Kevin Johansen lanzó la canción “Todo esto” para cerrar el 2020. El nuevo single cuenta con la participación especial de David Lebón, en guitarras y voz.



Tiene sonidos de blues-zamb y fue escrito por Johansen. El artista la definió como “todo lo que no podemos controlar, que es la vida que ‘no’ alcanza” (parafraseando al famoso blues de Celeste Carballo).





Johansen dijo en un comunicado de prensa: “Vengo escuchando su voz desde que me invitaron a un Obras para la presentación de Bicicleta, de Serú Girán, en 1980. Cantó ‘José Mercado’, ‘Cuanto Tiempo Más Llevará' y ‘Seminare’, entre otras. Su combinación espiritual de soul, blues y folk siempre me cautivó. Para mi es nuestro David Gilmour y lo soñé cantando y tocando en ‘Todo ésto”.



David Lebón expresó: “Disfruto mucho hacer cosas en conjunto con Kevin porque tiene el humor y el amor que me inspiran”.



El nuevo single fue grabado con músicos como Mariano Otero en bajo, Gastón Baremberg en batería, Ariel Polenta en teclados y Alejandro Oliva en percusión y formará parte del próximo álbum de estudio de Kevin, que llevará por título “No Está Todo Escrit....”.



Durante este 2020, Johansen lanzó el single “The Available 20′s” al que definió como una conjunción de estados de ánimo. “Son partes musicales que fueron surgiendo y que pude pegarlas casi como un rompecabezas…”.







Fuente TN