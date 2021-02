Con nuevo horario a partir de esta semana, Marcos Ontivero sigue proponiendo: "Si molesto ... me quedo", con la compañía de Jorge Camargo y Gabriel Farias.

Este sábado el tema es: " Las cosas que me dan risa y no me puedo reír por respeto"

Prendete ... habrá regalos: E ntradas p ara el Pub Opcion C de V illa Allende donde se presenta la Banda E lla es tan cargosa.

Y un exquisito Vino de Evening Presents. Para participar mandá tu mensaje al 351 3904095 o grabá al 5539133.

Podés escuchar en 580 AM. o en 88.5 FM, por la App SRT Play o vía streaming en