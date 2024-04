Vuelve “Jerónimo y Luisa, el Musical"

La obra que narra la historia de amor detrás de la Fundación de Córdoba, entre Jerónimo Luis de Cabrera y Luisa Martel de los Ríos, regresa a los escenarios de nuestra ciudad.

Si bien la obra habla sobre los vicios y virtudes de nuestro fundador,su famosa “desobediencia” y su trágico final, la figura central será Luisa Martel de los Ríos, su fiel esposa y compañera, en su lucha incansable para restaurar el buen nombre y honor mancillado de Jerónimo Luis de Cabrera. Luisa se convirtió así en una de lasprimeras mujeres en ocupar un lugar fundamental en el devenir político y social de nuestra era.

“Contar esta historia en particular me presentó varios objetivos. Entre ellos, el de poder abordar el relato completo, es decir, no solo la versión acotada, simplista y oficial que poco y nada nos llega en la escuela”, dice Hernán Espinosa, autor del libro y letras del musical.

Con música original de Fernando Rahe, el elenco está conformado por:

Leo Giuliano, Nayla Malano, Alexis Pozzo y Fabián Oreglia, entre otros.

Las funciones serán los viernes 5 y 12 de abril, a las 21 h, en el Teatro La Llave, Av. Gauss 5730.

Las entradas generales tienen un precio de $7000 y se consiguen enboletería del teatro o por la página del Teatro La LLave.