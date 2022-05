Llega el teatro poético a Córdoba con la propuesta de María Soledad Ranzuglia:

"El Resplandor del Tiempo"

Única funcion: jueves 19 de mayo a las 21 hs, en Teatro La Llave. Avenida Gauss 5730

Un emotivo unipersonal con texto, dirección y actuación de María Soledad Ranzuglia.

Duración: una hora

La música que acompaña toda la obra es composición del tecladista argentino Hugo Bistolfi

De qué trata...

“Crecer en el tiempo, es marchitarnos. Crecer, es abrazar cada vez más nuestra Presencia, Quienes Somos, esa es la audacia de nuestra transparencia… Ya no quiero encender lo que no perdura, es hora de asumir el Resplandor…” dice una escritora en las sierras, una noche al contemplar el paisaje de sus horas evocando de la línea de su tiempo, aquellos diamantes, perdón, instantes siempre abiertos al ánimo inicial; la incondicionalidad de una Alegría resonante al atravesar desde la memoria del Presente, el amor, la vocación, la riqueza no descubierta, la permanencia de las voces amadas, la fosforescencia de lo que jamás puede partir. Una invitación íntima y reveladora donde las contradicciones son iluminadas tan solo para resplandecer ante la llegada del amanecer.

Así, el Tiempo, la Poética y la Mujer, trilogía teatral, quizás nos trascienda de a poco hasta convertir el paisaje en un resplandor perenne, sin ficciones, enmarcado en una certeza que amará recordar.

Auspicia Babel Editorial

Información y entradas: www.teatrolallave.com