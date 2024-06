Paul McCartney regresa a Argentina con el tour Got Back. El artista publicó un mensaje donde anuncia: “Hey, Argentina! Estoy muy emocionado de volver a verlos con mi tour “Got Back” este año. ¡Tenemos recuerdos increíbles de nuestros shows en Argentina y estamos muy ansiosos de crear muchos más!”.

Cumpliendo la promesa hecha durante su último show en el país en 2019, Paul McCartney regresará a Argentina en 2024, con shows en Buenos Aires y Córdoba, para presentar “Got Back Tour”, con una producción de DF Entertainment y En Vivo.

Paul McCartney anunció la feliz noticia de su regreso al país con un video:

Indiscutiblemente uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, McCartney está detrás de uno de los catálogos musicales más queridos. Con canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' y muchas más, vivir la experiencia de ver a Paul McCartney en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear para un concierto rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas.

¿Cuándo y dónde son los shows en Argentina?



El 5 de octubre marcará el regreso de McCarney a Buenos Aires, luego de 5 años de espera; mientras que su regreso a Córdoba se dará luego de 8 años de la última presentación del músico. Paul tocó su primer show solista en Argentina en 1993 y ha dado ocho shows desde entonces.

El show en Córdoba se presenta el miércoles 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El concierto en Buenos Aires se realizará en el Estadio River el sábado 5 de octubre.

¿Cómo conseguir las entradas?



Las entradas para ver el Got Back Tour en Argentina estarán disponibles desde el miércoles 12 de junio a las 10 horas, únicamente desde la web oficial de All Access, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés.



Paul McCartney lanzó “Got Back Tour” en 2022, con 16 grandes shows en los Estados Unidos, antes de dar el mejor concierto de la historia -según el medio británico The Times- en Glastonbury, ese mismo año. Luego Paul sumó al tour 18 shows, con los que recorrió Australia, México y Brasil.