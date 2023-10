El director teatral, Hernán Espinosa presenta una función muy especial de su última creación, Jerónimo y Luisa, el musical.



La obra fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; y Hernán Espinosa recientemente fue galardonado nuevamente como Mejor Director por los Premios Hugo al Teatro Musical.



El musical narra la historia de amor detrás de la fundación de nuestra ciudad, entre Jerónimo Luis de Cabrera y Luisa Martel de los Ríos, y conmemora los 450 años de ese aniversario.



Se trata de un espectáculo especial porque significa el regreso de Espinosa al Teatro Comedia, luego de 16 años desde esa fatídica madrugada cuando las llamas arrasaron el teatro e impidieron el estreno de su ópera-rock , “Cumbres Borrascosas”.



También es especial porque coincide con el Día de la Madre, y Hernán acaba de perder a su mamá. Por lo que esta función será, sin duda, muy emocionante.

La cita es el domingo 15 de octubre a las 20, en el Teatro Comedia (Rivadavia 254). La entrada es gratuita, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

Sobre la obra



Si bien la obra habla sobre los vicios y virtudes de nuestro fundador, su famosa “desobediencia” y su trágico final, la figura central es Luisa Martel de los Ríos, su fiel esposa y compañera, en su lucha incansable para restaurar el buen nombre y honor mancillado de Jerónimo Luis de Cabrera.



Luisa se convirtió así en una de las primeras mujeres en ocupar un lugar fundamental en el devenir político y social de nuestra era. “Contar esta historia en particular me presentó varios objetivos. Entre ellos, el de poder abordar el relato completo, es decir, no solo la versión acotada, simplista y oficial que poco y nada nos llega en la escuela”, dice Espinosa, autor del libro y las letras del musical.

“Por supuesto que lo que ustedes verán se trata de una ficción: sin embargo, les puedo asegurar que descubrirán matices, hechos y situaciones que, aun tratándose de nuestra historia fundacional, no se conocían y, a la vez, entenderán muchos más también. Por lo menos, a eso aspiramos”, aporta el director.



Elenco: Jerónimo Luis de Cabrera LEO GIULIANO, Luisa Martel de los Ríos NAYLA MALANO, Gonzalo de Abreu ALEXIS POZZO GODOY, Pedro de Cabrera FABIÁN OREGLIA, Beatriz Martel de los Ríos VERÓNICA AMARANTO, Tuma SABRINA ORTEGA, Violante de Céspedes MEY MORABITO, La Fatalidad HERNÁN ALLASINO. Los niños: Pedro Luis de Cabrera VIGGO BOYAJIAN BECERRA, Miguel de Cabrera FACUNDO QUINTEROS JUÁREZ.