretado por Germán Palacios. Jorge Marrale interpreta a su padre, Julieta Zylberberg a su esposa, y Andrea Garrote a su cuñada.

En esta ocasión, en el Festival de Venecia, además de Rodrigo de la Serna, la directora y Benjamín Domenech de Rei Cine también estuvieron presentes. Junto a Paramount Television International Studios e Infinity Hill, de Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman y Phin Glynn, son los productores de la película.

Rodrigo de la Serna ya tiene experiencia en el Festival de Venecia, ya que en 2016 asistió con la película "Inseparables". En ese entonces, recordó: "Estuvimos aquí el año en que el maestro Martínez se coronó como mejor actor por 'El Ciudadano Ilustre'. Una distinción que le corresponde, ya que Oscar Martínez fue el único latinoamericano que recibió ese premio."

Sobre el argumento dijo el actor al diario Clarín:

-Es una película que retrata más que nada un momento social histórico, puntual, que es esta transición de la dictadura a la democracia. Se estaba acomodando. Fue un momento muy complejo. Todos lo vivimos, y yo recuerdo de niño observar a mis padres, no en esa situación tan dolorosa. Es un retrato generacional también. Y es un poco también mi padre, el personaje de Julio Levy, o todos los hombres de esa generación que cargan consigo la culpa del sobreviviente. Hay muchas cuestiones puntuales de esa generación que están muy bien manifestadas en esta película y me parece que retrata muy, muy, muy, muy bien ese momento social e histórico.

El Jurado

El jurado de la categoría principal, encargado de otorgar el León de Oro en la 80ª edición de la Mostra, está presidido por Damien Chazelle, reconocido por su exitosa película La La Land estrenada en 2016. Acompañándolo estarán Jane Campion, ganadora del León de Plata en 2021 por su película The Power of the Dog, Santiago Mitre, quien el año pasado compitió con su aclamada obra Argentina, 1985, Martin McDonagh, cineasta irlandés conocido por Tres anuncios para un crimen, y Laura Poitras, ganadora del León de Oro en la edición anterior por All the Beauty and the Bloodshed.

El jurado oficial también contará con la participación de la talentosa cineasta francesa Mia Hansen-Love, el reconocido director italiano Gabriele Mainetti y la destacada actriz china Shu Qi.

Además del argentino Santiago Mitre en la categoría principal, se encuentra como jurado la cineasta argentina Laura Citarella en la sección Nuevos talentos que otorga el premio Opera Prima.

La octogésima edición del Festival de Venecia comenzó el 30 de agosto y concluirá el 9 de septiembre, momento en el que se hará público el listado de premiados, incluyendo el prestigioso León de Oro.