¿Tragedia o comedia? Vos elegís en "Prometeo. Según qué día" en Teatro María Castaña

“Prometeo, según qué día” es una novedosa propuesta dirigida por Julieta Daga con la actuación de David Piccotto en donde los espectadores pueden decidir su destino: reir o llorar.

Prometeo está encadenado a una montaña y un águila le come el hígado cada noche. Zeus el dios de los dioses, lo castiga porque le roba el fuego para entregárselo a los hombres y además porque le oculta quién lo destronará.

Un histriónico actor propone un novedoso artilugio al público y les hace votar a mano alzada si quieren ver un Prometeo Trágico o un Prometeo Cómico .

Es responsabilidad de la mayoría si todos lloran o si todos ríen.

Preguntamos a David Piccotto qué expectativa le promueve este personaje que lo ubica solo en el escenario y respondió:

“El teatro para mi es un aprendizaje, mientras más lo habito más tengo esa certeza. Hace un tiempo que no actúo, hace tiempo que de aeropuerto en aeropuerto viajando con Julieta Daga trataba de convencerla para que vea el actor que escondía. Y así como por arte de magia ( o un amarre de Celestinas), sucedió. Es la primera vez que estoy solo en escena, y eso me da un abismo!!. Me toca aprender a dosificar energías para encantar al espectador durante una hora, me toca aprender a encantar desde las tristezas más profundas y la risa inteligente. Este año con este Prometeo soy puro aprendizaje, dejar de tener el control desde fuera del escena para tenerlo desde dentro. Cuando deje de aprender en el maravilloso mundo del teatro dejaré hacerlo, pero con esta hermosa obra tengo aprendizaje para rato”.

Luego interrogamos a Julieta Daga sobre qué siente al dirigir a David Piccotto, quien habitualmente la dirige a ella y respondió:

"Dirigir a un amigo.

Es todo un desafío dirigir a un director, cuando uno dirige se tiene una mirada propia sobre la escena y muchas veces demasiados juicios previos.

Al dirigir a David debimos hacer un pacto de confianza para ser generosos mutuamente en la búsqueda. Tuvimos acuerdos y desacuerdos (aún los tenemos), pero eso es lo maravilloso de nuestro trabajo: se puede crear en tensión y así dejar que surja la belleza que buscamos. A los dos nos gusta que la gente ame lo que ve, vuelva al teatro y contagie a otros el entusiasmo para que se llenen las salas.

Una de las cosas con las que más lidié con Piccotto es con que se aprendiera el texto, es mucho y David se enfrenta al desafío de tener dos obras preparadas para el momento en que el público elija cuál de ellas ver; pero por lo demás nos divertimos a cada minuto y el público también lo hará.

Será una fiesta!"

Ficha Técnica



Actúa: David Piccotto

Diseño escenográfica / Diseño de Vestuario: Santiago Pérez

Realización escenográfica: Santiago Pérez y Natalia Guendulain

Diseño Sonoro: Juan Andrés Ciámpoli.

Diseño lumínico: Lilian Mendizabal.

Dramaturgia: Guillermo De Santis, David Piccotto y Julieta Daga

Tramoyistas: Manuel Saez y Juliana Anzaldi

Diseño Gráfico: Mariana Costa

Asistente de Dirección: Mariela Ceballos

Dirección: Julieta Daga

Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT) , Municipalidad de Córdoba ( TEATRES) y María Castaña.



Sobre el grupo:



En el año 2022 el equipo de trabajo estrenó “La Celestina tragicomedia de Lita” con dirección de David Piccotto y la actuación de Julieta Daga, obra reconocida nacional e internacionalmente. ( Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, Panamá, EE-UU, España y Portugal)

En el año 2024 los roles se invierten y el grupo se embarca en una versión actualizada y provocativa del mito griego Prometeo encadenado. Con el deseo de indagar en otras teatralidades configuran un equipo de trabajo también con basta experiencia y la misma ambición. Todos los integrantes son reconocidos por su labor escénica y forman parte de escuelas de formación artísticas y docentes de Córdoba. ( UNC y UPC) .