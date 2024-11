La obra de teatro “No culpes a la playa” se presenta los sábados en La Chacarita Teatro.

"¿Qué accionamos cuatro mujeres ante la obvia posibilidad de la impunidad? Hace años vacaciono en la misma casa de playa con mis dos hermanas y mi tía. Este es el tercer año que nos acompaña alguien más: Santi, mi novio. Este verano me abruma un recuerdo que no puedo nombrar. Yo no, pero mi hermana sí: mi recuerdo es el

de una violacion", detalla la sinopsis.



"Inspirada en hechos reales, esta comedia negra nos convoca a la reflexión sobre los vínculos amorosos, familiares y humanos. La dramaturgia colectiva indaga sobre un fragmento de la historia de una familia en la que dos personajes resuenan constantemente: Santi y el tío Roberto", describe el comunicado de difusión.

En escena: Sofia Berbari, Julieta Herrera Otero, Julieta Barbero, Agustín Betbeder, Ismael Luque.



Dirección: Pablo Facundo García. Dramaturgia: Colectiva.

La obra ganó el subsidio de producción de obra del Instituto Nacional de Teatro 2023.



Para verla

La obra se presenta con funciones los sàbados de noviembre a las 21, en La Chacarita Teatro (Jacinto Rios 1449).

Las entradas se consiguen en antesala.com.ar