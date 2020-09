Cada 19 de septiembre se celebra el Día del Preceptor, quienes ocupan un lugar fundamental en todo lo relativo a la mediación entre directivos, profesores y alumnos.

Dia del preceptor

El 19 de Septiembre de 1982 fallece Mario del Tránsito Cocomarola, en la Ciudad de Corrientes, Capital de la provincia homónima. Músico bandoneonista y compositor de origen correntino. Una de las figuras más influyentes de la música del chamamé y el litoral.

En su honor se instituyó esta fecha como "Día del Chamamé". Póstumamente fue nombrado "Ciudadano Ilustre" de la Ciudad de Corrientes.

Obras: Cacique Catán (con Luis Mendoza y Ladislao Piedrabuena Maidana) - El sancosmeño (con Pedro Rodríguez de Ciervi) - Kilómetro 11 (con Constante Agüer) - La Colonia - Mírame (con Santiago Adamini) - Puente Pexoa, etc.

Festejo de 2018

Día Nacional del Chamamé

El 19 de septiembre se conmemora en el país el “Día del Instrumentador Quirúrgico“, fecha que recuerda el fallecimiento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorporó al plantel quirúrgico a los instrumentadores.

Imagen de una práctica

El 19 de Septiembre de 1986 fallece José Osvaldo del Sosa Cordero, en Ciudad de Buenos Aires. Músico, compositor, escritor, periodista, dramaturgo y dibujante de origen correntino.

Escribió el libro “Romancero Guaraní”, donde se encuentra el conocido poema "Corrientes tienen payé".

Obras: Alma guaraní (con Damasio Esquivel) – Anahí – Buenas noches Buenos Aires (con Sebastián Piana) –Corrientes tiene payé – Camba cuá – Flor de Asunción, Boquita de miel, escuchamos esta canción...

Boquita de miel, de Osvaldo Sosa Cordero y José Esculies, por Marci Romero

William Gerald Golding nació en Newquay el 19 de septiembre de 1911 y falleció en Perranaworthal el 19 de junio de 1993, fue un novelista y poeta británico, galardonado con el premio Nobel de literatura en 1983, conocido especialmente por su obra El señor de las moscas.

Síntesis animada de la obra mencionada...

El Señor de las Moscas Resumen de Vídeo

En 1941 nace Mama Cass (Ellen Naomi Cohen), cantante y música estadounidense, de la banda The Mamas & the Papas, fallece en1974.

Participación en el show de Sammy David Jr..

Make Your Own Kind of Music ( Mama Cass Elliott )

Cumple 72 años: Jeremy John Irons nació en Cowes, Isla de Wight el 19 de septiembre de 1948, es un actor británico ganador de los premios Tony, Óscar, Globo de Oro, SAG y Emmy. Es famoso, principalmente, por sus interpretaciones en proyectos para la televisión y el cine tales como Retorno a Brideshead, La misión, El hombre de la máscara de hierro, La casa de los espíritus, The French Lieutenant's Woman, Die Hard with a Vengeance (Duro de matar : La venganza, en Latinoamérica), Reversal of Fortune (El misterio Von Bülow) El hilo fantasma ,más la serie de televisión The Borgias.

El 17 de octubre de 2011, fue nombrado embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Este domingo va por su cuarto Emy como mejor actor por su rol de Ozymandias en 'Watchmen', la gran serie de HBO.

Watchmen | Trailer Oficial HBO

Alberto Closas Lluró nació en Barcelona el 30 de octubre de 1921 y murió en Madrid el 19 de septiembre de 1994, fue un actor argentino nacido en España. Desarrolló una vasta carrera en nuestro país, Chile y España, tanto en teatro como en cine y televisión.

Buena reseña realizada en ocasión de su muerte

Una lágrima por Alberto Closas. Adios a un amigo

El 19 de septiembre de 1983 falleció Ángel Amadeo Labruna, ex futbolista, máximo goleador e ídolo de River. “Angelito” también actuó Platense, Rangers de Chile y Rampla de Uruguay. En el “Millonario”, Labruna hizo 293 goles en 515 partidos. Fue el último de los integrantes de la célebre “Máquina” en dejar el fútbol.

Angel Labruna "El Angel del Millonario"- En 1080p - 2015

En 1914 en Venezuela se estrena la zarzuela Alma Llanera, que incluyó un joropo del mismo nombre, considerado actualmente un segundo himno nacional venezolano.

Grandiosa versión de orquesta y coro dirigidos por Gustavo Dudamel en el 40 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela Lugar: Sala Ríos Reina - Teatro Teresa Carreño. Fecha: 08-02-2015

"Alma Llanera" - Pedro Elías Gutiérrez - Dir. Gustavo Dudamel

