Carlos Vives estrenó el videoclip donde presenta un homenaje al cuartetero cordobés. Hace unos días, se recordó a Rodrigo en todos los medios, a 21 años de su trágica muerte. Ahora, el artista colombiano se sumó a los mútliples recordatorios que se hacen para no olvidar una de sus canciones más representativas, "Soy cordobés".



El registro original de "Soy cordobés" se realizó en uno de los shows que "El Potro" presentó en el mítico estadio Luna Park, en abril del 2000.



"Soy cordobés, me gustan los bailes y me siento Rodrigo si tengo que cantar...", dice Carlos Vives con su particular acento latino, en un fragmento de la canción.



El cantante colombiano expresó en su Instagram: "Soy Cordobés” es un himno de Rodrigo, de sus seguidores y de toda una región que cultivó el cuarteto, sus cumbias. Siempre entendí la conexión que teníamos con la música Argentina y el fenómeno de Rodrigo, por la manera como llevó este sonido. Me recuerda todo lo que nos conecta: la alegría, la fiesta, el futbol. Para mi es un honor muy grande estar en esta canción".