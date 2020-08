El 15 de Agosto de 1918 nace Mario del Tránsito Cocomarola, en la localidad de San Cosme, Provincia de Corrientes. Compositor, músico bandoneonista y una de las más influyentes figuras del chamamé y la música del litoral. En 1941 fundo el Trio Cocomarola.

Obras: Abra Guazú - Amanece el litoral - Amanece el Taragüi - Ángel mío (con Isaco Abitbol) - Arrepentido- Bañado Norte (con Odilio Godoy) - Cacique Catan - Camino del diablo - Del regreso - Don Alfonso (con Eustaquio Vera) - El baqueano (con Emilio Chamorro) - El gritón, entre otras.

Chango Spasiuk - Kilómetro 11 de Mario del Tránsito Cocomarola “El taita del chamamé”

1483: en Roma (Italia), el papa Sixto IV consagra la Capilla Sixtina.

La Capilla Sixtina 360º

El 15 de Agosto de 1922 debutaba en el Hipódromo de Palermo el jockey uruguayo Irineo Leguizamo, montando la yegua mina de Plata y perdiendo en esa ocasión. Cinco días más tarde lograría su primer triunfo en tierras argentinas.

Está considerado el jinete más importante de la hípica sudamericana del Siglo XX, tan solo en Argentina entre el hipódromo de Palermo y San Isidro, corrió 12.700 carreras, logrando 3.200 triunfos. Falleció en Buenos Aires, el 2 de Diciembre de 1985.

Irineo Leguizamo, El Maestro - Programa Siglo 20 1era parte

El 15 de agosto de 1988, el médico argentino Julio Palmaz patenta su invento: el Stent. Lo desarrolló durante 10 años en Estados Unidos, y es la malla metálica que se utiliza en todo el planeta para mantener abiertas las arterias coronarias, después de destaparlas.

Julio Palmaz, el inventor del Stent - #Nodos

Cumple 47 años: Juan Manuel Gil Navarro nació en Buenos Aires, el 15 de agosto de 1973, es actor, guionista, productor y director argentino que ha trabajado en teatro, televisión y cine.

Juan Gil Navarro en Tomate la tarde

1898: en Palermo se funda el club de fútbol Club Atlético Estudiantes. Video realizado con motivo del centenario.

120 años del Club Atlético Estudiantes

Cumple 48 años. Benjamin Geza Affleck-Boldt nació en Berkeley, California el 15 de agosto de 1972, conocido como Ben Affleck, es un actor, productor, guionista y director estadounidense.. Se dio a conocer con sus actuaciones en las películas de Kevin Smith tales como Persiguiendo a Amy (1997) y Dogma (1999). Affleck ganó un Óscar y un Globo de Oro por el guion de En busca del destino (1997), que él coescribió con Matt Damon, y ha aparecido en papeles principales en éxitos populares como Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001), Changing Lanes (2002), The Sum of All Fears (2002), Daredevil (2003), Hollywoodland (2007), La sombra del poder (2009) y The Town (2010), Argo que le valió un Oscar en 2012.

Entrevista a Ben Affleck en Español.

1923: en Weimar (Alemania) se instala la Escuela Bauhaus de arte y arquitectura.

Qué es la Bauhaus - Resumen ideal para aprender rápido

El 15 de agosto de 1981, Boca igualó 1-1 ante Racing en la Bombonera y se consagró campeón del Torneo Metropolitano. Quien marcó el gol Xeneize fue Diego Armando Maradona, y este fue su único título con el club.

Boca 1 Racing 1 Torneo Metropolitano 1981

2013: en Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano anuncia el descubrimiento del olinguito, la primera especie carnívora descubierta en el continente americano en 35 años. El olinguito, vive en los bosques de niebla de Colombia y Ecuador y es el protagonista de un importante descubrimiento científico antes mencionado.

El olinguito, una nueva especie

Agustín Andrés Oscar Alezzo nació en Buenos Aires, 15 de agosto de 1935 y falleció el 9 de julio de 2020, fue un director de teatro y maestro de actores argentino de vasta trayectoria, uno de los pioneros de la introducción del método Stanislavski en el teatro argentino.Dirigió el Conservatorio Nacional de Arte Dramático argentino y dirigía su escuela. Produjo grandes obras y actores del teatro nacional. Deténgase a ver este documental...

Montruos: Agustín Alezzo - Leonardo Sbaraglia (capítulo completo) - Canal Encuentro

Karl Stig-Erland Larsson nació en Skelleftehamn, Västerbotten el 15 de agosto de 1954 y murió en Estocolmo el 9 de noviembre de 2004, conocido simplemente como Stieg Larsson, fue un periodista y escritor sueco. Saltó a la fama tras su muerte, con la publicación de la trilogía de novelas policíacas Millennium, formada por Los hombres que no amaban a las mujeres (2005), La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (2006) y La reina en el palacio de las corrientes de aire (2007), que fueron llevadas al cine. Larsson falleció antes de ver el enorme suceso de la trilogía. Luego continuó con la saga el escritor David Lagerkrantz.

Stieg Larsson (Curiosidades) - La Biblioteca de Hernán

Cumple 38 años: Natalia Pastorutti nació en Arequito, Argentina el 15 de agosto de 1982, es una cantante, abogada y escribana argentina, hermana menor de la cantante Soledad Pastorutti, a quien suele acompañar a dúo profesionalmente desde 1997 y como solista desde 2007. Junto a su hermana es una de las voces más representativas del folklore argentino. Una chacarera hecha en casa en época de cuarentena...

Nati Pastorutti - Dejame que me vaya (En Casa)

René François Ghislain Magritte nació en Lessines, Bélgica el 21 de noviembre de 1898 y murió en Bruselas, Bélgica el 15 de agosto de 1967, fue un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción pre-condicionada de la realidad y forzar al espectador a hacerse hipersensitivo a su entorno.

Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y uno real.

PINTORES (René Magritte) 1898-1967 - Documentales

