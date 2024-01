En la noche del domingo, en Los Ángeles, se llevó adelante la 81º edición de los Globos de Oro. El premio reconoció a lo mejor de las producciones cinematográficas y televisivas estadounidenses de 2023.

La ceremonia se transmitió en vivo desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, y el gran ganador fue el filme sobre el creador de la bomba atómica. Se trata de “Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan.



Por su parte, “Pobres criaturas” de Yorgos Lanthimos, se consagró como la Mejor película musical o comedia.

La entrega de premios se llevó a cabo después de uno de los años más caóticos en la historia de Hollywood, cuya industria audiovisual estuvo paralizada por la huelga que mantuvieron durante meses los sindicatos de escritores y actores.

Christopher Nolan de "Oppenheimer", ganó el premio al mejor director, a la Mejor película dramática y Mejor música original. Cillian Murphy, protagonista del filme, se alzó con el galardón a Mejor actor de película dramática, en tanto Robert Downey Jr. se impuso como Mejor actor de reparto.

Emma Stone fue premiada como Mejor actriz por interpretar en "Pobres criaturas" a una joven a la que un brillante y poco ortodoxo científico (Willem Dafoe) devuelve a la vida con un detalle: revive con el cuerpo de una persona adulta con un cerebro infantil. Fue un papel que, según la actriz, la hizo "ver la vida de manera diferente" debido a la forma en que su personaje "acepta lo bueno y lo malo en igual medida". El filme del griego Lanthimos se alzó también como Mejor película musical o comedia.

La película "Barbie", dirigida por Greta Gerwig, venció en la nueva categoría "Logro cinematográfico y de taquilla" y "Mejor canción original".

En materia de series, "Succession", disponible en HBO Max y que aborda la historia de un magnate de medios y su familia disfuncional, ganó cuatro premios principales, incluido el de Mejor serie dramática; en tanto "The Bear", la historia de un restaurante de Chicago que lucha por mantener sus puertas abiertas, y que se puede ver en Star+, obtuvo tres, incluido el de Mejor serie de comedia y Mejor actor y actriz protagonistas en un musical o comedia para Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

"Bronca", una comedia dramática que forma parte del catálogo de Netflix sobre las consecuencias de un incidente de furia en la ruta, también ganó tres estatuillas: fue nombrada Mejor serie, mientras que obtuvo premios de actuación para Ali Wong y Steven Yeun.

Mirá la lista de ganadores

Mejor película dramática: "Oppenheimer"

Mejor película, musical o comedia: "Pobres criaturas"

Mejor director de película: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Mejor guion, película: "Anatomía de una caída": Justine Triet, Arthur Harari

Mejor interpretación de un actor en una película dramática : Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Mejor interpretación de una actriz en una película dramática: Lily Gladstone - "Los asesinos de la luna"

Mejor interpretación de una actriz en una película, musical o comedia: Emma Stone - "Pobres criaturas"

Mejor interpretación de un actor en una película, musical o comedia: Paul Giamatti - "Los que se quedan"

Mejor actor de reparto - Película: Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Mejor actriz de reparto, película: Da'Vine Joy Randolph - "Los que se quedan"

Mejor serie de televisión, drama: "Succession"

Mejor Serie de Televisión, Musical o Comedia: "The Bear"

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión, drama: Kieran Culkin - "Succession"

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión, drama: Sarah Snook - "Succession"

Mejor actriz de serie de televisión, musical o comedia: Ayo Edebiri - "The Bear"

Mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia: Jeremy Allen White - "The Bear"

Mejor actor de reparto, televisión: Matthew Macfadyen - "Succession"

Mejor actriz de reparto, televisión: Elizabeth Debicki - "The Crown"

Mejor serie película realizada para televisión: "Bronca"

Mejor Actuación de un Actor, Miniserie, Serie de Antología o Película Realizada para Televisión: Steven Yeun - "Bronca"

Mejor interpretación de una actriz, miniserie, serie de antología o película para televisión: Ali Wong - "Bronca"

Mejor música original, película: Ludwig Göransson - "Oppenheimer"

Mejor película en idioma distinto del inglés: "Anatomía de una caída" - Francia

Mejor canción original, película: "Barbie" - "What Was I Made For?" de Billie Eilish y Finneas

Mejor película animada: "El niño y la garza"

Mejor actuación en comedia stand-up o televisión: Ricky Gervais - "Ricky Gervais: Armageddon"

Logro cinematográfico y de taquilla: "Barbie"