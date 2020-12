"Game of Thrones" no se termina. Para todos los fans, se está preparando el primer parque temático de la serie que tuvo gran popularidad. Será el único oficial a nivel mundial, y promete incluir experiencias inmersivas.

Estará ubicado en Europa, en la ciudad de Banbridge en Irlanda del Norte. El “Game of Thrones Studio Tour” estará ubicado en una ciudad entre Belfast y Dublin.



El parque tendrá escenografías y parte de la utilería de la serie de HBO. También, se ofrecerá un tour de tres días para recorrer la Calzada de los Gigantes y Glens, donde hay varias locaciones de la serie.



Por otro lado, la producción de la serie se está preparando para su primer spin-off, la secuela “House of The Dragon”. Está previsto su rodaje para 2021. Ya tiene confirmados a cuatro de sus cinco protagonistas: Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy y Paddy Considine. Contarán la historia de la casa Targaryen.