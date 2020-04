Poco Ortodoxa (Unorthodox, 2020) esta historia real narrada en clave de ficción se basa en el libro de memorias de Deborah Feldman llamado: Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots (Poco ortodoxa, el escandoloso rechazo a mis raíces jasídicas) y se centra en la vida de una mujer joven, de espíritu muy libre, que creció bajo un código de costumbres que rigen implacablemente desde lo que debe vestir hasta lo que puede decir o leer.

Como miembro de la secta Satmar, que se rige dentro del judaísmo jasídico, debía seguir esta educación represiva, pero cuando se vio atrapada como una adolescente en un matrimonio con un hombre que no conocía se dio cuenta que debía forjar su propio camino hacia la libertad.

La adaptación de Netflix es una miniserie de cuatro episodios (alrededor de cuatro horas en total), en la que se nos presenta a Esther Shapiro (Shira Haas), una joven judía que deja a su esposo y a su familia en Brooklyn para obtener su propia independencia en Berlín, donde por cierto vive su madre, quien también huyó de la religión.

Unorthodox Temporada 1 (2020) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

Una vez que se establece allí descubre en la música su gran pasión y aprende a vivir como una joven de su edad. A pesar de estar basada en la experiencia de la autora, la producción del gigante del streaming difiere -lógicamente- en ciertos parámetros, como por ejemplo en el hecho de que la protagonista de la serie huye estando embarazada, mientras que Deborah Feldman huyó luego de haber dado a luz a su hijo.

Sin embargo, eso no ha impedido que Poco Ortodoxa sea algo diferente a cualquier otra serie que hayamos visto, al ser un drama con la religión y la fe como fondo de la historia.

Lo que hace atractiva a esta ficción es su exploración a una cultura que ha sido pocas veces retratada con tantos detalles. Podrá transcurrir en ciudades conocidas, pero las acciones tienen lugar en un universo desconocido para muchos. Es notado por parte de la crítica que el drama a veces parece un thriller, en líneas generales los primeros comentarios le han dado la bienvenida a una producción de Netflix que se considera como ambiciosa y bellamente sencilla. Y en momentos como este, esa opresión, el encierro y la falta de opciones nos tienen como la protagonista: sin saber qué es lo que nos espera del otro lado.

Información adicional

En la misma plataforma se puede ver: Poco ortodoxa, detrás de cámaras, de 21 minutos . Una mirada, tras bastidores a una de las primeras series en describir y examinar en detalle los problemas que enfrentan las mujeres de las comunidades jasídicas.

Otro dato: a quienes interese el tema, Netflix también ofrece: Shtisel, serie de dos temporadas, sobre la vida de los judíos ortodoxos en Jerusalén, también protagonizada por Shira Hass.

Uno de los grandes momentos de "Poco ortodoxa".