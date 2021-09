La 73ra. edición de los Premios Emmy, los más importantes de la industria televisiva estadounidense, se entregan este domingo en una gala al aire libre y con aforo limitado en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

La comedia "Ted Lasso" y los dramas "The Crown" y "El cuento de la criada" llegan como las series más nominada y fue la primera entrega tener a una mujer trans entre las nominadas. Se trata de Mj Rodríguez había sido seleccionada en la terna de Mejor Actriz del rubro dramático por su trabajo en "Pose". La historia situada en la Nueva York de los 80 que retrata el universo de las comunidades LGBTI+ de origen afroamericano y latino que participaban en la cultura de baile drag.

Las más nominadas

La comedia de AppleTV+ "Ted Lasso", tira protagonizada por el reconocido Jason Sudeikis contaba con trece nominaciones en el terreno de la comedia, entre ellas las de Mejor Serie, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto para Brett Goldstein y Mejor Actriz de Reparto para Juno Temple.

Mientras que "The Crown" y la distópica "El cuento de la criada" -de Netflix y Hulu, respectivamente-, recibieron once candidaturas cada una .

Gala presencial

Esta ceremonia es la segunda, luego de la entrega de los premios Oscar. La decisión fue tomada por un equipo de salud de Los Ángeles. Los asistentes debieron certificar estar vacunados o presentar PCR regativo.

Este año el evento fue conducido por Cedric Antonio Kyles, mejor conocido como Cedric The Entertainer, el famoso integrante de los programas “The Steve Harvey Show” y “The Original Kings of Comedy”.

Lista de premiados

Mejor serie de drama

The Boys (Amazon)

Los Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

El cuento de la criada (Hulu)

Territorio Lovecraft (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Mejor serie de comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily en París (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

El método Kominsky (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

Gambito de dama (Netflix)

El ferrocarril subterráneo (Amazon)

WandaVision (Disney+)



Mejor actor principal de drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Josh O’Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Los Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actriz principal de drama

Uzo Aduba (En terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mejor actor secundario de drama

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lithgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Mejor actriz secundaria de drama

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Ann Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Mejor actor principal de comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz principal de comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor secundario de comedia

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Paul Reiser (El método Kominsky)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Mejor actriz secundaria de comedia

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor principal de miniserie

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Mejor actriz principal de miniserie

Michaela Coel (Podría destruirte)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Mejor actor secundario de miniserie

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Evan Peters (Bruja Escarlata y Visión)

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

Mejor actriz secundaria de miniserie

Phillipa Soo (Hamilton)

Renee Elise Goldsbery (Hamilton)

Jean Smart (Mare of Easttown)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión)

Mejor TV Movie

Dolly Parton: Navidad en la plaza (Netflix)

Mejor TV Movie

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

El amor de Sylvie (Prime Video)

Mi tío Frank (Prime Video)

Mejor reality concurso

Mejor reality concurso

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor talk show

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Mejor especial en directo

Celebrating America - An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd (CBS)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Mejor serie de sketches

A Black Lady Sketch Show (HBO)

Saturday Night Live (NBC)

El Premio a la trayectoria Governors Award fue para Deborah Kaye Allen, Debbie Allen, nacida el 16 de enero de 1950 , a ctriz, bailarina, coreógrafa, cantautora, directora, productora y ex miembro del Comité del Presidente de las Artes y Humanidades del presidente .

Ha sido nominada 20 veces para un premio Emmy (ganó cinco), dos premios Tony, y también ganó un Globo de Oro y obtuvo una estrella en el Paseo de Hollywood. de la fama en 1991. Ha dirigido más de 50 producciones de cine y televisión.

Recordada como Lydia Grant en la legendaria serie Fama, quien decía: Quieres fama? La fama cuesta!