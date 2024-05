“La casa ”publicado por Editorial Babel, cierra la trilogía sobre la vida de Roberto Videla, compuesta por "Perla, dichas y quebrantos" y “El chico”.

El autor la presentará este jueves 30 de mao a las 20,30 hs. en Puerta 276, ubidado en Santa Rosa 293 de la ciudad de Córdoba.

Estará acompañado por Ramiro Iraola, editor con quien, además del comentario sobre la nueva obra, harán un recorrido por los más de veinte títulos del autor.

"En octubre del 2023 finalmente se vendió, después de 8 años, la casa de mi mamá, en Alvear, en el sur de Mendoza. Tuve que viajar y encontrarme con mis hermanos, volver al pueblo. Todo eso removió un montón de cosas en mí. Estuve solamente dos días y no quería ver la casa, la miraba de refilón, me daba dolor. Y encima estaba alojado en lo de una amiga a 15 metros de ese mundo perdido. Me enteré de muchas cosas, algunas dolorosas. Cuando volví a Córdoba sentí que tenía que escribir sobre todo lo que había pasado y surgió entonces “La casa”, reflexiona en la contratapa Roberto Videla

Y Viviana Roveda (Italia) apunta sobre el libro:

“Con una tristeza que me invade hecha de nostalgia y agradecimiento se desanudan en mí, junto a tus recuerdos, los míos, mis habitaciones de la niñez y de la juventud… ¡Qué tumulto! Es eso: la casa originaria es una casa interior, más en el cuerpo que en la memoria, y el dentro y el fuera son casi indistinguibles, inseparables.”

Para conocer más Roberto Videla:

Nació en General Alvear (Mendoza) en 1948. Vive en Córdoba donde está radicado desde la década del 70. Es licenciado en cine, director y actor de teatro, dramaturgo, escritor, traductor y docente en la Facultad de Artes de la UNC.

Fue uno de los fundadores del grupo “El Cuenco”, integró los colectivos “Libre Teatro Libre”, “Psico-Cine”; y en Italia “La Ciotola” y “Proyecto Stanislavsky”. Dirigió el Taller Teatral del Instituto de Educación Cooperativa, el Grupo de Teatro “Fra Noi” de Colonia Caroya. y el Taller del Hospital Neuropsiquiátrico. Escribe la columna mensual “Falso encaje”, en la publicación Ciudad X, de Córdoba.

Ha publicado: