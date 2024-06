Los próximos días se presentan numerosas propuestas culturales que brinda la Agencia Córdoba Cultura.

Esta semana, se destacan nuevas obras que inauguran en dos de los espacios expositivos de la ciudad. Por un lado, el lunes 10 a las 19:30, la sala del Paseo del Buen Pastor expone un nuevo bloque con 3 proyectos individuales, integrados por “Los imaginados” de Sofía Rosset; “Hijos del árbol” de José Utrera y “En viaje de…” de Gloria Gastaldi, con entrada gratuita.

En tanto, el viernes 14 a las 19, el Museo Emilio Caraffa inaugura su segundo ciclo de exposiciones del año con las muestras: “Narrar Historias con Fragmentos”, obras de la colección del museo; “Itinerarios 2000-2004” de Silvina Bottaro; “El velo” de Carolina Roge; “Mundos Reciclados” del Colectivo Realidad Virtual; “El aire que rodea las velas” de Laura Martínez Spaggiari y “Que si existen sueños en tu mundo de bestia, sean apacibles” de Celeste Villanueva. La entrada es gratuita.

Por otro lado, el jueves 13 a las 19, conmemorando el Día del Escritor, la Biblioteca Córdoba realiza el cierre de una serie de actividades en torno a la figura de la poeta Glauce Baldovin, con una charla sobre vida y obra de la poeta de la mano de Livia Hidalgo, Ernestina Elorriaga y Julio Castellanos, con entrada gratuita.

Finalmente, se invita al Concierto que la Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba ofrecen en coincidencia con la Fiesta de la República de Italia, en el Teatro del Libertador San Martín. El viernes 14 y domingo 16 a las 20, los elencos salen a escena con el Stabat Mater de Gioachino Rossini, junto a los solistas: Anahí Cardoso (soprano), Inés Brusco (contralto), Daniel Asrín (tenor) y Ángel Carranza (bajo) y el Director invitado: Lorenzo Tazzieri (Italia). La entrada es gratuita, a retirar por boletería.



Mirá toda la grilla de actividades culturales:

Lunes 10

A las 13.30. Teatro Itinerante: Animaladas, el último sapukay? (Verde que te quiero verde)

Escuela rural Gral.San Martín, Calle Pública s/n, La Playa – Dpto: Minas

Teatro de títeres. Infancias. 45 minutos.

Animaladas es una propuesta que invita a un viaje sensorial por medio de la música, las artes plásticas y el teatro de títeres. Al ritmo del chamamé y en código de comedia Animaladas nos dará a conocer al Aguará Guazú, uno de los diez animales argentinos en peligro de extinción. Todo intervenido por la pintura de Jorge Cuello, reconocido artista cordobés, lo que hace de esta obra de títeres un cuadro en movimiento.

A las 18:30. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.



Repite martes 11 a las 20:30, miércoles 12, jueves 13 y sábado 15 a las 18:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: Kertu (de Ilmar Raag, Estonia, 2013) Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375En junio de la mano de los directores, Rainer Sarnet, Ilmar Raag y Percy Adlon, los sentimientos nunca van en líneas rectas. Un turbulento romance entre dos perdedores. Él es Villu, un buscavidas, alcohólico, mujeriego y encima tiene cáncer de garganta. Ella es Kertu, una chica callada, considerada por todos, incluso por su familia, como una retrasada, y se dedica a repartir el correo en su pueblo. Entrada libre y gratuita.

A las 19.30. Inauguración de muestras. Paseo del Buen Pastor – Sala de exposiciones- Hipólito Yrigoyen 325



La sala de exposiciones alberga un nuevo lote de muestras. 3 proyectos individuales integrados por Sofía Rosset, José Utrera y Gloria Gastaldi.



Sofía Rosset propone Los imaginados, muestra que intenta hacer un recorrido por diversos materiales, transformándolos en personajes imaginarios. En donde su principal característica es representar deidades que emergen de la naturaleza, evocando un llamado silencioso a lo ancestral, lo olvidado.

Por su parte, José Utrera exhibe Hijos del árbol, resueltas con impecabilidad técnica, característica inherente a todas sus producciones, las obras se expresan en formas puras, pulidas y sintéticas. Una aplicación precisa y sutil del color contrasta y a la vez se integra a la madera aumentando sus sentidos simbólicos y estéticos. La belleza artística desplegada en cada pieza y en conjunto nos transporta a un estado de gracia que facilita la digestión de lo ominoso de la existencia.



Por último, Gloria Gastaldi expone En Viaje… que comenzó con el estudio, la investigación y construcción de pequeñas embarcaciones. En esta primera etapa fueron creadas en formato miniatura. La técnica utilizada en esta primera etapa del proyecto es la del cincelado, combinado con otras técnicas escultóricas. Esta combinación permitió dar vida a este mundo. Se puede recorrer hasta el 25 de agosto. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Cine de cabecera: Cine de Animación presenta Anomalisa (de Duke Johnson y Charlie Kaufman, Reino Unido-Estados Unidos, 2015)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Heraldo Mussollini artista e ilustrador de la ciudad de Río Cuarto, nos invita a recorrer, a partir de cuatro películas, un breve trayecto que incluye algunos films notables del cine de animación de las últimas décadas. En el marco de este ciclo se proyectarán Akira, Anomalisa, Perdí mi cuerpo y Millenium actress. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: Quémenlos (de Adrián Jaime, Argentina, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

La orden de quemar libros sólo fue un preanuncio del porvenir que tendrían miles de hombres y mujeres que resistían a la dictadura imperante en Argentina. El film documental traza el derrotero de la resistencia civil a la dictadura en la ciudad de Córdoba, cuna de la industria automotriz argentina y de la Reforma Universitaria. Como nunca antes, se verá una reconstrucción de lo ocurrido en el Cordobazo.



Repite martes 11 a las 18 y miércoles 12 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Martes 11

A las 10.30. Teatro Itinerante: Jacina y el fuego del Dragón (Teru Teru). Escuela Domingo F. Sarmiento, Calle Pública s/n, Falda del Carmen, Dpto. Santa María



Teatro de títeres. ATP. 45 minutos. Villa Los Chañares es un pueblo tranquilo, donde sus habitantes viven de lo que producen gracias al monte. Un día se ven desconcertados a causa de un incendio. Un dragón ha llegado por casualidad…Los dragones acaso no tiran fuego? ¿Quién está causando ese problema? Jacinta nos ayudará a develar el misterio a través de encuentros y desencuentros".

A las 11. Teatro Itinerante: Pequeñísima (CheChé Potí y Enlazamundos) SUM de Charbonier, Calle Pública S/N, Charbonier. Dpto. Punilla



Teatro de Títeres. Primera infancia. 40 minutos. Pequeñísimas historias reflejan el mundo de Juana. Ella es una niña que ama jugar: sobre todo con su pelota; y a rascar la panza de sus perros lanudos. Cuando menos lo esperes, un juguete puede cobrar vida… o quizás una mariposa vuele hasta tus manos. Al fin y al cabo, en el mundo de jugar jugando, todo es posible!

A las 16. Teatro Itinerante: RE sostenido (Circo Triloquio) Salón Comunitario Naranja, Ruta E 53 (frente de la YPF Ascochinga), Ascochinga – Depto. Colón



Circo teatro. ATP. 50 min. Circo con humor para toda la familia.





A las 16. Teatro Itinerante: La vaca variposa (Poca Vergüenza) Casa de familia Reynoso, Calle pública s/n. El Cadillo – Depto. Pocho



Títeres. Infancias. 40 minutos. Doña Rosa es una mariposa y los vecinos creen que es otra cosa -quizás una vaca curiosa- y piensan que es una enfermedad peligrosa. Una historia que, desde una mirada poética y llena de humor, habla de la autopercepción y el juicio que hacen las personas que nos rodean ante una elección diferente.

A las 17. Charla “Otras formas de encontrarse con el Patrimonio” Museo Marqués de Sobre Monte – Sala de conferencia



A cargo de los especialistas en patrimonio Carlos Fernández Balboa y Marcelo Martín. La charla “Otras Formas de Encontrarse con el Patrimonio” abordará diversas formas en las que el público puede involucrarse y apreciar el patrimonio cultural más allá de las tradicionales visitas a museos. Desde la exploración de sitios arqueológicos hasta el papel de la gastronomía en la preservación de la cultura, los oradores compartirán sus conocimientos y experiencias sobre cómo el patrimonio puede ser vivido de manera más activa y significativa. Los especialistas en Patrimonio brindarán otras alternativas para acercar el patrimonio a la sociedad, museos, sitios históricos, monumentos, puentes, reservas naturales, sitios arqueológicos entre otros. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: El libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise, su mejor consejera. Allí, su creatividad se manifiesta en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos. Consumido por su neurosis, Marc comienza a escribir “El libro de las soluciones”, una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas.



Repite miércoles 12 a las 17. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18. Cine en el Palacio: Caras y lugares (de Agnès Varda, Jean René, Francia, 2017) Museo Evita Palacio Ferreyra – Avenida Hipólito Yrigoyen 511



El ciclo, que se lleva a cabo desde 2022 en el auditorio, con entrada gratuita, continúa en el mes de junio. Durante todo el mes, Cine en el Palacio renueva su cartelera con el Ciclo Confluencias: El arte colaborativo. En esta cápsula cinematográfica del mes, reunimos largometrajes en los que se destaca el arte como instancia de expresión colectiva y comunitaria, en la que la presencia de los otros es esencial para contar las historias y son los otros el núcleo narrativo que potencia la mirada del autor. Agnès eligió el cine. JR, la fotografía. Juntos se unen en un viaje extraordinario y sorprendente por los pueblos de Francia basado en el azar y la creatividad. En una furgoneta mágica que imprime fotografías de gran formato, ambos experimentan el contacto con la gente y forjan una amistad basada en sus diferencias y su sentido del humor. Veteranía y juventud en un recorrido humano e inolvidable. Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Cine: Lo mejor está por venir (de Nanni Moretti, Italia, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Giovanni (Nanni Moretti), un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante. Repite miércoles 12 a las 19, sábado 15 y domingo 16 a las 21:30. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Gala Lírica. Fiesta de la República de Italia. Teatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



Con la dirección artística del maestro Jong Whi Vakh, la Orquesta Sinfónica de Córdoba presenta un programa compuesto por arias de Puccini, en el marco del “Año de Puccini”, por el 100° Aniversario de su fallecimiento. Director invitado: Lorenzo Tazzieri. Solistas: Fermín Prieto (tenor) y Marina Torres (soprano).



Entrada gratuita, a retirar por boletería del Teatro (Vélez Sarsfield 365, de martes a sábados de 9 a 20) desde el viernes 07.

A las 20:30. Cine por la diversidad: La hora de Bellocchio presenta La sonrisa de mi madre (de Marco Bellocchio, Italia, 2002)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Ante la inminencia del estreno de su última película “La conversión”, el 20 de junio, el Ciclo Cine por la Diversidad dedicará un foco a Marco Bellocchio, uno de los grandes cineastas italianos de todos los tiempos, con cuatro de sus películas: Puños en los bolsillos, La sonrisa de mi madre, Vincere y Sangre de mi sangre. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Muestra itinerante Festival de Cine Argentino de La Plata: Un pueblo sin Joaquín + El siervo inútil. Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Se llevará adelante la presentación y charla con los dos directores de ambas películas.

Un pueblo sin Joaquín. Madrugada del 25 de octubre de 2020. En Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, cinco policías disparan 112 balazos contra un grupo de jóvenes reunidos a una cuadra de la plaza principal de un pueblo de mil habitantes. Joaquín Paredes, de 15 años, es asesinado por la espalda mientras huye de la balacera. Otros dos amigos quedaron heridos. Hoy hay cinco suboficiales imputados por homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio agravado y abuso de armas y un superior imputado por amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. La Fiscalía de Cruz del Eje ordenó la elevación a juicio de la causa sin fijar fecha. A más de dos años, familiares, vecinos, amigos y organizaciones exigen “justicia por Joaquín” y por todas las víctimas de gatillo fácil y violencia institucional.

El siervo inútil. Luca, un taciturno empleado inmobiliario, trabaja en una empresa interesada en construir un housing en los viejos terrenos del ferrocarril. Ante las burocracias que imposibilitan el avance de la obra, recurre al diputado Cardone quien se involucra en el negocio y lo convierte. Entrada libre y gratuita

Miércoles 12

A las 16. Jornadas Lugones a 150 años de su nacimiento: La voz contra la Roca. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Hasta las 20, se desarrollarán actividades en el marco de los 150 años del nacimiento de Lugones. La propuesta encierra una Muestra bibliográfica de ediciones históricas de Lugones a cargo de la Biblioteca Córdoba, un conversatorio con Jorge Torres Roggero junto a Sabrina Rezzonico, Andrea Bocco y Gabriela Boldini, denominado “Leopoldo Lugones y la cultura popular del Norte Cordobés” y la Mesa-panel: ¿Por qué editar a Lugones? donde participan Silvia Barei, Juan Carlos Madonado, Leandro Calle y Matías Rodeiro. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Charla Pie de Obra: Muestra Tapies y el Zen. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Se abre una nueva oportunidad para conocer el universo de la obra de Antoni Tàpies en el marco de la Muestra Tàpies y el Zen. Visiones del Informalismo. Los curadores Ignacio Martínez del Barrio y Paulina Antacli estarán brindando una charla a pie de obra en donde nos contarán acerca de uno de los artistas más importantes del siglo XX y de la influencia del informalismo en Argentina y España.



La charla está destinada a todo público y es una oportunidad única para visitar la muestra de la mano de estos dos expertos en la obra de Tàpies, quienes escribieron el catálogo que acompaña a la muestra y que podés descargar gratuitamente en la página cultura.cba. Entrada libre y gratuita

A las 18. Proyección de documental y visita guiada por la muestra “Letizia Battaglia: crónica, vida, amor” Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Se proyectará el documental “La mia Battaglia. Franco Maresco encuentra a Letizia Battaglia” (Italia, 2016) en el marco de la muestra que se expone en el espacio cultural “Letizia Battaglia: crónica, vida, amor”. El documental es un diálogo abierto entre su director, Franco Maresco, y la célebre fotógrafa siciliana Letizia Battaglia. Franco Maresco conoce a Battaglia, fotoperiodista que para el diario L’Ora ha contado a lo largo de los años la Sicilia más íntima y dolorosa. Los dos hablan obviamente de fotografía, pero también de la enfermedad y la vejez, de la vida e inevitablemente de la muerte. Sus discursos se entrelazan con la historia de una tierra -su Sicilia- tan espléndida como amarga, una tierra que el lente de Battaglia ha sabido retratar en todas sus contradicciones. Esta actividad se realiza en conjunto con el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba. Entrada libre y gratuita

A las 18:30. Literatura en Escena. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



La propuesta entrecruza obras de autores/as de Córdoba con la interpretación de referentes de las artes escénicas locales. La idea es poner a circular la literatura por fuera del formato libro a los fines de generar una experiencia sostenida en la oralidad y la interpretación escénica. La propuesta tendrá a actores y actrices en sala quienes interpretarán obras de escritores cordobeses, en una apuesta teatral narrada y escenificada donde el museo es el escenario. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: “Mr. Turner” (de Mike Leigh, Reino Unido, 2014) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales. Biografía sobre el pintor británico, J.M.W Turner (1775-1851). Artista reconocido, ilustre miembro de la Royal Academy of Arts, vive con su padre y su fiel ama de llaves. Es amigo de aristócratas, visita burdeles y viaja frecuentemente en busca de inspiración. A pesar de su fama, también es víctima de las burlas del público y del sarcasmo de la sociedad. Profundamente afectado por la muerte de su padre, decide aislarse. Su vida cambia cuando conoce a Mrs Booth, propietaria de una pensión familiar a orillas del mar. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Festival de Teatro “Susú Abella” presenta: “La Invisible, Conversación de Cornisa” Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Dramaturgia – versión de Mona Álvarez sobre el texto de Marc Egea “Suéltate”. Obra de Las Mandalas. Actúa: Mona Álvarez. Hasta el sábado 15 de junio, en diferentes espacios de la ciudad de Río Cuarto se desarrolla el Festival de Teatro “Susú Abella” – ciclo Mujeres Barderas, organizado por Las Hijas de Susú, Kika Producciones Teatro, Fundación por la Cultura y Agencia Córdoba Cultura, Delegación Río Cuarto. Para evocar su hacer y buscando propiciar nuevas subjetividades y generar instancias de reflexión en cuanto a la posibilidad que nos otorga el arte para visualizar las temáticas de género.



Continúa el viernes 14 y sábado 15. Para público en general y recomendada para mayores de +8. Entrada Libre, salida a la gorra.

A las 21. Cine: Muestra itinerante Festival de Cine Argentino de La Plata: “Excelentísima señora” y “La memoria que habitamos”. Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275.

Excelentísima señora. A casi dos años del comienzo de la última dictadura militar en Argentina, una madre escribe una carta a otra madre.

La memoria que habitamos. A 50 años del crimen de Silvia Filler, sus hermanas junto a un periodista retoman la investigación del caso. Cuentan con la ayuda de un grupo de estudiantes y con el aula en donde la estudiante fue asesinada. Reconstruir la memoria es, en este caso, habitar ese lugar, es decir: viajar en el tiempo. La memoria que habitamos reconstruye la historia de un crimen que Julio Cortazar incluyó en El libro de Manuel, que motivó a Victoria Ocampo a escribir una carta inédita, que desató un movimiento político estudiantil y que marcó la vida de una generación. Entrada libre y gratuita.

Jueves 13

A las 10. Teatro Itinerante: Relatos no tan básicos de algunos cuentos clásicos (Silvia Vergara Falik). Escuela Rural Francisco Neher, Santa Elena. Dpto Río Seco



Comedia. ATP. 50 minutos. Si los cuentos escuchados fuesen sólo una versión más hechas por personas que escucharon sólo una parte de la historia y luego esa persona (como cuando jugamos al teléfono descompuesto) contó también su versión y así fueron pasando de generación en generación, entonces esos cuentos clásicos, puede que no sean aquellos que nos contaron… o sean sólo una versión de las miles de versiones posibles. Este es el desafío que propone el personaje que viene a entrenar al público para ser mejores escuchadores y contadores de diversos “Relatos no tan básicos de aquellos cuentos clásicos”.

A las 16. Teatro Itinerante: Las travesuras de Timoteo (Timoteo) Placita del Hogar “María de Nazareth”, Calle Viña Seca s/n, Sauce Arriba – Dpto: San Alberto



Clown. ATP. 60 minutos. Espectáculo que combina las técnicas de clown, circo, la magia cómica y mucho humor. Timoteo es un disparatado payaso, que jugando se gana la complicidad del público, demostrando sus habilidades, destrezas y emociones, va sembrando alegría y humor para toda la familia.

A las 16. Teatro Itinerante: Casi ¼ (Elenco Emergente) Cooperativa Malvinas Argentinas, Av. San Martín 425, Malvinas Argentinas – Dpto. Colón



Teatro. ATP. 60 minutos. Entre hojas de carpetas, lápices desparramados, yerba lavada y una pava hirviendo, llueven mensajes al celular de una docente que desde lo más íntimo de su hogar se prepara para dar clases a través de una pantalla. Retratando la educación pública argentina en pandemia, cuando un cuarto de una casa cualquiera, casi se convierte en toda una escuela.

A las 17. Cine: La inocencia (de Hirokazu Kore-edai, Japón, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Cuando su pequeño hijo Minato comienza a comportarse de manera extraña, su madre siente que algo anda mal. Al descubrir que un maestro es el responsable, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla a través de los ojos de la madre, la maestra y el niño, la verdad emerge gradualmente.



Repite jueves 13 a las 21; viernes 14 a las 17 y 21; sábado 15 y domingo 16 a las 17 y 19:15. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Día del Escritor: “Cierre del homenaje a Glauce Baldovin”. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Conmemorando el Día del Escritor, se realiza el cierre de una serie de homenajes y actividades en torno a la figura de la poeta Glauce Baldovin. En la oportunidad se presentará la mesa integrada por los poetas Livia Hidalgo, Ernestina Elorriaga y Julio Castellanos (también editor de la obra de Glauce), quienes ofrecerán una charla sobre vida y obra de la poeta. El homenaje a Glauce Baldovin comenzó el 30 de mayo con la colocación de una placa que lleva su nombre para designar la Sala del Fondo Cordobés y continuó con la obra de teatro “Glauce, la señora de fuego” en la Noche de las Lecturas. Entrada libre y gratuita.

A las 19:15. Cine espacio INCAA: Corresponsal (de Emiliano Serra, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mientras cubre los preparativos para el mundial de fútbol 78, un periodista acepta colaborar con el régimen dictatorial, espiando a una pareja de médicos exiliados. Como consecuencia de sus informes, la muerte y la locura se apoderan de su vida.



Repite el viernes 14 a las 19:15. Entrada general $400, disponible en boletería.

A las 20. Ciclo Narraciones, música y café: “Esto lo estoy leyendo mañana” Polo Audiovisual -Av. Dante Alighieri esquina Cárcano – Villa María.



Es un evento que se desarrolla en base a la relación que diversos escritores tuvieron con el jazz en su obra, acompañando lecturas de esos autores con música de jazz al piano. Silvia Giambroni en lecturas y Eduardo Elía en piano. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Tangos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco de los ciclos gratuitos programados para el año 2024, la Agencia Córdoba Cultura y La Dirección de Gestión Artística dependiente de la Secretaría de Comunicación y Cultura de la Municipalidad de Córdoba invitan a la segunda fecha del ciclo: “Tangos en el Centro”, con la presentación del Ensamble Municipal de Musica Ciudadana, en un programa anual, a realizarse los terceros jueves de cada mes. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el Real: Pato Mansilla presenta “Esencial”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



El artista cordobés, Pato Mansilla presenta “ESENCIAL” con invitados especiales como Paola Bernal, Pablo Lozano, Silvia Lallana, Los Sacha, Jorge Luis Carabajal y muchos más. Entrada general $5.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20.30. Abrazar NOS duele. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna. Edad Recomendada: mayor de 13 años. Duración: 50 minutos. Entradas: $1.500 – Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: Reas (de Lola Arias, Argentina-Suiza, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Mujeres y personas trans que estuvieron presas en diversas cárceles argentinas recrean, interpretándose a sí mismas, experiencias de su vida pasada e imaginan el futuro que las aguarda mientras cantan, bailan y actúan. Repite viernes 14 a las 19 y sábado 15 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 14

A las 10. Teatro Itinerante: Cri, Cri como en la Biblio (Los Títeres de Valentina). SUMC – Salón de usos múltiples de la Comuna, José Manuel de la Sota 225, Pampayasta Norte. Dpto. Tercero Arriba



Teatro de títeres. Infancias. 45 minutos. Un espectáculo de teatro de títeres de guantes, inspirado en La Planta de Bartolo, cuento de La Torre de Cubos. Cri, Cri y Bartolo, son amigos, a uno le gusta leer y al otro jugar al fútbol. Bartolo plantará un libro para convencer a su amigo que juegue con él. El libro dará un árbol, el árbol más libros y los libros solidaridad.

A las 10.30. Teatro Itinerante: La Vaca Resaca (Hamishibai). IPEA 292 “Ag. Liliam Priotto”, RP E86, Adelia María – Dpto. Río Cuarto



Teatro de títeres de cartón reciclado de la calle. ATP. 45 minutos. La Vaca Resaca Petaca Con Laca es un cuento de humor absurdo y reflexivo, dónde se tratan temas de la realidad, la percepción, los prejuicios, las transformaciones y las posibilidades en el mundo actual. Se utiliza la técnica de Hamishibai , una versión Latinoamericana de Teatro de Cartón, inspirado en Kamishibai (técnica Japonesa que combina narrativa con imagen); Teatro de Juguete Europeo; Stand-Up Teatralizado (técnica discursiva humorística expresiva), Teatro de Títeres Planos y Técnicas de Clown. Se trata de una vaca Argentina que logra escapar del frigorífico y llega a la India donde está a salvo porque no comen la carne de la vaca. Una vez ahí se acuerda que había olvidado algo muy importante: Su amiga y amor de toda la vida Rosita y el resto de las vacas en Argentina. Decide volver a su país de origen para ayudarlas a escapar su nefasto final en los frigoríficos.

A las 14.30. Teatro Itinerante: Tambor Tambora (Títere Nomade). Escuela Rural Domingo French, El Chañar 69, Cabalango. Dpto. Punilla



Teatro de títeres en miniatura. ATP. 60 minutos. Espectáculo de Teatro de Títeres en miniatura, de pequeño formato, de 3 minutos de duración, que invita a una sola persona por vez, a disfrutar de la escena.



Tambor Tambora nos sumerge en la vida de Ella: la Negra Mariposa. Una mujer y su cotidianidad. Sus deseos y sus sueños. Y el Candombe, ritmo ancestral con identidad cultural, nos hace sentir y viajar hacia lo íntimo y profundo del ser.

A las 15. Teatro Itinerante: Kaori y el Dragón de Agua (Sibeldanza). Escuela Rural Martín Güemes, Calle pública s/n, El Rode



Narración en kamishibai, danza y títeres. ATP. 50 minutos. Kaori, una mujer dedicada a las artes, se inspira en su ancestra samurái para defender a su pueblo.

A las 15. Teatro Itinerante: El Viaje de Lucía (Producciones La Hilacha) Escuela Rural Domingo French, Calle Pública s/n, Comuna de Pocho – Dpto.Pocho



Teatro musical para infancias. Infancias. 45 minutos. Una obra para compartir en familia. Teatro, danza y música en vivo se entrelazan para contar la historia de Lucía, una chica de barrio que sale de viaje en busca de su danza. En el camino se encontrará con diferentes personajes que compartirán mucho más que sus danzas.

A las 15. Teatro Itinerante: Historia con caricias (Grupo de Teatro y Cine Municipal Jovita) Centro Educativo Santiago Derqui, Zona Rural Colónia La Juanita – Dpto. Gral Roca



Infantil. ATP. 45 minutos. “Historia con caricias” nos invita a disfrutar de un día en la casa de Juli, una niña de 7 años que vive con su mamá y su abuela… el día se hace largo y Juli se aburre… sin querer encuentran una maravillosa forma de pasar las horas con la magia brindan los libros de cuentos… una historia para disfrutar en familia con un mensaje cargado de alegría y mucha ternura.

A las 16. Festival de Teatro “Susú Abella”: Taller “Elige tu propia aventura”. Casa de la Cultura de Río Cuarto – Planta Alta – Rivadavia esquina General Paz, Río Cuarto



A cargo de: Valeria Folini, Gabriela Trevisani y Mona Álvarez. Explora distintas opciones de índole creativa: texto escrito, poesía, imágenes. Espacio vacío, objetos, vestuario, comedia, tragedia, melodrama. El camino estará lleno de opciones, y cada uno elegirá qué herramientas le son útiles para componer un material escénico. Todos en un mismo espacio, y cada uno diseñando su propia aventura. Llevar: ropa cómoda, un objeto, un pequeño texto aprendido (de la índole que guste: poético, científico, receta, cuento, etc.), y un objeto de vestuario. Entrada Libre, salida a la gorra.

A las 17. Presentación del Ciclo Poesía Express. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Ciclo Literario organizado desde hace 10 años por Café Literario Con los pies en Cielo de la ciudad de Deán Funes. En esta oportunidad estarán presentes los poetas desde distintos lugares de la provincia de Córdoba (Deán Funes, Alta Gracia, Jesús María, Villa Carlos Paz, Villa María, Mendiolaza, Unquillo, Oncativo, Río Cuarto, Villa María y Córdoba Capital): Malia Dimor, Sonia Rabinovich, Leonor Mauvecin, Claudio Amancio Suárez, Claudia Tejeda, Aura Re, Silvina López, Aníbal López , Mariano Longarini, Matías López, Silvina Ce, Clemen Herrador, Carlos Salinas, Dardo Passadore, Maximiliano Sonnet, Elena Demitropulos , Mary Quintero, Rosana Stipisich, Alicia Loza, Emilia Borredá, María Teresa Archina, Jorge Ledesma, Ofelia Dentone, Guadalupe González, Nélida Cañas, Rubén Capodaqua, Alicia Fantelli, Graciela Ballesteros, Viviana Aguirre, Miriam Rosanna Farías, Sandra Barrera Andrada, Sebastián Camargo, Rudy Catoni, Gladis Alkzraque. Acompañarán los músicos Reynaldo Farías y Miguel José. Entrada libre y gratuita

A las 17.30. Teatro Itinerante: Hoy traje todas mis vergüenzas (o el camarín de una actriz abierto al público) – (Al Cubo Teatro) IPET 418 PIT 14/17 Esc. Secundaria y Secundaria nocturna, Hernán Cortez 1060, Mina Clavero – Dpto. San Alberto



Máscaras balinesas, clown, grotesco. +13 Años. 50 minutos. Una actriz se prepara para salir a escena. En su despliegue, construye 5 personajes que la acompañan a habitar y comprender las transformaciones de su existencia. “Todo lo que creí que era desapareció en algún momento, y todo lo que dije que jamás sería, en algún instante lo he habitado. Solo puedo encontrarme y sorprenderme de mi a mí misma cada vez que respiro el presente. Quiero decir… ¿Quién soy? Soy una máscara, que está bajo la máscara, que está bajo otra máscara, que encubre las máscaras de más abajo. Es que todo desaparece en el mismo instante en el que se vive. Que contradicción tan bella, que habitar y desaparecer suceden al mismo tiempo en el mismo ser".

A las 19. Inauguración del segundo ciclo de exposiciones del año. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La nuevas muestras que se exhiben son: “Narrar Historias con Fragmentos”, obras de la colección del museo; “Itinerarios 2000-2004” pinturas de Silvina Bottaro con curaduría de Sandra Verde Paz; “El velo” pintura, objetos e instalación de Carolina Roge; “Mundos Reciclados” instalación interactiva del Colectivo Realidad Virtual; “El aire que rodea las velas” dibujos y pinturas de Laura Martínez Spaggiari; “Que si existen sueños en tu mundo de bestia, sean apacibles” dibujos de Celeste Villanueva.



Se puede visitar hasta el 1 de septiembre. Entrada gratuita.

A las 20. Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba presentan: Stabat MaterTeatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



En coincidencia con la Fiesta de la República de Italia, la Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba salen a escena con el Stabat Mater de Gioachino Rossini. Solistas: Anahí Cardoso (soprano), Inés Brusco (contralto), Daniel Asrín (tenor) y Ángel Carranza (bajo). Director invitado: Lorenzo Tazzieri (Italia). Entrada gratuita, a retirar por boletería (Vélez Sarsfield 365, de martes a sábados de 9 a 20) desde el miércoles 12 de junio.

Repite domingo 16 a las 20.

A las 20. El Coro Delfino Quirici presenta: Réquiem, de W. A. Mozart. Iglesia Catedral de Río Cuarto



El Réquiem de Mozart es una de las obras más emblemáticas de la música clásica. Su Dies irae o el Lacrymosa están entre las músicas más conocidas de la historia. Al mismo tiempo, el carácter de toda la obra, marcadamente histriónico, potencia de manera particular al texto para esta misa de difuntos, convirtiéndola en una obra maestra de la música académica. En esta oportunidad, se escuchará la versión para coro, solistas y piano, a cargo de los integrantes del elenco. Solistas: Valeria Alcántara, soprano, Noelia Reartes, mezzosoprano, Sebastián Acosta, tenor, y Federico Bildoza, bajo. Vicente Ronza, piano. Julio Menéndez, dirección. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Historias a la carta: Más del amor y otras Hierbas”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En un clásico bar familiar que persiste desde los años 50, transcurren historias cargadas de amor, pasiones, desamor y “otras hierbas”; (aquello que se disfraza de amor). Ludovico, el mozo (heredero del bar de su abuelo) interpela, se identifica y digiere platos fuertes y múltiples brebajes de sus comensales, tan cercanos como desconocidos. Una comedia dramática llena de nostalgia, con citas de Eduardo Galeano y musicalizada con los éxitos del cuarteto desde su origen en los años 40, dan vida a esta historia tan cercana y atemporal que juega entre lo onírico y lo realista.



Repite sábado 15 a las 20:30 Entrada general $6.500 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Música en el Real: Pablo Lozano le canta a Córdoba en Otoño. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Es un espectáculo musical con coreografías de danza donde el cantante cordobés interpreta en vivo, acompañado por excelentes músicos, obras folclóricas, latinoamericanas y tangos. Se destaca la interpretación de la zamba “Córdoba en otoño”. La dirección musical está a cargo del destacado arreglador Marco Cordero. Las coreografías de danzas son creaciones originales para la obra, estando a cargo del Ballet Ameridanza. En esta oportunidad acompañaran a Pablo Lozano los siguientes artistas invitados: Roberto Carabajal, “El Negro” Videla, grupo “5 Sentidos”, Bruna Monte y Ariel Luna. La animación estará a cargo de Carina Bonoris y Sergio Castro. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Ciclo Matices presenta: Bi – Casi Jazz. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Gestado desde la alegría del encuentro fraterno y el placer de compartir, predomina en su música la sencillez y claridad a nivel melódico, en conjunción con ritmos y conceptos musicales de diversa índole que derivan en una música auto-denominada irónicamente por sus autores como Casi Jazz. Agustin y Horacio comparten la música desde su casa natal. Desde ese inicio hasta hoy, la vida los ha nutrido de experiencias, formándose y desarrollándose juntos e individualmente, llegando a forjar cada uno su profesión en el sector. Agustin es pianista, docente y productor musical mientras que Horacio, bajista, ha ahondado en el lado más del desarrollo artístico, siendo músico, manager y técnico de sonido. Desde el 2020 han coincidido nuevamente para formar BI, un proyecto musical nuevo con composiciones propias y frescas donde se refleja esta comunión de hermanos y profesión. Hoy, junto a Ismael Avecilla en saxo y Mateo Marengo en batería se presentan en formación de cuarteto. Entrada general $4.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del Centro Cultural. .

Sábado 15

A las 15. Teatro Itinerante: Mariquita Cuenta Cuentos (Mariquita Cuentacuentos) Centro Educativo Domingo F. Sarmiento (SUM de la escuela), Carlos A. Mayol s/n Huanchilla. Dpto. Juárez Celman

Narración Oral Escénica. ATP. 45 minutos

“Mariquita Cuentacuentos” es un espectáculo de narración oral escénica que propicia la sociabilidad y la afectividad, destinado a toda la familia con el fin de promover el lenguaje expresivo a través de los cuentos. La narradora une los hechos desde la memoria y el corazón para lanzar en palabras que permitan imaginar, ver y vivir mediante lo que se cuenta. Transportando a quienes escuchan a mundos lejanos, momentos fantásticos o hechos de la vida diaria desde una mirada poética y literaria.

A las 15. Día de conciencia y reflexión sobre la vejez. Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte

Junto al Centro de Jubilados y Pensionados Remembranzas de Alberdi celebramos el día del “día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez” con una jornada que comenzará con un conversatorio sobre vejeces con la participación de prestigiosos especialistas en gerontología de Córdoba y del Centro Internacional de Gerontología. Además se desarrollarán actuaciones de coros y academias de baile de Alberdi con adultos mayores. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Teatro Itinerante: La leyenda del maíz (Willay cuentos y títeres). Salón Comunal de Avellaneda, Calle Pública S/N, Avellaneda. Dpto.Ischilín

Títeres y narración. Infancias. 40 minutos. Yasí es una niña de un pueblo en la selva que encuentra la primera semilla de maíz en la tierra. Las primeras cosechas: quinoa, papa, maíz son, según la leyendas, regalos de Tata Inti y Mama Killa (el sol y la luna) tan contentos están los dioses con la forma en que los hombres cuidan de su hija Pachamama. Yasí le muestra a su madre la semilla, ella querrá mostrársela a todos en la aldea, sembrarla…pero Yasí tiene otros planes para el tesoro encontrado y ahí comienza otra historia.

A las 16. Ciclo sábado para las Infancias: El Basilisco Teatro. Polo Audiovisual -Av. Dante Alighieri esquina Cárcano – Villa María.

Taller de juegos teatrales. Edades sugeridas: de 8 a 12 años. Esta propuesta tiene como objetivo brindar un espacio lúdico para descubrir y ampliar las capacidades creativas y expresivas, tomando como eje el poder de la imaginación, la construcción de mundos, historias y relatos. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Teatro Itinerante: Me caí en un sombrero (La Chinangua – teatro y cuentos) SUM Municipal, Alberdi 153, San Francisco del Chañar – Dpto. Sobremonte

Narración de cuentos. ATP. 40 minutos. Este espectáculo ofrece una minuciosa y variada selección de cuentos tradicionales, de autor, acumulación, poesía y juegos, que da lugar a una dinámica entretenida, donde la atención excede la escucha y habilita la participación del público de manera activa y divertida.

A las 17. Teatro Itinerante: Con altura (Compañía La Curva) Polideportivo Municipal, Gral Paz 800, Santa Catalina de Holmberg. Dpto. Río Cuarto



Circo. ATP. 45 minutos. “Con altura” es un espectáculo de circo para niños y grandes que combina acrobacias, danza, malabares y humor llevado a cabo por dos personajes: Abedul y Ruperta. Abedul es un titiritero gigante que se jacta de ser poderoso, estar por encima de todos y manejar a Ruperta. Ruperta es una títere que está cansada de ser manipulada por él y que quiere sentir y moverse por ella misma. A partir de que ella se revela y propone ver las cosas de otra manera, ambos personajes se encargarán de llevar a los espectadores a transitar un viaje de risas, sorpresas, destrezas y diferentes emociones. Es una obra que nos lleva a reflexionar cómo nos relacionamos con los demás y cómo ser flexibles para ver la realidad desde otros puntos de vista. Nos invita a ser auténticos, generosos y encontrar la verdadera “grandeza”.

A las 17. Teatro Itinerante: Bakti (Irene Lozza) Centro de Jubilados de Las Tapias, Calle Pública s/n, Las Tapias – Dpto. San Javier



Teatro del relato, teatro de objetos. +13 Años. 50 minutos. Bakti es un espectáculo unipersonal que combina teatro del relato, de objetos y marionetas. Sucede en el presente y en el pasado, se despliega el misterio y suceden las historias de un oriente lejano. Los tres personajes de esta obra, se debaten entre el humor y las contradicciones, para dar cuenta de la belleza y la magia del juego de la vida. Para la sorpresa y el asombro: Bakti

A las 20. Teatro Itinerante: La Locura y la Cordura (Elenco Municipal General Deheza) Pascanas Sociedad Italiana, Italia y Bernardino Rivadavia, Pascanas – Dpto. Unión.



Comedia dramática. ATP. 40 minutos. En una clínica psiquiátrica, dos enfermeras y dos pacientes se enfrentan en su lucha personal y el sistema perverso de medicación. La demencia, la pérdida de la propia voz y el deseo de liberación se irradian en un entorno donde la realidad y la fantasía se entremezclan.



A las 20. Teatro Provincial en el Centro presenta: El aviso desoído. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



La obra de Kika Producciones Teatro, es el resultado de mixturas de diferentes técnicas (Teatro de Papel Europeo, Pop Up, Títeres, etc.), junto a poéticas de artistas confluyendo en un montaje escénico. Se alimenta de múltiples culturas, leyendas que cruzan el tiempo con la voz de relatos orales, creencias y mitos de Argentina y de otros territorios latinoamericanos. Varios personajes la habitan: Antileo, su caballo overo, Rosaluna y su encantadora llegada al pueblo, una vieja bruja con sus sentencias. Entrada libre y gratuita



A las 20. Festival de Teatro “Susú Abella” presenta: “Semblanzas de Fuego y de Sal” Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Obra de Las Hijas de Susú. Homenaje a nuestras queridas poetas Betty Medina Cabral y Glauce Baldovin. En escena se desarrolla un desopilante intento por mantener viva la cultura a través de dos locutoras aferradas a sus creencias poéticas y un grupo de performers que intentan poner el cuerpo a toda locura que promuevan las locutoras. Comedia delirante amenizada con la música en vivo y el fulgor de las y los espectadores. Entrada libre, salida a la gorra.

A las 21. Teatro independiente en el Real: “Íkapo (un vuelo por los márgenes)” por Cirulaxia TeatroTeatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Bajo la dirección de Gastón Mori, esta obra pone en escena a José Luis de la Fuente, Víctor Acosta, Alejo Ruiz Michavila. En un lugar cualquiera nos encontramos tres aedos entre luces y sombras, dispuestos a recrear el mito de Ícaro, tal cual fue escrito. Poco tiempo pasa para que se pregunte… ¿Y si no hubiera pasado esto o esto otro? Entre algunos muñecos de madera, Ícaro, los invita a recorrer su historia, la anterior, la que nunca fue escrita. Él les regala la voz a esos personajes que en los otros mitos solo son nombrados y en el suyo parecen pasar desapercibidos. Solo basta con ajustar la vista para saber que a una historia la sostienen miles de historias más. Entrada general $6.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 16

A las 15. Teatro Itinerante: Acción (Pamplonacirco) Centro Cultural Herman Viano, Santa Fe e Ignacio Luque, Luque – Dpto Río Segundo



Clown. ATP. 45 minutos. La desopilante, aventurera, torpe, inconfundible payasa Pamplona nos invita a ser parte de un momento único e irrepetible en este espectáculo de circo y clown, donde el humor, las destrezas, los juegos y la complicidad entre niñes y adultes nos envuelven en un mundo de risas y alegrías compartidas en familia. Malabares, rola-bola, equilibrio, música, fuego y swing de la mano de Pamplona.

A las 15.30. Teatro Itinerante: Secretos enredados (Cuentos en boca) Polideportivo Municipal, B° La Toma, Villa del Totoral – Dpto Totoral



Narración oral escénica. Infancias. 50 minutos. Secretos enredados, un espectáculo de narración de cuentos pensado para la niñez. “…la mesa tiene una caja / la caja tiene un misterio / guarda hilos, agujas, puntillas, enredos / ¿Será caja o costurero?” A partir de esta inquietud, se suceden los descubrimientos y el juego – Poesías, cuentos de tradición oral y otras sorpresas se irán desenredando en voz de Sole Rebelles. ¿Cuál será el secreto de los costureros? ¿Cuáles son las historias capaces de seguir rodando? Con dirección de Carolina Vaca Narvaja y música original de Jorge “Pico” Fernández, esta propuesta aborda el lenguaje poético desde la oralidad y la escena. Está pensada para ser disfrutada en familia.

A las 16. Teatro Itinerante: Fábrica de Monstruos (Teatro de Títeres La Valija) Plaza Ángel Fontana, Av Pedro J. Fontana esq. Saavedra, Villa Fontana. Dpto. Río Primero



Teatro y títeres. ATP. 45 minutos. En su Laboratorio el Profesor Coco-Loco está por terminar su gran invento, una máquina que fabrica monstruos, su finalidad será generar miedo en los humanos. Él cree que la humanidad va en un camino equivocado, y que este monstruo logrará a través del miedo cambiar su rumbo. Pero las cosas no salen bien, todo lo que planeó el Profesor sale al revés ya ahora el planeta está en peligro. Animales y plantas están a punto de desaparecer. Lucía es la hija del profesor, ella se entera de lo que pasa y necesita salvar el mundo. Y para ello contará con la ayuda de todos.

A las 19. Teatro Itinerante: Happy Hours (Paulina Lospajaros). Salón Capilla La Merced, Comuna Comechingones. Dpto Río Primero

Teatro de humor físico y circo. ATP. 45 minutos. Una simple moza de bar alienada por la rutina laboral busca una linea de escape en su imaginación para poder sostener la pesada bandeja de la cual sabe, ninguna porción, le será propia