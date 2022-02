El artista británico de 79 años, anunció una nueva gira que lo tendrá de vuelta en varias ciudades.



El Got Back Tour está programado para visitar 13 lugares de Estados Unidos desde su fecha de inicio prevista para abril de 2022.

Se trata del primer tour del cantautor, compositor y multiinstrumentista, luego de tres años sin hacer giras. En 2019, Paul McCartney visitó la Argentina con la gira "Freshen Up".

Got Back Tour tiene un nombre que alude a "Get Back", el exitoso documental dirigido por Peter Jackson sobre The Beatles y su preparación de "Let It Be" (el último trabajo de estudio de la emblemática banda). La nueva gira tendrá 14 conciertos hasta el 16 de junio, según informó el sitio especializado Variety.

"Al finalizar el último tour dije que los vería una próxima vez. Dije que volvería a encontrarme con ustedes. Bueno, volví", expresó McCartney en las redes sociales.

La gira pasará por una variedad de estadios en distintos puntos que hasta ahora no habían recibido nunca al artista inglés, como Spokane, Hollywood (Florida), Knoxville (Tennessee) y Winston-Salem (Carolina del Norte).

También, el artista visitará Los Ángeles, Baltimore, Fort Worth, Boston, Seattle y Oakland, entre otros.



(Fuente La Opinión Austral)