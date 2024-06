Llega a Córdoba el estreno de “Historias Invisibles”, una película de Guillermo Navarro, que podrá verse a partir del 6 de junio en Showcase Cinemas córdoba y en salas de todo el país.



"No siempre vemos lo que está delante de nuestros ojos", “Un thriller en donde el horror es la realidad”, son las descripciones sobre este film que se difunde en su promoción.

Mirá el tráiler aquí.



Integran el elenco: Antonella Ferrari, Eleonora Wexler, Vanesa Gonzalez, Pablo Pinto, Pablo Tolosa, Mariano Bertolini, Pinty Saba.



Rio Films presenta “Historias Invisibles”, un film que se estrena en todo el país este jueves 6 y también podrá verse en Cines Showcase de Córdoba. El film es apto para mayores de 16 años.

Inspirada en hechos reales, narra la historia de dos chicas secuestradas por una organización de trata de personas. Cecilia(16) viene de una familia pobre de Catamarca y es captada por un novio mucho más grande que ella. Jorge, su padre, ante la falta de colaboración de la policía, pierde toda esperanza de encontrarla hasta que recibe un llamado de su hija y decide emprender un viaje de 2000 kilómetros para rescatarla. Paula (18), es una chica de clase media de Mendoza que es secuestrada violentamente y su madre, ante la ausencia de ayuda de las autoridades, decide recorrer burdeles buscándola, aunque tenga que enfrentarse a todo y a todos.



“La inspiración para esta película nació al leer varios casos de trata de personas que se publicaron en la prensa. La frecuencia con que sucedían y los horrores que se relataban me llevaron a ponerme en el lugar de las víctimas y tratar de tratar de dimensionar el dolor y la angustia que experimentaban”, explica el director del film Guillermo Navarro.



“Al tener en ese momento una hija adolescente me llevó a imaginar que haría yo si mi hija desapareciera de un día para el otro y tuviera que salir a buscarla sin la ayuda de la policía, ni del sistema judicial, ni de los políticos, que por el contrario parecían ser cómplices de las mafias proxenetas”, agrega.



Navarro también comparte: “Escribí el guion cuando no estaba en Argentina, con la información que reflejaba la prensa. Envié el guion a una competencia de Cine Latino en Hollywood, California y ganó el premio de mejor guion de largometraje: Latino Screenplay Competition. Este premio me decidió a realizar la película y me contacté con Sofia Toro Pollicino quien al leer el guion tuvo una identificación inmediata con la historia y juntos iniciamos el largo camino de llevarla a la pantalla”.



Además, el director cuenta: “En el proceso me contacté con víctimas y especialistas en el tema y le agregamos a cada personaje, detalles de múltiples historias con la intención de que no se base en un solo caso en particular sino que de alguna manera representa a los miles de padres y madres que tienen que enfrentar esta situación a diario”.



"“Historias Invisibles” intenta ser de alguna manera la historia de todos, incluidos nosotros, los que no tenemos nada que ver y sin embargo, como sociedad, toleramos que esto ocurra todos los días a la vuelta de la esquina", concluye el director.

Sobre Guillermo Navarro



Guillermo Navarro es guionista, director y productor de largometrajes independientes con una extensa y diversa carrera trabajando en la industria cinematográfica y televisiva.



En sus primeros años, viajó a más de 25 países haciendo documentales. Desde China hasta el desierto del Sahara acumuló una invaluable experiencia con contenidos sociales, abarcando temas tan diversos como niños de la calle en Brasil, campamentos de refugiados en África, grupos indígenas en Asia y eventos olímpicos.

Guillermo escribió y dirigió su primer largometraje narrativo, "Relapse", que ganó cuatro premios. Su segunda película fue como productor, "The Land of Eb" se estrenó en el prestigioso Toronto International Film Festival y continuó su recorrido por numerosos festivales de cine.