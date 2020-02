La Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36.ª reunión en que proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

"La radio continúa siendo el medio más dinámico, reactivo y atractivo que existe; se adapta a los cambios del siglo XXI y propone nuevas formas de interactuar y participar.

El Día Mundial de la Radio ofrece una oportunidad anual para celebrar la radio y su contribución al debate democrático a través de la información y la interacción con la audiencia", sostiene la Unesco.

Día Mundial De La Radio (Unesco)

2001: Javier Bardem se convierte en el primer actor español candidato a los premios Óscar por su interpretación en el filme de Julian Schnabel, Antes que anochezca.

Antes Que Anochezca (Trailer español)

Cumple 46 años: Robert Peter Williams nació en Stoke-on-Trent, Staffordshire, Inglaterra el 13 de febrero de 1974, más conocido como Robbie Williams, es un cantante, compositor y actor británico de pop rock.

Cuenta con varios galardones, entre ellos 18 premios Brit, 2 Premios Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awards, 3 Récord Guiness, entre otros

Robbie Williams - Lovelight

Andrea Corsini nació en Troina, Enna, Sicilia el 13 de febrero de 1891 y murió el 26 de julio de 1967, más conocido como Ignacio Corsini y apodado El caballero cantor, fue un cantante, actor y compositor de música popular argentina nacido en Italia. Se hizo célebre con canciones como La pulpera de Santa Lucía (con música de Enrique Maciel y letra de Héctor Pedro Blomberg), Betinotti (de Homero Manzi), Tristeza criolla (de Francisco Laino) y Caminito (de Gabino Coria Peñaloza).

Sentimiento gaucho - Ignacio Corsini - Tango (1925)

Peter Brian Gabriel nació en Chobham, Surrey, Reino Unido el 13 de febrero de 1950, más conocido como Peter Gabriel, es un cantautor y productor británico de rock. Fue el vocalista principal y flautista de la banda de rock progresivo Genesis.​ Fundó este grupo con sus compañeros Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford cuando estudiaba en la escuela secundaria Charterhouse. Tras abandonar Genesis, comenzó una exitosa carrera como solista y más adelante, dirigió sus esfuerzos en la producción y promoción de «World of Music» (WOMAD) así como en desarrollar la distribución de música por métodos digitales. Se ha involucrado en varios esfuerzos humanitarios.

Peter Gabriel - In Your Eyes (Secret World Live)

Lía Soledad Silveyra nació en Buenos Aires el 13 de febrero de 1952,

Es una reconocida actriz argentina que se ha destacado en innumerables películas nacionales, además de su participación en telenovelas. Durante los años 2014, 2015 y 2016 ejerció como jurado del Bailando por un sueño.

Silveyra fue galardonada en dos oportunidades con el Premio Martín Fierro. En 1996 como Actriz protagonista de drama por Los especiales de Doria/Homenaje al Teatro Nacional, y en 2008 como Actriz protagonista de novela por participar en la telenovela "Vidas robadas".

Una de sus más recientes apariciones en la pantalla chica fue en la telenovela "Mis amigos de siempre", protagonizada por Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Nicolás Vázquez, Nicolás Cabré, Emilia Attias y Calu Rivero.

Soledad Silveyra, Clip De Su Historia - Susana Giménez

Día mundial del Amante: El 71% de los hombres celebra con su “otra” pareja un día antes de San Valentín. Esta cifra se dio a conocer a partir de encuesta de la red social de parejas Ashley Madison, cuyo eslogan es "Life is short. Have an affair" (La vida es corta. Ten una aventura). El día previo al clásico San Valentín, muchos deciden salir con sus amantes.

Wilhelm Richard Wagner nació en Leipzig, Reino de Sajonia, Confederación del Rin el 22 de mayo de 1813 y murió en Venecia, Reino de Italia el 13 de febrero de 1883,fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. Destacan principalmente sus óperas (calificadas como «dramas musicales» por el propio compositor) en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía. Tannhäuser, Lohengrin, Tristán e Isolda son algunas de sus óperas.

Cabalgata de las Walkirias. R. Wagner. (Apocalypse Now)

Se prumulgó en Argentina, en 1912, la Ley Sáenz Peña (ley N° 8.871), que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta.

Ley Sáenz Peña 1912

Aldo Barbero nació en San Guillermo, Santa Fe el 13 de febrero de 19371​ y murió en Buenos Aires el 27 de octubre de 2013​ fue un actor argentino.

Sus primeros trabajos fueron en radioteatros y luego desarrolló una larga carrera en televisión, teatro y cine. También realizó doblajes y trabajó como narrador en películas y en noticieros cinematográficos.

En las últimas décadas trabajó como secretario de interior de la Asociación Argentina de Actores, defendiendo los derechos laborales de los actores.

Recordando a nuestros artistas: Aldo Barbero

En 1812, Manuel Belgrano solicita al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional.

Belgrano: ¿Sabías que... I Escarapela - Canal Encuentro HD

Cumple 41 años: María Rodríguez Garrido, conocida como Mala Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, Cádiz el 13 de febrero de 1979, ​ es una cantante española de rap. Hasta la fecha cuenta con 200 000 copias certificadas, convirtiéndose así en una de las artistas en España del género rap con más ventas.

La Mala es conocida por su peculiar estilo, perfilado entre el rap y el flamenco que lleva muy presente por su origen gitano andaluz. En el disco Malamarismo colabora con el artista gitano de flamenco Raimundo Amador y en su cuarto trabajo, Dirty Bailarina colabora con la cantaora Estrella Morente en el tema «Patito Feo»

Mala Rodríguez - Contigo ft. Stylo G

Alice Joséphine Pons, más conocida como Lily Pons nació en Draguignan, Cannes el 12 de abril de 1898 y murió en Dallas el 13 de febrero de 1976, fue una soprano de coloratura francesa y nacionalizada estadounidense.

En Francia fue premiada con la Cruz de Lorena y la Legión de Honor.

Recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Un pueblo en el condado de Frederick, Maryland, Estados Unidos, se llama "Lilypons" en su honor.

George Gershwin se hallaba en proceso de escribir una pieza musical dedicada a ella cuando murió en 1937. El bosquejo incompleto fue encontrado entre los papeles de Gershwin después de su muerte, y fue completado por Michael Tilson Thomas, bajo el sencillo nombre de "Para Lily Pons"

Lily Pons - The Blue Danube Waltz

Cumple 34 años: Jamie Robert Murray nació en Glasgow el 13 de febrero de 1986, es un tenista profesional británico. Su especialidad es el dobles, donde ha conseguido ser primero del mundo. Su juego es zurdo. Es integrante del equipo de Copa Davis de Gran Bretaña.

Jamie Murray/Martina Hingis v Henri Kontinen/Heather Watson highlights - Wimbledon 2017 final

