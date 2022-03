"Los simuladores", exttosa serie creada por Damián Szifron y protagonizada por Diego Peretti, Federico D'Elía, Alejandro Fiore y Martín Seefeld como un grupo de socios que se encargan de resolverle problemas a la gente común, regresará a las pantallas en formato película, a más de dos décadas de su emisión, con estreno previsto para 2024.



La noticia fue confirmada por Telefe -la misma señal que transmitió las dos temporadas de la tira entre 2002 y 2004- y la plataforma de streaming Paramount+, ambas pertenecientes al conglomerado ViacomCBS, en distintas redes sociales y en el sitio oficial del canal.



"Con elenco y director originales y como nunca los viste: en la pantalla grande", reza el anuncio, que ya adelanta el regreso del equipo compuesto en la ficción por Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina para una nueva aventura a la que se enfrentarán en esta oportunidad.



Según adelantaron, la ambiciosa producción estará a cargo de VIS y K&S Films, mientras que Szifron también participará del filme en el rol de guionista y director de este proyecto, que antes de desembarcar en el streaming tendrá su paso por las salas de cine nacionales.



"Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones", expresó el realizador en declaraciones a la prensa.



Además, deseó poder "ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece".



Por su lado, el director general de ViacomCBS para Sudamericana, Darío Turovelzky, consideró que "'Los simuladores' es un contenido único en la historia de la televisión argentina, una serie fuera de serie, tremendamente icónica, que combina todos los géneros con humor e inteligencia, querida por audiencias de todas las edades, y que reflexiona sobre la sociedad en la que vivimos con profundidad y simpleza".



"No es casualidad que se hayan producido tantas versiones alrededor del mundo y la hayamos programado nueve veces en el prime time. Para nosotros son parte de la familia, es una alegría enorme tenerlos de vuelta en casa", concluyó el ejecutivo.



La confirmación se dio tras años de coqueteo con la idea de volver por parte de algunos integrantes del memorable unitario, algo que Fiore prácticamente dio a conocer en diálogo con distintos medios en 2019, cuando sostuvo que si ocurriera, sería para los primeros años de esta década, aunque sus colegas de elenco y Szifron compartían un pacto de no darle luz verde si no estaban a bordo los cinco.



Aunque existía la intención y siempre fue una posibilidad latente, los trabajos posteriores de los actores y la enorme demanda que le generó al director la aclamada "Relatos salvajes" (2014) -que llegó a participar en los premios Oscar- y sus proyectos en Hollywood, no permitieron que se concretara la producción hasta este momento.



"Los simuladores", que estrenó el 21 de marzo de 2002, se transformó en un clásico gracias a las divertidísimas e ingeniosas misiones de los cuatro justicieros anónimos que ayudaban a distintas personas a solucionar conflictos cotidianos mediante la puesta de detallados y sofisticados operativos de simulacro llevados a cabo con increíble precisión.



Sus elevadísimos niveles de audiencia y el gran recibimiento de la crítica la consagraron como una de las referentes de la TV nacional, y le valió siete premios Martín Fierro -incluido el de Oro- y varias versiones extranjeras, entre ellas de México, Chile, Rusia y España

