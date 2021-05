El gigante del streaming confirmó a través de la red social Twitter @CheNetflix que tendrá en su catálogo la popular serie "Okupas" que marcó el inicio de las ficciones "marginales".

Netflix aún no dió a conocer la fecha en que estará disponible.

Hizo el anuncio en redes mediante un vídeo donde repasan algunas de las escenas y momentos icónicos de la tira dirigida por Bruno Stagnaro, acompañados por una banda sonora compuesta por Santiago Barrionuevo, líder de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.



Justamente, la música original de la serie, que incluía canciones de grupos y artistas locales pero también extranjeros, como The Beatles, The Doors, Jimi Hendrix o Bob Marley; debió ser modificada por los problemas legales vinculados a los derechos de autor que presenta su inclusión en la plataforma de Netflix.



Por ese motivo, Stagnaro comenzó a convocar a distintos músicos argentinos para reemplazar esas obras internacionales, y finalmente se decantó por Barrionuevo, quien ya trabajó en la nueva banda sonora que podrá escucharse en esta suerte de "nuevo" lanzamiento.

En una entrevista con Télam en ocasión del 20 aniversario de "Okupas", el también realizador de “Pizza, birra, faso” (1998) y “Un gallo para Esculapio” (2017-2018) señaló que la historia que se narra en sus once episodios "lamentablemente sigue siendo absolutamente actual".



“Era un momento en el que se percibía que de alguna manera íbamos a una especie de ruptura. Me hubiera gustado que 20 años después estuviéramos en otro contexto, y no en uno en el que esa sensación está tan presente de vuelta”, agregó.



Producida por Ideas del Sur y emitida originalmente por el entonces Canal 7, "Okupas" -que en la emisión de su primer episodio el 18 de octubre del 2000 midió 3.5 puntos de rating, mientras que en el último alcanzó los 6.7- se centraba en un grupo de jóvenes de clase media empobrecida y sus andanzas por el mundo criminal, las drogas y la amistad.



En la trama, un jovencísimo Rodrigo de la Serna encarnaba a Ricardo, un veinteañero encargado por un familiar del cuidado de una vieja casona porteña para evitar que fuera ocupada, pero acaba siendo él mismo y su grupo de amigos, interpretados por Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri, quienes se convierten en los "ocupas" del lugar.



La ficción obtuvo tres premios Martín Fierro en 2001 y contó con varias repeticiones en las grillas de diferentes canales nacionales.



Fuente Télam