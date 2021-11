70 años del Voto Femenino y otros sucesos

El 11 de noviembre de 1951 se realizaron las elecciones presidenciales por las cuales Juan Domingo Perón resultó electo para su segunda presidencia. Ese día miles de mujeres concurrían por primera vez a ejercer su derecho al voto. El 90% del padrón femenino concurrió a sufragar.

La obtención del voto femenino suele asociarse a una conquista del peronismo, con Evita a la cabeza. Lo cierto es que este derecho se conquistó luego de una extensa, y nada fácil, lucha de militantes socialistas y feministas en nuestro país y en el mundo. De hecho, cuarenta años antes, el 26 de noviembre de 1911 Julieta Lanteri, luego de varios intentos previos, logró votar en la ciudad de Buenos Aires, aunque no pudo lograr extender en ese momento ese derecho para todas las mujeres. Luego de esto, se sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino, con el argumento de que para empadronarse era necesario el registro del servicio militar.

En 1786 el gobernador intendente Rafael de Sobremonte fundaba esta ciudad en el sur provincial con el nombre de Villa de la Concepción del Río Cuarto, designando comisionado a Juan Gualberto de Soria. En 1794 el comandante Ventura Echeverría repartió los solares entre los primeros pobladores.

Cumple 47 años: Leonardo Wilhelm DiCaprio​ nació en Los Ángeles el 11 de noviembre de 1974​ es un actor, productor de cine, productor de televisión, ambientalista y guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios entre los que destacan, un Óscar al mejor actor y un premio BAFTA al mejor actor por su actuación en El renacido de 2016, dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en El aviador en el 2005, en El renacido en el 2016, y un Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por El lobo de Wall Street en el 2014. Adicionalmente, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, el Oso de Plata y un Premio Chlotrudis.

Su nueva película 'No mires arriba' (Don´t look up) protagonizada por el actor y Jennifer Lawrence, llega a Netflix el próximo viernes 24 de diciembre. Es un film dirigido por Adam McKay y trata de dos astrónomos que avisan que un cometa va a impactar contra la tierra. Vemos un avance...

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX.

Cumple 63 años: María Luz Casal Paz nació en Boimorto, La Coruña el 11 de noviembre de 1958, conocida artísticamente como Luz Casal, es una cantante española de pop-rock, una de las solistas más valoradas de la música popular de ese país. Tras sus éxitos dentro del país en los años ochenta, logró fama internacional, especialmente en Francia, sobre todo tras incluirse dos de sus temas en la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar. Las ventas de sus discos ascienden a más de 5 millones de ejemplares.

Cumple 59 años: Demetria Gene Guynes nació en Roswell, Nuevo México el 11 de noviembre de 1962, conocida profesionalmente como Demi Moore, es una actriz, modelo y productora estadounidense.​ Después de realizar papeles pequeños en películas y un papel recurrente en la serie de televisión General Hospital, Moore estableció su carrera en la década de 1990. Su actuación protagónica en Ghost, la película más taquillera de 1990, le valió una nominación a los Globos de Oro. También ha trabajado en Propuesta indecente, Acoso, Streaptease y muchas películas más.

Cumple 72 años: El 11 de noviembre de 1949 se inauguró el estadio de Huracán en Parque Patricios, el “Palacio” Tomás Adolfo Ducó.

En 1999 muere Jacobo Timerman en Buenos Aires, a los 76 años. Había nacido en Ucrania y llegó de niño al país con sus padres. Fundó la revista Primera Plana, que renovó el periodismo en los años 60, y luego, en 1971, La Opinión. Fue secuestrado por la dictadura en 1977. Padeció la tortura a manos de Ramón Camps. La presión internacional hizo que se lo liberara. Partió al exilio y publicó el libro Preso sin nombre, celda sin número. Regresó con la democracia y dirigió el proyecto de La Razón, que pasó a ser un matutino. Crítico del menemismo, estaba retirado de la actividad al momento de su muerte.

Cumple 46 años: Angélica María Vale Hartman, conocida como Angélica Vale nació en Ciudad de México el 11 de noviembre de 1975, es una actriz, comediante y cantante mexicana. Es hija de la cantante y actriz Angélica María y del comediante Raúl Vale. Ha realizado doblaje a varios personajes de películas, uno de los más recordados es el de Mamá Imelda en la película "Coco", en ese rol la escuchamos cantar "La llorona"

En 1991 se publica el single "Black or White" del cantante, compositor, bailarín, productor y filántropo estadounidense Michael Jackson . Resultó sorprendente al mostrar una tecnología de avanzada para ese momento en el procesamiento de imágenes

