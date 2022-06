"Morir con dignidad en Argentina" del Dr. Carlos "Pecas" Soriano

El miércoles 15 de junio a las 19 hs, llegará la publicación del Dr. Carlos "Pecas" Soriano, médico especialista en Medicina de Emergencias y Magister en Bioética: "Morir con dignidad en Argentina. Verdad o utopía". Un libro que es resutado de más de 25 años de investigación.

La presentación tendrá lugar en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba: Mendoza 251, Barrio Alberdi, con entrada libre y gratuita.

Dice el Dr. Ignacio Maglio respecto a este trabajo:

"Este nuevo aporte de "Pecas" Soriano se presenta de modo necesario y oportuno; estor convencido que será el prólogo del debate tan necesario como ausente, sobre el ejercicio de la dignidad en el final de la vida".

A grandes rasgos, una aproximación al contenido del libro:

"Morir con dignidad en Argentina (Verdad o utopía) "

Dice el autor:

¿Cómo hacer para escribir un libro sobre la muerte, cuando hay cientos y cientos de publicaciones que duermen en las bibliotecas, sin ser tocados?

¿A quién en su sana vida se le ocurriría ponerse a leer sobre un tema tan horrible y espantoso, cuando la naturaleza de la vida nos indica que es tan bello amanecer todos los días pensando en los planes de fin de semana, en las vacaciones venideras, o en los pequeños o grandes problemas de mi vida cotidiana?

Sin embargo, este libro intentará la riesgosa tarea de ser una excepción necesaria. Y esto lejos de ser pedantería o soberbia, pretende demostrar que sí es importante hablar sobre la muerte, por múltiples razones que a modo de inicio intentaré resumir en algunos postulados que no pretenden ser ni máximas kantianas, ni verdades apodícticas:

La muerte, más tarde o más temprano nos sucederá a todos

Ningún ser viviente quiere morir indignamente

La dignidad, más allá de cualquier consideración filosófica, la determina el mismo ser humano.

En los momentos de máxima angustia, cuando la muerte nos acecha, es muy difícil convertirse en un experto en algo que jamás se pensó.

Esto último es extensible a nuestras familias y a los profesionales de la salud.

Nadie debería obligar a otro a morir de acuerdo a sus creencias o convicciones.

A veces las leyes se divorcian de la moralidad, pero las leyes son necesarias. Sancionarlas y conocerlas.

Morir bien, tiene la misma valoración ética y legal, que vivir bien.

Permitir morir no es lo mismo que dejar morir

La indignidad en la muerte no necesariamente va acompañada de la mala intención de tus seres queridos, ni del personal de salud.

La única verdad indiscutible en el final de la vida es la muerte. La pregunta es cómo morir.

No hay humanidad posible en una muerte indigna.

Dichas estas consideraciones preliminares, como un marco referencial, trataremos de escribir con un lenguaje coloquial, entendible tanto para profesionales de la salud, como para el lector común. Ya demasiado embrollo tenemos cuando nos dan informaciones que no logramos comprender a cabalidad, ya sea por un lenguaje inapropiado del profesional, o por nuestra escasa preparación para lograr digerir ciertos temas en situaciones de angustia.

Coloquial, no superfluo

Lenguaje coloquial no significa superficialidad. Trataremos de profundizar en algunas reflexiones que nos hacemos a menudo, en los llamados “dilemas éticos en el final de la vida”.

Durante más de la mitad de mi vida (40 años) he trabajado en Unidades de cuidados intensivos, tratando de hacer lo que ha sido y es mi vocación más amada. Tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles en situaciones muy gravosas, con los llamados pacientes críticos. Vale decir con riesgo de vida inminente. Nada más gratificante para un profesional que lograr dicho objetivo.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, a veces en desenlace final era inevitable. Por lo tanto me ha tocado estar mucho tiempo al lado de moribundos. El momento crucial de poder saber “cuando” permitir morir es una de las decisiones más difíciles para cualquier ser humano.

25 años de investigación

Habiendo sentido la necesidad de ahondar en la reflexión de dichos temas, es que me he dedicado con pasión, en los últimos 25 años, a estudiar y reflexionar éticamente, con una mirada crítica los confines de la vida y sus implicancias. La bioética (transdisciplina) me ha brindado una herramienta imprescindible para tener otra mirada, para tener una visión más holística de todo el complejo proceso de la muerte de un ser humano.

Es por ello que hace un par de años nos abocamos a ver la realidad de la supuesta indignidad o no, en la muerte de las personas. Lo hicimos con una serie de estudios y testimonios, que si bien es cierto fueron hechos en la provincia de Córdoba, no es menos real que nuestra experiencia en el tema nos demuestra que la realidad argentina es bastante similar y debería ser modificada en aras de una muerte más humana. Las diversas legislaciones, que más adelante van a ser detalladas en el libro, si bien es cierto mejoraron estas situaciones, lejos están de haber solucionado el problema real: la gente se sigue muriendo indignamente. El llamado “encarnizamiento terapéutico, o pseudoterapéutico” es mucho más frecuente de que lo que demuestran los libros. Nadie publica que se está encarnizando con un paciente. Simplemente lo hace. El marco legal, existente a la fecha solo nos otorga un esqueleto de protección necesario, pero no suficiente. La mayoría de los profesionales de la salud desconocen las leyes. Así también los familiares y los mismos pacientes. No es un tema simpático para andar indagando. Por lo tanto, el desconocimiento de tales temas, menoscaba nuestra autonomía para tomar la decisión más justa, más sabia, y más digna.

Mientras escribo estas líneas, se han presentado en el lapso de diez días, tres proyectos para legalizar la eutanasia en argentina. He tenido la suerte y el honor de colaborar en la gestación de uno de ellos. Por lo tanto si bien es cierto éste no es un libro sobre el tema, no dejaremos de lado el expresar nuestra postura sobre el mismo, ya que considero que dicha práctica en determinadas situaciones, forma parte de una muerte digna.

El objetivo

Este libro se propone la “ambiciosa” tarea de brindar ciertos conocimientos que empoderen a los profesionales de la salud, y a la totalidad de las personas comunes, en aras de lograr una mayor autonomía a la hora de tomar tan crucial decisión de reflexionar críticamente en los confines de la vida.

Para ello luego de una introducción breve sobre el concepto de dignidad, ahondaremos en las causas que llevan a los seres humanos a sufrir una muerte indigna. Luego detallaremos que hemos hecho o dejado de hacer legalmente, para tratar de revertir estas situaciones en el país. Como así también el saber si dichas normas o reflexiones son conocidas por la mayoría de la población.

Daremos también varios ejemplos concretos (historias reales) de gente que ha tenido que sufrir las malas interpretaciones de la legislación vigente, y/o la ausencia de las mismas.

Finalmente expresaremos nuestra postura concreta, con sugerencias y conclusiones que nos podrían ayudar a mejorar este drama que es vivido por miles de personas.

Estamos convencidos que se pueden mejorar las condiciones actuales.

Ojalá que nuestro intento, sea digno y haya valido la pena.

¿Cómo se estructura el contenido?

El libro está dividido en 6 capítulos.

Bases conceptuales (la dignidad, la autonomía y decisiones de los pacientes, el problema médico de la muerte, causas de una muerte indigna

Leyes en Argentina: evolución y actualidad. (marcos regulatorios, leyes de declaración de voluntad anticipada. Casos paradigmáticos

Estudios en terreno: Estudio hecho con jefes y subjefes de terapias intensivas, en donde se demuestra el escaso conocimiento sobre la materia que hay en la actualidad.

Historias reales: Descripción de tres historias de muerte indigna verídicas, en donde se demuestra que la indignidad en la muerte es mucho más frecuente de lo que pensamos.

Eutanasia: Relata las características de los nuevos proyectos de ley, y la necesidad o no de sancionar en argentina una ley al respecto. Se describe el caso Alfonso, quien fue el primer argentino que solicitó formalmente la eutanasia.

Hacia una muerte más digna: Luego de un análisis crítico del libro se emiten conclusiones y se redactan sugerencias a seguir para lograr lo que todos deseamos: una muerte más humana y más digna.