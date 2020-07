25 de Julio de 1995 fallece Osvaldo Pedro Pugliese, en la Ciudad de Buenos Aires. Pianista, Compositor y director de orquesta de tango.

Después de una breve enfermedad, falleció a los 89 años de edad. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y luego llevados hacia el Cementerio de La Chacarita por la emblemática avenida Corrientes a contramano del tránsito. Allí descansan, en un imponente mausoleo construido con el aporte de amantes del tango de muchos países del mundo a partir del trabajo de una Comisión de Amigos y de la perseverancia y el empuje de su viuda y compañera de vida Lydia Elman.

Obras: La Beba - La Yumba - Malandraca - Negracha - Recuerdo (con Eduardo Moreno), entre otras.

"Historias con aplausos": especial sobre Osvaldo Pugliese, 1990 (parte I)

León Ferrari nació en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1920 y murió el 25 de julio de 2013, ​ fue un artista plástico argentino. Gran parte de su obra está orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad. Según The New York Times, era al momento de su muerte uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo.​ Los pilares de su obra se basan en una dura crítica hacia las guerras, la religión y todas las formas de intolerancia.

LEON FERRARI

El 25 de julio de 1980 la banda australiana AC/DC editó “Back in black”, séptimo álbum y uno de los más exitosos, con clásicos como “Shoot to Thrill”, “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long”, y “Back in Black”. Fue el debut del vocalista Brian Johnson en el álbum más vendido de la banda.

AC/DC - Back In Black (Official Video)

25 de Julio de 1929 nace Ángel Juan Linares, en Carlos Beguerie, partido de Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires. Cantor, guitarrista, autor y compositor.

Integró la “Tropilla de Huachi Pampa” (con la que grabó sólo cinco temas) y el Conjunto de Félix Perez Cardozo, entre otros proyectos. Su obra más importante es la zamba Achalay mi mama, que le pertenece en letra y música.

Ángel Linares "Achalay Mi Mama" (1969)

El 25 de julio de 2004, Argentina perdió la Copa América de Perú ante Brasil, después de igualar 2 a 2 en un partido increíble y con derrota en los penales.

DiFilm - Argentina pierde la final de la Copa America (2004)

El 25 de julio de 2010, WikiLeaks publicó los documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos.

Visión Siete: El primer informe de Wikileaks

1553: en Argentina, el conquistador español Francisco de Aguirre funda la aldea de Santiago del Estero.

Fundación de Santiago del estero y el camino real

1984: la cosmonauta soviética Svetlana Savítskaya se convierte en la primera mujer que camina por el espacio.

La heroica mujer soviética que salió al espacio por primera vez

1985: en Estados Unidos se publica que el actor Rock Hudson padece de sida.

02.10.1985 - Rock Hudson muere de SIDA, la "peste" de los años '80 (TVE - Informe 1985)

El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra Louise Brown, primera persona en el mundo que nació a partir de una fecundación in vitro, proceso en el que el óvulo se retira de los ovarios de la mujer para ser fertilizado con esperma en un laboratorio y vuelto a ser implantado en el útero. Video realizado al cumplirse 40 años del suceso.

Louise Brown, el primer "bebé probeta"

Cumple 69 años: Verdine White nació el 25 de julio de 1951 es un músico estadounidense, más conocido por ser el bajista de la banda pop-disco-funk Earth, Wind & Fire.

Verdine White - Performs "September" | GRAMMYs

