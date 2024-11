La cartelera cinematográfica se actualizó con la llegada de nuevas películas: El tiempo que tenemos, Los domingos mueren más personas, Código Traje Rojo, No te sueltes.



El cine argentino estrenó “Los domingos mueren más personas”, un film escrito, dirigido y protagonizado por Iair Said. Es la segunda película del artista, anteriormente hizo “Flora no es un canto a la vida: las capas de una despedida”.

Mirá todas las películas:

Los domingos mueren más personas

David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar, yendo a especialistas más baratos que en Europa, e intentando tener sexo con cualquier hombre que le demuestre un poco de atención.



Dirección: Iair Said. Con Iair Said, Rita Cortese, Antonia Zegers, Juliana Gattas.

Código Traje Rojo



Después de que Santa Claus –con nombre en clave: Traje Rojo– es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe unirse al cazador de recompensas más infame del mundo en una misión llena de acción y que los lleva alrededor del mundo para salvar la Navidad.



Dirección: Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons.

El tiempo que tenemos



Las vidas de Almut, una talentosa chef, y Tobias, un hombre recién divorciado, cambian para siempre cuando se conocen. Después de un encuentro inesperado, se enamoran y construyen el hogar y la familia que siempre soñaron, hasta que una dolorosa verdad pone a prueba esta historia de amor. Decididos a enfrentar las dificultades, Almut y Tobias se embarcan en una emocionante travesía, donde aprenderán que cada minuto cuenta cuando estamos al lado de quienes amamos.



Dirección: John Crowley. Con Andrew Garfield, Florence Pugh.

No te sueltes

Una familia ha sido perseguida por un espíritu maligno durante años. Sin embargo, su seguridad y su entorno se ponen en tela de juicio cuando uno de los niños pregunta si el mal es real.

Dirección: Alexandre Aja. Con Halle Berry, Matthew Kevin Anderson, Christin Park.