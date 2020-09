Desde 1985 hasta 2004, con algunos intervalos, Marcelo Sajen violó a mujeres en Córdoba y hasta el día de su muerte, aterrorizó a una población que tuvo que cambiar sus formas de transitar especialmente en la zona de Ciudad Universitaria.

No puede saberse con certeza cuántas víctimas se contabilizan, pero se hablan de más de 200, lo que transforma esa historia en una tristemente única en el mundo.

Desde hace cinco años, el cineasta Moroco Colman junto a su socia y productora Sofía Castells, trabajan en la reconstrucción de esa historia en modo de película. La noche más larga es el nombre del film que se basa en artículos periodísticos de esos tiempos, en el libro La marca de la bestia de los periodistas Claudio Gleser y Dante Leguizamón y en los relatos de la propias víctimas.

La espera se termina próximamente, porque el film se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Alemania, el encuentro internacional de Oldenburgo.

Protagonizado por Daniel Aráoz, Camila Murias y muchas actrices cordobesas más, la película fue hecha para estrenarse en la gran pantalla, y a pesar del Coronavirus, es algo que Moroco no quería resignar: "Esperé cinco años, la paciencia ya la tengo. La película fue pensada para estrenarse en el cine. El sonido, la iluminación, el tipo de pantalla. Todos los chequeos los hago en sala de cine, quería estrenar en un festival presencial, porque en la virtualidad se pierde mucho. Estamos muy contentos de poder hacerlo así y esperaré para el estreno en cine en Argentina. Tengo fecha para estrenar en el país en octubre, pero habrá que ver qué pasa con la situación sanitaria. Si tengo que esperar más, esperaré", dice Moroco a Canal 10 y Cba24n.

"La película empecé a producirla casi en el mismo momento que surgió el movimiento #NiUnaMenos. Habían pasado muchos años desde la muerte de Marcelo Sajen y creo que era momento de contarle al mundo lo que pasó en Córdoba. Sentía una necesidad de volver a hablar del tema y en este camino que estamos transitando de deconstrucción creo que aporta un grano de arena. No hay medias tintas, la historia va al hueso", aclara el director.

Cuando comenzó a pensar en el proyecto fue tomando contacto con las víctimas de Sajen. Se formó una relación de confianza y colaboración con algunas de ellas y la promesa de la producción del film fue que la historia trascendiera las fronteras de Córdoba y el país: "Les prometí a las chicas que esto se conocería en la prensa internacional. Esto no puede pasar más. Estamos en una país patriarcal y especialmente en una provincia muy patriarcal. Todavía me encuentro personas que piensan que si no mató a las víctimas, no fue tan grave. Es increíble. Las nuevas generaciones no tienen idea de lo que pasó y las viejas generaciones es necesario que vean y sientan en carne propia los horrores de Sajen. No hay mejor manera de hacerlo que con una película", agrega.

Daniel Araóz se preparó para un papel difícil, pero siempre fue la opción de Moroco: "Daniel es un tremendo actor, pero además es cordobés. Apenas empecé la pre producción pensé en el y lo llamé y aceptó. Quienes vieron la película destacan la construcción del personaje, pero quiero reivindicar el rol de las actrices. Fue muy difícil el casting, vimos alrededor de 300 chicas. Tenía que elegir mujeres jóvenes, buenas actrices y que cumplieran con las características físicas que Sajen buscaba en sus víctimas. Además, yo quería que fuera talento cordobés en su totalidad. Siempre pensé en que la película sería para las mujeres, y las chicas hicieron un trabajo increíble y responsable. Fue un rodaje duro, casi siempre nocturno, y se comprometieron con la historia con mucho respeto", dice el director.

Las víctimas que se acercaron aportaron muchos detalles que para la producción fueron claves: "Las chicas me dieron muchos datos precisos del accionar del violador, esos detalles que sólo puede conocer una víctima. Ellas los compartieron para que la historia se pudiera retratar lo más real posible. Hay mucho plano detalle", completa.

La noche más larga también recibió el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y del Polo Audiovisual de Córdoba, apoyos que Moroco agradece con sinceridad porque asegura que son ellos y su trabajo enorme, esto no hubiera sido posible.

Habrá que esperar para ver el film y analizarlo a la luz de los tiempos que corren, en los que resulta fundamental no revictimizar a las víctimas. Un tiempo en el que la igualdad de género es la bandera y en donde es fundamental que la comunicación sobre delitos y violencia sexual no caiga en estereotipos, sensacionalismo o culpabilización de las víctimas.