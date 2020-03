Los gobierno comienzan a intensificar las medidas de prevención por el coronavirus. Las redes sociales y medios comenzaron a ser una vía de expresión ante la cuarentena y el aislamiento que muchos se deben someter.

Este es el caso de numerosas celebridades y personas reconocidas, que anunciaron su situación.

José Palazzo, productor musical cordobés, tuiteó: "Vuelvo el domingo a Córdoba, cumpliré mi cuarentena a rajatabla por convicción. Argentina necesita sensatos no héroe". El productor está en España organizando el Cosquín Rock que se realizará el 30, 31 de julio y 1 de agosto.

La cantante Tini Stoessel estuvo de gira en europa. "Tini y su equipo están arribando de una gira europea y permanecerá en cuarentena por el período correspondiente", anunicó en un comunicado.

Debido a la situación, la cantante suspendió su show en el Movistar Arena en Buenos Aires.

Los hijos de la periodista Paula García viajaron a Corea del Sur y Japón. Por lo tanto, la periodista tuvo que someterse a una cuarentena.

“Es una cuarentena preventiva porque mis hijos estuvieron de viaje. Estuvieron en zonas riesgosas por lo cual por prevención, primero fue la facultad, luego fue el trabajo nuestro, por lo tanto nos han pedido que, hasta tanto terminen los 15 días, estemos en casa”, explicó.

El actor Carlos Belloso estuvo de viaje en Italia realizando una gira con su obra de teatro.

"No tengo ningún síntoma, pero existe la posibilidad que uno sea asintomático y pueda transmitir el virus. Me guardé por decisión mía. Pero hoy me enteré que para los que viajaron a Italia y a otras zonas europeas es obligatoria la cuarentena de dos semanas", declaró el programa De caño vale doble (Radio Rivadavia).

"A raíz de la nueva disposición de ayer donde dice que todas las personas que en los últimos 15 días llegaron de USA tienen que permanecer en cuarentena, mi familia y yo nos autoaislamos para cumplirla!", expresó José María Listorti en Twitter.

