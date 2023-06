La popular plataforma de la N roja, actualiza sus contenidos para el mes de julio.



Netflix estrena la tercera temporada de The Witcher, con el protagónico de Henry Cavill. La serie lanza este jueves el Volumen 1 de la Temporada 3 y el 27 de julio, será el estreno del Volumen 2.



The Witcher relata una atrapante historia con elementos de la mitología y folklore eslavos para crear su mundo fantástico. La serie está basada en las novelas de Andrzej Sapkowski.

Además, llega Bird Box Barcelona, el 14 de julio. Los productores del fenómeno global “Bird Box: A ciegas” presentan una ampliación de la película que cautivó al público en 2018. Una fuerza misteriosa ha diezmado la población del planeta, y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona. Mientras intenta salir de la ciudad con otros supervivientes, surge un peligro aún más siniestro.

Otro de los títulos que podrá disfrutarse en la plataforma es El clon de Tyrone, donde una serie de sucesos escalofriantes conduce a un insólito trío (John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx) a un laberinto de una nefasta conspiración. Estará disponible en Netflix desde el 21 de julio.

Entre los filmes clásicos que estrena la plataforma streaming, podrán verse “El renacido” protagonizada por Leonardo DiCaprio; y “Marley y yo”, la conmovedora historia de una familia que adopta un perro un labrador retriever y vive una gran aventura. Protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston.



Mirá todos los estrenos de Netflix en julio 2023:





Series

De vuelta a los 15: Temporada 2 (5/7/2023)

En esta temporada, los futuros de Joel y de Anita se entrelazan por accidente, y necesitarán de un elaborado plan para volver a encaminar las cosas.

Falso amor (6/7/2023)

En este reality, cinco parejas ponen a prueba su confianza cuando la tecnología deepfake desdibuja los límites entre la realidad y la ficción…

El abogado del Lincoln: Temporada 2 (6/7/2023)

Con más casos que nunca, Mickey se ve involucrado con una mujer que pronto se convertirá en su cliente cuando la acusan de asesinato.

De los 19 a los 20 (11/7/2023) Contenido coreano 🇰🇷

Diez jóvenes comparten la última semana de la adolescencia y el inicio de sus veinte, y experimentan la libertad y las primeras veces de la adultez.

El mariscal (12/7/2023)

Esta sincera docuserie que recorre la temporada 2022‑23 de tres mariscales de campo de la NFL retrata la intimidad en la cancha y en sus hogares.

Cenizas del pasado (13/7/2023)

Para descubrir la verdad sobre el incendio que arruinó a su familia trece años atrás, Anzu se hace pasar por el ama de llaves de la fría Sra. Mitarai.

King the Land (13/7/2023)

En plena batalla por el control de la empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para (casi) todos.

La supervivencia de una chica con curvas (13/7/2023)

Tras una ruptura, la estilista Mavis Beaumont aprovecha para empezar de nuevo en la vida y en el amor, y buscar la felicidad en sus propios términos.

Jugando con fuego: Temporada 5 (14/7/2023)



Bajo la atenta mirada de Lana, un nuevo grupo de solteros seductores llega al famoso retiro sin sexo… Todo sea por el enorme premio de USD 200,000.

Chef cinco estrellas (14/7/2023)

Siete chefs profesionales compiten por llevar su concepto de alta cocina al histórico restaurante Palm Court del lujoso hotel Langham en Londres.

Dulces magnolias: Temporada 3 (20/7/2023)

Tras la pelea en Sullivan's, las Magnolias se enfrentan a nuevas dificultades mientras el dolor y el drama familiar ponen a prueba sus relaciones.

Love After Divorce: Temporada 4 (23/7/2023)

Después del divorcio, hombres y mujeres redescubren la soltería y buscan sentir el flechazo de cupido una vez más.

The Witcher: Temporada 3 (Volumen 2) (27/7/2023)

El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza al Continente.

Capitán Fall (28/7/2023)

Un capitán de barco se abre paso a tumbos hasta el timón de un crucero, donde se convierte en el chivo expiatorio de una operación de contrabando.

D. P.: El cazadesertores - Temporada 2 (28/7/2023)



Luego de que una tragedia cambia radicalmente sus vidas, Jun‑ho y Ho‑yeol vuelven a capturar desertores del ejército, pero el peligro los acecha.

Un cuento perfecto (28/7/2023)



Margot huye de su propia boda y se siente a la deriva. Lo que no sabe es que David y su encantador caos pueden ayudarla a encontrar el camino.

El sastre: Temporada 2 (28/7/2023)



Peyami afronta nuevos desafíos: su amistad con Dimitri se pone a prueba, Esvet pasa más tiempo en la casa con Mustafa, y otra mujer entra en su vida.

Películas



Marley y yo (1/7/2023)

Dos periodistas construyen una vida y una familia juntos mientras tratan de contener el caos que causa su amoroso pero problemático labrador, Marley.

Revenant: El renacido (1/7/2023)

En la década de 1820, un cazador lucha por sobrevivir para vengarse de un despiadado mercenario que lo abandonó a su suerte junto al río Misuri.

Las vacaciones de Mr. Bean (1/7/2023)

El desafortunado Mr. Bean va de vacaciones a la Costa Azul. Sin querer, se ve envuelto en un rapto accidental y en un caso de identidad equivocada.

Cash (6/7/2023)

Decidido a emparejar la cancha y aprovechar su ingrato empleo, un obrero urde un plan para traficar perfumes de lujo bajo las narices de su empleador.

Unos suegros de armas tomar (7/7/2023)

El banco que dirige Owen es atracado días antes de su boda, y las pruebas apuntan en una dirección increíblemente incómoda: su futura familia política.

Bird Box Barcelona (14/7/2023)

Los productores del fenómeno global «Bird Box: A ciegas» presentan «Bird Box Barcelona», una ampliación de la película que cautivó al público en 2018. Una fuerza misteriosa ha diezmado la población del planeta, y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona. Mientras intenta salir de la ciudad con otros supervivientes, surge un peligro aún más siniestro.

Tácticas de amor 2 (14/7/2023)

Aslı cree que casarse es una estafa, y lo dice. Pero cuando ve que su novio Kerem opina lo mismo, hace lo imposible para que le pida matrimonio

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada (19/7/2023)

Un paraíso mexicano. Dos medios hermanos. Romeo y Preciado se unen para honrar la memoria de su padre en un rally lleno de adrenalina… y música banda..

Actividad paranormal: Vínculos familiares (20/7/2023)

Con la esperanza de saber más sobre su madre ausente, una mujer visita una comuna apartada, donde la espera una siniestra presencia…

El clon de Tyrone (21/7/2023)

Una serie de sucesos escalofriantes conduce a un insólito trío (John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx) a un laberinto de una nefasta conspiración.

Felicidad para principiantes (27/7/2023)

Recién divorciada, Helen sale de su zona de confort y llega a un curso de supervivencia con gente muy peculiar para recordar lo que es vivir... y amar.

Paradise (27/7/2023)

Cuando su esposa se ve obligada a renunciar a 40 años de su vida para pagar la deuda de un seguro, un hombre busca desesperadamente cómo recuperarlos.

Hoy hablaremos de ese día (27/7/2023)



Las vidas de Narendra y Ajeng, pasado y presente, se intersectan por primera vez en esta precuela de “Un día hablaremos de hoy”.



Documentales y especiales

RIDE ON TIME: Temporada 5 (1/7/2023)

Esta reveladora docuserie explora el maravilloso mundo de los grupos de pop masculinos más exitosos de la productora japonesa número uno: Johnny's.

El príncipe que nunca reinó (4/7/2023)

Esta docuserie arroja luz sobre el asesinato de un joven alemán en 1978 a través del relato de su hermana y la familia real involucrada.

Tom Segura: Sledgehammer (4/7/2023)

Un nuevo especial de stand up del prolífico cómico Tom Segura, grabado en el Celebrity Theater de Phoenix, Arizona.



WHAM! (5/7/2023)

Con entrevistas e imágenes de archivo, George Michael y Andrew Ridgeley reviven su carrera en Wham!: de amigos en los 70 a íconos del pop en los 80.

Lo desconocido: Los robots asesinos (10/7/2023)

¿Una máquina tomando decisiones de vida o muerte? Este documental explora los peligros del uso de la inteligencia artificial en el mundo militar.

Lo desconocido: La cueva de los huesos (17/7/2023)

Científicos desentierran pistas de cientos de miles de años que generan dudas sobre nuestros antepasados... y el significado de la palabra «humano».



La inspiración más profunda (19/7/2023)

Unidos por su amor a la apnea, una campeona de buceo y un heroico buzo de seguridad intentan hacer historia…, y están dispuestos a arriesgarlo todo.



Desaparecida: El caso Lucie Blackman (26/7/2023)

1.º de julio de 2000. La joven Lucie Blackman desaparece en Tokio y desencadena una investigación internacional y una incansable búsqueda de justicia.



La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas (27/7/2023)

La oleada de asesinatos de ancianas que sacudió CDMX entre 1998 y 2005 desató una investigación sin precedentes con consecuencias inimaginables.



Cómo se convirtieron en líderes de sectas (28/7/2023)

Esta docuserie, que se presenta como una guía para captar fieles seguidores, examina con ironía el ascenso de seis famosos líderes de sectas.

Niños y familia

Tayo The Little Bus: Temporada 5 (3/7/2023)

Día tras día, Tayo y sus amiguitos aprenden sus rutas por la transitada ciudad, descubren nuevos lugares y tienen emocionantes aventuras.

Little Angel español: Volumen 3 (3/7/2023)

Al compás de canciones infantiles clásicas y nuevas melodías, ¡los más peques ya pueden divertirse y aprender cantando!

LEGO City: Aventuras - Temporada 4 (6/7/2023)

En una ciudad llena de emoción, amistad y creativas travesuras, un equipo de policías y bomberos trabaja sin descanso para mantener la paz y la magia.

Los StoryBots responden: Temporada 2 (10/7/2023)

¿Cómo se forman las burbujas? ¿Por qué cambia la forma de la Luna? ¿Cómo se hace el vidrio? ¡Los StoryBots tienen respuesta a todas estas preguntas!



Sonic Prime: Temporada 2 (13/7/2023)

Con la ayuda de su improvisado ejército de aliados, Sonic lucha contra el Consejo del Caos para controlar la Prisma Paradoja y reconstruir el universo.



El diario de las hadas (24/7/2023)



Tres hadas en pleno entrenamiento adoran cumplir con tareas como hallar objetos perdidos, limpiar desorden o cuidar niños. ¡Todo por ganarse sus alas!