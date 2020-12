El 18 de diciembre el ex Beatle lanzó "McCartney III", nuevo trabajo con el que accedió en estos días al puesto número uno, lugar que no ocupaba desde 1989 con su disco "Flowers in the dirt" -

En este nuevo lanzamiento, Paul ejecuta todos los instrumentos y vendió más de 25.000 copias desde su lanzamiento, según informó la compañía grabadora.

Es la sexta producción del autor e intérprete en lograr ese lugar de privilegio luego de: "Ram", "Band On The Run", "McCartney II", "Give My Regards To Broad Street" y la mencionada "Flowers In The Dirt" .

Al liderar el ranking, desplazó a "Evermore" de Taylor Swift, que había acaparado la atención de todo el mundo ligado a la música con su aparición.