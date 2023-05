El espectáculo teatral Parietal del docente y dramaturgo Fernando Zabala se despide en AlmaZenna Teatro, este sábado a las 21.

Luego de presentarse durante cuatro meses consecutivos en la sala AlmaZenna Teatro, el espectáculo que reúne tres obras breves del autor riotercerence, se despide de Córdoba para emprender una gira por la provincia.

La primera obra del ciclo se llama Ventana, luego continua con Última Prueba y finaliza con Estallar.

«Estamos muy contentos con el último mes de temporada en la ciudad Córdoba. Las tres primeras funciones en el teatro han sido casi a sala llena y con una cálida respuesta del público. Ahora empezamos a pensar más en la gira y estaremos recorriendo cuatro ciudades del interior durante todo junio», apuntó el autor a Cba24n.com.ar.

El espectáculo comprende tres únicas obras, Ventana, es la eterna rutina como conflicto. Las viejas preguntas y las viejas respuestas y un vacío interminable como camino póstumo.

Última Prueba, es la sorpresa y la expectativa por lo encontrado, luego el interminable problema que genera el hallazgo, el no saber quién es uno y quien es el otro. La angustia de la eterna pregunta como dilema. Estallar, es la no memoria y el no destino que se representan en la angustia para una y la evasión para la otra. ¿Hasta qué punto se puede mirar para otro lado? La necesidad de salir de allí, aunque sea soñando.

Las obras que se podrán ver por última vez este sábado las 21 en AlmaZenna Teatro, cuentan con la actuación de Ale Ponce, Rocio Garcia y Fredy Nadaya. La dramaturgia y la dirección está a cargo de Fernando Zabala y la fotografía es de Marcos Allende.

Gira por el interior provincial:

Parietal se lo podrá ver en las siguientes salas del interior:

El sábado 3 de junio en la sala Cañito Cultural de la ciudad de Alta Gracia.

El sábado 10 de junio se estará presentando en el Chalet Hereje de la ciudad de Villa María, luego el sábado 17 de junio en La Nogalera de Villa Giardino.

Por último, se despide el sábado 24 de junio en Fundación el Horno en la localidad de General Cabrera.