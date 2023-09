La plataforma streaming de la N roja, actualiza sus contenidos y llegan nuevas temporadas de series muy esperadas. Veremos en Netflix “Élite" en su 7º temporada, la tercera parte de “Lupin” y la adaptación del clásico de Edgar Allan Poe “La Caída de la Casa Usher”.



También, el estreno de filmes como “El negocio del dolor”, con Emily Blunt y Chris Evans como protagonistas y el thriller “Juego limpio”. Además, la película de terror “Disco inferno”.

Entre los documentales, se podrá ver la docuserie sobre la vida de David Beckham.



El cine argentino también tiene su espacio en el catálogo de Netflix y tendrá como protagonista las películas del director Pablo Trapero.



Estarán disponibles a partir del 20 de octubre: “El bonaerense”, “Nacido y criado” y “Familia rodante”.

Mirá todos los estrenos que llegan a Netflix en octubre:

Series

Lupin: Parte 3 (5/10/2023)

Mientras los medios y la policía buscan a Claire y Raoul, Assane intenta protegerlos a la distancia. Pero sus viejos enemigos no se lo harán fácil.

Todo ya (5/10/2023)

Después de meses de tratamiento por un trastorno alimenticio, Mia elabora una lista de las experiencias adolescentes típicas que quiere vivir... ya.

Nam-soon, una chica superfuerte (7/10/2023)

Una mujer con fuerza sobrehumana vuelve a Corea en busca de su familia biológica, pero queda envuelta en un caso de drogas que atenta contra su poder.

Aislados con la suegra (9/10/2023)

Para competir por un gran premio, varias parejas viajan a un paraíso terrenal, donde deberán superar pruebas... ¡con la ayuda de sus suegras!

AGEND4S: Temporada 2 (10/10/2023)

Llega un nuevo año y, esta vez, ¡la nueva clase es 3D! Una serie de desafíos ponen a prueba sus vínculos y sentimientos. ¿Podrán mantener su amistad?

La última lágrima antes de reír: Temporada 2 (10/10/2023)

¡Luces, cámara, acción! La exitosa competencia de comedia y mucho drama está de vuelta. ¿Quién llegará al final?

La caída de la Casa Usher (12/10/2023)

Para asegurar su fortuna y su futuro, dos hermanos forjan una dinastía que se desmorona al morir misteriosamente sus herederos, uno tras otro.

Me desperté vampira (17/10/2023)

Al cumplir 13 años, Carmie descubre que es mitad humana y mitad vampira. Estos nuevos poderes sobrenaturales complican bastante su vida en la escuela.

Cadáveres (19/10/2023)

Cuatro detectives. Cuatro líneas de tiempo. Una víctima. Para salvar el futuro, deben resolver el asesinato que cambió el curso de la historia.

Neón (19/10/2023)

Un artista de reguetón en ciernes y sus mejores amigos llegan a Miami con una misión: ayudarse a perseguir sus sueños de estrellato.

Doona! (20/10/2023)

Un universitario experimenta los vaivenes de la vida y los estudios en una situación algo peculiar: debe vivir con una guapísima exestrella de k‑pop.

Élite: Temporada 7 (20/10/2023)

Omar ha vuelto. Iván tiene el corazón roto. Isadora lidia con su peligrosa familia. ¿Podrán los alumnos de Las Encinas confiar los unos en los otros?

Big Mouth: Temporada 7 (20/10/2023)

¡Hora de volver a clases con «Big Mouth»! Esta vez, controlar la ansiedad de encontrarse con nuevas amistades y escuelas será un desafío de otro nivel.

La llave del paraíso (20/10/2023)

Un nuevo reality de competencia que no podrás dejar de ver.

Películas

Chicas pesadas (1/10/2023)

Ahora que vive en la ciudad, Cady va a la escuela. Pronto, las chicas populares le demostrarán que la secundaria puede ser tan feroz como la jungla.

Supercool (1/10/2023)

Con la esperanza de tener sexo antes de empezar la universidad, Seth y Evan deciden comprar alcohol para un fiestón, y eso desata grandes desventuras.

Agente Salt (1/10/2023)

Acusada de ser una espía rusa, la polifacética agente de la CIA Evelyn Salt se da a la fuga para eludir a sus perseguidores y limpiar su nombre.

Feliz Novedad (1/10/2023)

Abby, lista para proponer matrimonio en una reunión navideña, se topa con un problema: ¡la familia de Harper, su pareja, no sabe que son lesbianas!

Corre y dispara (6/10/2023)

Obligado a hacer un último trabajo, un criminal reformado vuelve a su pasado violento para derrotar a sus jefes traicioneros y proteger a su familia.

Bailarina (6/10/2023)

Una ex guardaespaldas que sufre la pérdida de su mejor amiga, a quien no pudo proteger de la muerte, se propone cumplirle su último deseo: vengarse.

El abogado del mal (13/10/2023)

Mientras trabaja en la defensa de un adolescente acusado de asesinar a su adinerado padre, un abogado descubre una faceta perturbadora de la víctima.

Jackass por siempre (13/10/2023)

El impredecible y temerario Johnny Knoxville regresa con viejos y nuevos amigos para otra ronda de acrobacias extravagantes y comedia absurda.

Blanquita (13/10/2023)

Al denunciar a unos hombres poderosos por abuso sexual, una joven de un orfanato enfrenta el escándalo y el escepticismo. Inspirada en hechos reales.

Juego limpio (13/10/2023)

Un ascenso inesperado en una empresa financiera donde vale todo lleva a una pareja a su límite y amenaza con deshacer mucho más que su compromiso.

Crypto Boy (19/10/2023)

Tras una pelea con su padre, un joven cae preso del atractivo de las criptomonedas y las grandes promesas de libertad financiera de un empresario.

Los Kandasamy: Bebé a la vista (20/10/2023)

La familia viaja a Mauricio por un nacimiento y nos regala más de una carcajada en la cuarta entrega de la saga de los Kandasamy.

Disco Inferno (20/10/2023)

Una pareja que se prepara para arrasar en la pista de baile más popular de L. Á. conjura una presencia oscura que pone en la mira al bebé que esperan.

Flashback (Próximamente)

Durante un violento ataque en su casa, una instructora de yoga ve flashbacks de su vida y emprende un viaje al pasado para salvar a su novio.

El negocio del dolor (27/10/2023)

Su nuevo trabajo en la industria farmacéutica podría resolver los problemas de dinero de su familia, ¿pero a qué costo? Con Emily Blunt y Chris Evans.

Hermana Muerte (27/10/2023)

Narcisa tuvo una infancia milagrosa, se hizo novicia y ahora es maestra en una escuela en un viejo convento. Pero algo terrible acecha el lugar…

Mala educación (versión del director) (31/10/2023)

En la noche de su graduación, unos jóvenes deben compartir sus más oscuros secretos en un desafío que los enfrentará con las mafias locales.

Documentales y especiales

Beth Stelling: If You Didn't Want Me Then (3/10/2023)

En este especial de stand up, Beth Stelling envejece en años de perro, va de campamento con un esposo falso y vigila a los mapaches de su padre.

Beckham (4/10/2023)

Con imágenes inéditas, esta docuserie sigue el meteórico ascenso de David Beckham, desde sus humildes orígenes hasta su fama en el fútbol mundial.

Duelo en el abismo (4/10/2023)

Los escaladores Ueli Steck y Dani Arnold desafían a la muerte para marcar récords de velocidad en las colosales caras norte de los Alpes suizos.

El gran vapeo: Auge y caída de Juul (11/10/2023)

En esta docuserie, una empresa de cigarrillos electrónicos pasa de emergente a multimillonaria, hasta que una epidemia hace que el éxito se le esfume.

Campamento valentía (15/10/2023)

En este documental, una niña desplazada por la guerra en Ucrania se va con su abuela a un campamento de verano en los Alpes y pone a prueba su coraje.

Vjeran Tomic: El «hombre araña» de París (20/10/2023)

En sus propias palabras, el ladrón que robó el Museo de Arte Moderno de París en 2010 revela cómo orquestó el mayor golpe en la historia de Francia.

La vida en nuestro planeta (25/10/2023)

Una serie sobre el épico viaje de cuatro mil millones de años de la vida en la Tierra de la mano de Spielberg y el equipo detrás de «Nuestro planeta».

ONEFOUR: Against All Odds (Próximamente)

Este documental registra el meteórico ascenso de las primeras estrellas australianas de rap drill y sus constantes enfrentamientos con la policía.

Puerta Amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90 (27/10/2023)

Este íntimo documental explora una época de pasión cinéfila en Corea del Sur, y el ascenso de jóvenes cineastas como Bong Joon‑ho.

Niños y familia

Baby Shark, el gran show (1/10/2023)

Tiburón Bebé y su mejor amigo, el pez piloto William, cantan y nadan mientras viven todo tipo de aventuras musicales bajo el mar en Bahía Carnívora.

Los padrinos mágicos (1/10/2023)

Timmy, un niño de diez años, y sus padrinos mágicos regresan con más diversión en esta serie de Nickelodeon ganadora del premio Emmy.

Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados (12/10/2023)

Tras perder a sus padres en un accidente trágico, tres huérfanos deben protegerse de un conde que maquina la forma de robarles su herencia.

Miniespías (13/10/2023)

La misión: salvar a sus padres, detener al villano. Para eso, estos hermanos deben usar tecnología supersecreta, viajar por el mundo ¡y llevarse bien!

Rosita Fresita: Especial otoñal (15/10/2023)

¿Qué aventuras les deparan a Rosita Fresita y a sus amigas en este especial de Halloween? Deberán seguir pistas... y no dejarse llevar por el miedo.

Oggy Oggy: Temporada 3 (16/10/2023)

El curioso gatito Oggy Oggy solo quiere llevar alegría a todos sus amigos, aunque sus inocentes travesuras a veces terminen de manera gatastrófica.

Alvin y las ardillas (22/10/2023)

Alvin y las ardillas conocen a su futuro representante: un compositor en apuros llamado Dave Seville que les cambiará la vida para siempre.

Poder de princesas: Temporada 2 (23/10/2023)

Cuando las cosas se complican en los frutirreinos, estas princesas no dudan en ayudarse unas a otras. Juntas, ¡los problemas se rinden a sus pies!

El show de Tom y Jerry: Temporada 2 (24/10/2023)

Tom y Jerry siguen tan alocados como siempre. En esta temporada, investigan crímenes, hacen enojar a unas brujas y se fastidian entre ellos.

La liga de la justicia (24/10/2023)

En esta serie animada, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y otros de tus superhéroes favoritos de DC luchan contra el crimen.

Anime

JoJo's Bizarre Adventure (1/10/2023)

En Nápoles, el presunto hijo de Dio, archienemigo de la familia Joestar, sueña con convertirse en gánster para acabar con la mafia local desde dentro.

The Last: Naruto la película (1/10/2023)

A dos años de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, y frente a la amenaza de una colisión entre la Luna y la Tierra, el destino queda en manos de Naruto.

Road To Ninja -Naruto the movie- (1/10/2023)

Naruto y Sakura están en una realidad alternativa donde los padres de Naruto están vivos y los de Sakura, no. De alguna forma, deben volver a casa.

Buenas noches, mundo (12/10/2023)

Los cuatro miembros infelices de un hogar disfuncional no tienen idea de que en el juego de realidad virtual que adoran forman una familia muy feliz.

Pluto (26/10/2023)

Alguien eliminó a los siete robots más avanzados del mundo y a sus aliados humanos. El inspector Gesicht pronto descubre que él también corre peligro.