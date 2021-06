Agendemos algunos títulos que estrenan en estos días y otros que ya están disponibles para armar la cartelera

Hoy estrena, para diertirse:

"The war with granpa " (En guerra con mi abuelo) 2020/ Amazon Prime video

En esta comedia para toda la familia, Peter, molesto por tener que compartir el cuarto que ama con su abuelo, decide declarar la guerra, en un intento por recuperar su espacio. Protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walken, Uma Thurman, Rob Riggle, Cheech Marin, Laura Marano y Oakes Fegly.

Estreno nacional:

"El universo de Clarita" (2021), para asomarse a su curiosidad.

Dirigida por Tomás Lipgot, disponible por ocho semanas en Cine.ar

Clarita tiene doce años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Lo que más le interesa en el mundo es la astronomía, pasión que descubrió gracias al "Proyecto Miradas", un taller experimental y lúdico para niños, dictado por Sofía y Yayo.

¿De qué están hechos los meteoritos? ¿Cómo se crearon las estrellas? ¿De dónde salió el primer pájaro? La curiosidad de esta niña la lleva lejos: un viaje de aprendizaje por diversos sitios astronómicos de Argentina. Las respuestas nos llegan de los especialistas y científicos, pero también de la sabiduría de los pueblos originarios y de los secretos que esconde la naturaleza.

Participan: Clara Micheletti, Sofía Méndez, Yayo Ekdesman, Alejandro López, Victor Buso y Beatriz Garcia.

Para acercanos al buen cine latinoamericano...

"Nadie sabe que estoy aquí" (2020), para conmoverse, en Netflix

Realizado en Chile, abre las puertas al conocimiento del mejor cine de esta parte del continente.

Con un sólido guion y una inteligente mirada a la naturaleza humana en sus momentos más críticos, la película es un triunfo en economía de recursos y la concepción del suspenso, el drama e incluso algunos momentos de humor desde una perspectiva novedosa. Con la actuación de Jorge García, quien actuara el "Lost" quien ofrece una solida e interesante actuación, como un cantante que pierde la voz, luego que la fama precoz le llevó a vivir una atroz experiencia traumática.

"Circus of book" (2019), para asombrarse...En Netflix

En este filme ririgido por Rachel Mason, un apacible matrimonio judio, una hija con talento para el cine documental y una librería de porno gay hardcore en una concurrida calle de West Hollywood. Te parecerá extraña la combinación, pero te aseguramos que es conmovedor. También burlón, entrañable y muy extravagante — sobre la vida sexual de los años 70 y 80 en EE.UU., pero en especial, sobre los grandes proyectos imprevisibles que terminan por demostrar que el mundo es más extraño de lo que parece.

"Moonlight" / Luz de luna/Oscar a mejor película en 2017), para emocionarse en HBO

Segundo año consecutivo que una cinta fuera de los grandes estudios de Hollywood se hacía con la preciada estatuilla, ésta narra la complicada historia de un joven afroamericano que ha de lidiar con su identidad sexual, mientras experimenta las luchas cotidianas de la infancia, la adolescencia y la edad adulta. La actriz Naomie Harris tuvo que filmar su papel completo en tres días, en medio de su gira promocional de Spectre, debido a un problema con su visado (la intérprete es británica). Las escenas de la actriz abarcan 15 años en la vida del personaje principal.

Siempre se recordará esta entrega del Oscar ya que por erros se anunció que la ganadora era "La la land".

'The Half of It'/ Titulada aquí: Si supieras/ de Alice Wu (2020), para reflexionar, en Netflix

La debutante Leah Lewis interpreta a Ellie Chu, una estudiante de secundaria precoz que se ve envuelta en un triángulo amoroso inesperado con el jugador de fútbol Paul (Daniel Diemer) y la popular chica Aster (Alexxis Lemire). Aunque tiene toda la apariencia de una inofensiva comedia de adolescentes, en realidad es una reflexión sobre la identidad, los dolores de la exclusión y la soledad juvenil.

Puede convertirse en una película de culto "Queer",con toda la complejidad que representa la edad de la adolescencia y el descubrimiento del primer amor y el descubrimiento de la propia sexualidad. Conmovedor argumento.