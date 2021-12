A 20 años del estreno de Harry Potter en América Latina

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dieron vida a los personajes de Harry, Hermione y Ron, el trio protagonista de niños estudiantes de Hogwarts donde aprendieron a ser magos y se enfrentaron con monstruos y fantasmas. Son los héroes de la saga exitosa creada por JKRowling, que comienza con la conocida y anécdota de las primeras anotaciones de la historia escritas en servilletas de un bar donde sufría sus carencias económicas.

Y un día como hoy de 2001 llegaba al cine "Harry Potter y la piedra filosofal" la primera película de la saga protagonizada por el joven mago Harry Potter basada en las novelas de la hoy súper millonaria autora.

El primer libro se editó en 1997 y llegó al cine el 20 de noviembre en Europa y EEUU y el 6 de diciembre se estrenaba con gran expectativa de su número creciente de lectores-fanáticos.

En estos veinte años y luego de ocho películas la saga (que recaudaron más de 7 mil millones de dólares) no ha parado de expandirse, cuenta con dos películas de Animales fantásticos, (con la tercera por estrenarse en 2022) que funcionan a modo de precuela, Harry Potter y el Legado Maldito - la obra de teatro multi galardonada, vanguardistas videojuegos de consola y móviles de Portkey Games, innovadores productos de consumo, emocionante entretenimiento en vivo (incluyendo cuatro secciones en parques de diversiones) y exhibiciones expansivas.

On demand

“Rowling fue clara cuando nos conocimos por primera vez: ‘Quiero que este elenco sea ciento por ciento británico’”, revela Chris Columbus en la edición “modo mágico” de Harry Potter y la piedra filosofal que se puede ver, junto al resto de los films de la saga, por HBO Max, y en la que encontraremos curiosidades y trivia.

En el cine

En honor de este aniversario tan especial, Warner Bros. Pictures trajo la película de nuevo a la gran pantalla. Y tanto en su versión doblada como subtitulada, y para que los fans de siempre y las nuevas generaciones puedan disfrutarla una vez más "Harry Potter y la piedra filosofal" volvió al cine.

Además, a continuación de la película en su versión subtitulada, habrá un contenido especial con trivia en pantalla, datos divertidos y comentarios del director, Chris Columbus.

Británicos

Precisamente Columbus estuvo dando entrevistas en varios medios, en una de ellas afirmó que tuvo que descartar a Robin Williams por su acento americano. La saga tenía expresas indicaciones acerca de que el film debía sostener el acento británico. El actor de La sociedad de los poetas muertos fue la primera opción para interpretar a Hagrid (rol que luego cayó en manos de Robbie Coltrane).

“Robin habría sido brillante”, reflexiona Columbus quien dijo que volvió a tenerlo en cuenta para el rol Remus Lupin pero fue rechazado una vez más. Ese papel lo terminó haciendo David Thewlis.

De hecho Columbus, estadounidense él, accedió a que su pequeña hija Eleonor participara en el film pero sabiendo que no podría pronunciar ninguna palabra ya que reconocerían su acento. “Trabajó más de 80 días, pero nunca llegó a hablar porque ya conoces la regla: si no eres británico no puedes hablar”, recordó el director. Así mismo aseguró que no le parece para nada atractiva la idea de realizar un reboot de Harry Potter. En una entrevista con el periodista Jake Hamilton en su canal de YouTube, afirmó que no le atrae la idea de rehacer algo con Potter.

La idea de hacer una remake es un rumor del que muchos no quieren ni oir hablar.

Remake no, serie sí

Está a punto de comenzar la primera serie de Harry Potter, que no es una serie en el sentido clásico, sino un concurso repartido a lo largo de cuatro programas, "Harry Potter: Torneo de casas de Hogwarts", que también se estrena en HBO Max el 1 de enero, aunque se preestrena antes en Estados Unidos en TBS y Cartoon Network...

20 años...10 años después

A 20 años de la primera película y a 10 de la ultima

HBO Max ha anunciado que el 1 de enero volverán a juntarse Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly en el mayor evento del mundo de la magia desde que acabara la última adaptación de los libros de Harry Potter con Las reliquias de la muerte: parte 2.

El especial se titula Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts y para dar un anuncio de tal magnitud en la plataforma ya han publicado un primer teaser de lo que nos espera. En él escuchamos a Albus Dumbledore y a Sirius Black y se confirma todos los actores que aparecerán en el reencuentro. “En caso de duda, considero que volver sobre mis pasos es un buen lugar para comenzar”, rememora el director de Hogwarts.

Cuestionada

J.K.Rowling, la autora, no está confirmada en el festejo por los 20 años seg+un trascendió por comentarios en redes de carácter transfóbico. Ésto comenzó en 2019 cuando la escritora apoyó a Maya Forstater, una trabajadora que fue despedida por sus mensajes transfóbicos. La autora señaló su apoyo a la empleada, en el juicio que comenzó para apelar a la decisión de la empresa para la que trabajaba.

Esta situación la obligó a apartarse de las redes y a publicar un manifiesto en estos términos:

"Me preocupa la gran explosión de mujeres jóvenes que desean hacer la transición y también el número cada vez mayor de personas que parecen estar detransitando (volviendo a su sexo original), porque lamentan haber tomado medidas que, en algunos casos, han alterado sus cuerpos irrevocablemente, y aquéllo les quitó su fertilidad.

Algunos dicen que decidieron hacer la transición después de darse cuenta de que se sentían atraídas por personas del mismo sexo, y que la transición fue impulsada en parte por la homofobia, ya sea en la sociedad o en su familia."

Los tres protagonistas principales se han posicionado apoyando a los movimientos trans. Otros integrantes del elenco han agradecido a Rowling la exitosa saga de la que formaron parte.