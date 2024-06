José Palazzo brindo una entrevista en el programa “Ponete al día” con la conducción de Viviana Villalba en 580 Radio Universidad, donde compartió cómo se está llevando adelante la producción del espectáculo internacional.

Paul McCartney se presentará el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Sobre el anuncio del show de Paul McCartney en Córdoba, el productor expresa: “Estamos muy contentos, empezamos a trabajar con una compañía de Buenos Aires que se llama DF. Estamos viendo factibilidades de promociones y agenda… para poder trabajar en los espacios que se usan para el fútbol”.

“Encontramos una fecha para el 23 de octubre justo el dia en que cumple el maestro Charly Garcia. Paul vuelve 7 años después y lo vamos a poder ver en Córdoba”, comparte Palazzo.



“Se van a vender 45 mil entradas para el show en Córdoba. El armado tiene en el campo público de pie y público sentado con entrada numerada, más las dos plateas completas, más la popular”. ”Los cordobeses se tienen que sentir muy orgullosos de ver a un Beatle en un momento de su vida muy importante… Ver a un Beatle en gira en tu propia ciudad es un privilegio”, agrega el productor.



Sobre cómo es el momento económico y social para traer estos espectáculos a Córdoba, Palazzo responde: “Es un momento muy malo…. hemos tenido sold out de No te va Gustar, Babasonicos y Airbag, pero hay un montón de espectáculos que hemos realizado y no son sold out, hemos percibido una merma en el consumo de espectáculos superior al 25 por ciento, en lugares que estamos trabajando como Atenas, la Plaza de la Música y Club Paraguay”.

Escuchá la entrevista a José Palazzo:

Mirá la entrevista a José Palazzo en Canal 10: