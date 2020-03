Como dos extraños vuelve el domingo a la pantalla de Canal 10 en lo que será su séptima temporada.

El programa que entrevista a figuras públicas de nuestro país en un formato de conversación intimista, arranca en marzo con ediciones pensadas para la mujer entrevistando a figuras fuertes que reivindican la lucha por ganar espacios en lugares que generalmente ocupan hombres.

Antes del debut del ciclo 2020, hablamos con Gabriel Kloner: "Es la séptima temporada y yo pienso que es un programa que me dejó mi vieja. En realidad, es un legado de mi hermano y de mi vieja. Arrancó como una idea de Ana María -Alfaro- para entrevistar junto a Ratti. Juan Adrián es una de las figuras de la televisión de Córdoba y era ideal para el papel en su doble rol de comunicador y médico psiquiatra. Ana María conocía tanto sobre la farándula que no podía ir mal. Después mamá tuvo el accidente y la reemplazó su amiga Chicha -Osorio- En ese momento tuvimos el desafío de reemplazar a mi vieja y creo que fue bien. Cuando falleció Ana María, me parecía que era lo correcto continuar el ciclo".

El ciclo que se ve por la pantalla de Canal 10 tiene como objetivo generar clima con el invitado. Por esa razón, se graba sin pausas. "La idea es que el entrevistado, una vez que comienza a hablar, a sentirse cómodo, se olvide que estamos en un estudio de televisión. Y todo ayuda: las luces, el equipo, la pericia de los conductores. Por eso es un producto que tiene buena respuesta de la gente".

El domingo a las 20.30 será el arranque del primer capítulo de la séptima temporada. Para el inicio conoceremos en profundidad a la Ministra de la mujer Claudia Martínez. El ciclo continúa con la directora de orquesta Laura Cmet y sigue con la conductora y modelo Karina Sosa.