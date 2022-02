A 92 años de su nacimiento poemas, libros y cuentos divertidos de María Elena Walsh

En esta fecha y tal como lo recordamos en nuestras efemérides, María Elena Walsh hubiera cumplido 92 años, murió el 10 de enero de 2011 a los 80 años.

Vamos a hacer un repaso por cásicos que no deben faltar en una biblioteca familiar y algunos libros nuevos para adultos que nos relatan su vida.

Dailan Kifki, de María Elena Walsh (Alfaguara)

"Me llamo Dailan Kifki y le ruego que no se espante porque soy un elefante. Mi dueño me abandona porque ya no puede darme de comer. Soy muy trabajador y cariñoso y me gustan los dibujos animados" así comienza este libro encantador recomendado para quienes quieren Empezar a leer a los pequeños lectores.

Y para sumar títulos súperdivertidos qué estamos de acuerdo:

Zoo loco, Cuentopos de Gulubú, El reino del revés y Tutú Marambá, que en 2022 cumple 62 años desde su primera edición !

María Elena nos ha regalado grandes tesoros en forma de poemas, que nos ayudan a padres, educadores y profesores a transmitir el gusto por la lectura y el amor por la poesía.

Con la ayuda de conmishijos.com hemos recogido algunas de los poemas infantiles de María Elena Walsh más conocidos y tiernos para que tus hijos puedan disfrutar leyéndolos y aprendiéndolos.

No me digas que no sabés cantar Manuelita, la tortuga !

Bueno, te ayudamos

Manuelita vivía en Pehuajó

pero un día se marcó.

Nadie supo bien por qué

a París ella se fue

un poquito caminando

y otro poquitito a pie.

Manuelita, Manuelita,

Manuelita dónde vas

con tu traje de malaquita

y tu paso tan audaz.

Manuelita una vez se enamoró

de un tortugo que pasó.

Dijo: ¿Qué podrías hacer?

Vieja no me va a querer,

en Europa y con paciencia

me puede embellecer.

En la tintorería de París

la pintura con barniz.

La plancharon en francés

del derecho y del revés.

Le pusieron peluquita

y botines en los pies.

Tantos años tardó en cruzar

el mar que allí se volvió a arrugar

y por eso volvió vieja como se marchó

a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó

Y te ayuda José Luis Perales quien también cantó esta canción

Lecturas para grandes que quieren saber más sobre su vida

Entre las hojas que cantan. La vida de María Elena Walsh, de Mercedes Monti, Adriana Riva y Josefina Schargorodsky (Diente de león).

Biografía ilustrada de la gran escritora y compositora argentina que recorre su vida con escenas de la infancia, la juventud, las lecturas clave, los primeros poemas y el primer libro, Otoño imperdonable. También, su viaje a Estados Unidos con Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, a quien conoció en Buenos Aires en 1948; la estadía en Europa junto con Leda Valladares y el primer libro para chicos, el genial Tutú Marambá que poco después ella misma adaptó al teatro, y el primer disco, Juguemos en el mundo. A modo de separadores aparecen páginas que suman información: las influencias literarias.

Cantemos otro poema divertido de María Elena, te ayudamos con la letra....

El Reino del Revés

Me dijeron que en el Reino del Revés

Nada el pájaro y vuela el pez

Que los gatos no hacen miau y dicen yes

Porque estudian mucho inglés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Nadie baila con los pies

Que un ladrón es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Cabe un oso en una nuez

Que usan barbas y bigotes los bebés

Y que un año dura un mes

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Hay un perro pekinés

Que se cae para arriba y una vez

No pudo bajar después

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Un señor llamado Andrés

Tiene 1.530 chimpancés

Que si miras no los ves

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Una araña y un ciempies

Van montados al palacio del Marqués

En caballos de ajedrez

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Y para que recuerdes la música te regalamos esta versión preciosa con Elena Roger y Escalandrum que sacaron dos discos homenaje a la gran escritora que te recomendamos escuchar

Un libro más recomendado para padre y adultos en general que quieren saber detalles de su historia

Mujeres insolentes de la historia 2, de Felipe Pigna (Emecé). Entre las 29 mujeres elegidas por Pigna para el segundo volumen de su "bestiario de mujeres rebeldes" está María Elena Walsh. Y claro: la autora de los clásicos que marcaron nuestra infancia no podía faltar entre las figuras femeninas más insolentes. Retratada por Augusto Costhanzo, autor de las ilustraciones del primer tomo y del segundo, la poeta y compositora comparte páginas con otras mujeres célebres como Victoria Ocampo, Lola Mora, Niní Marshall, Tita Merello y Eva Perón, entre otras insolentes de diversas épocas.

Una de las tantas canciones juguetonas de María Elena es

El twist del Mono liso

¿Saben saben lo que hizo

el famoso Mono Liso?

A la orilla de una zanja

cazó viva una naranja.

¡Qué coraje, qué valor!

Aunque se olvidó el cuchillo

en el dulce de membrillo

la cazó con tenedor.

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

A la hora de la cena

la naranja le dio pena,

fue tan bueno el Mono Liso

que de postre no la quiso.

El valiente cazador

ordenó a su comitiva

que se la guardaran viva

en el refrigerador.

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

Mono Liso en la cocina

con una paciencia china

la domaba día a día,

la naranja no aprendía.

Mono Liso con rigor

al fin la empujó un poquito

y dio su primer pasito

la naranja sin error.

La naranja, Mono Liso,

la mostraba por el piso,

otras veces, de visita,

la llevaba en su jaulita.

Pero un día entró un ladrón,

se imaginan lo que hizo,

el valiente Mono Liso dijo:

"Ay, qué papelón".

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

A la corte del Rey Momo

fue a quejarse por el robo,

mentiroso, el rey promete

que la tiene el gran bonete.

Porque sí, con frenesí

de repente dice el mono:

"Allí está detrás del trono

la naranja que perdí".

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

Y la reina sin permiso

del valiente Mono Liso

escondió en una sopera

la naranja paseandera

Mono Liso la salvó

pero a fuerza de tapioca

la naranja estaba loca

y este cuento se acabó.

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

La naranja se pasea

de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo

tírame con tenedor.

Si no la sabés cantar, compartimos esta versión espectacular con varios cantantes argentinos !

Otro libro para conocerla mejor

María Elena Walsh para chic@s, de Vanesa Jalil, ilustrado por Julio Ibarra. (Sudestada). De la Colección Aventurer@s, una biografía breve que hace foco en la presencia de sus obras en el país durante varias décadas.

Seguro que alguna vez cantaste

Canción para tomar el Té

Estamos invitados a tomar el té.

La tetera es de porcelana

Pero no se ve,

Yo no sé por qué.

La leche tiene frío

Y la abrigaré,

Le pondré un sobretodo mío

Largo hasta los pies,

Yo no sé por qué.

Cuidado cuando beban,

Se les va a caer

La nariz dentro de la taza

Y eso no esta bien,

Yo no sé por qué.

Detrás de una tostada

Se escondió la miel,

La manteca muy enojada

La retó en inglés,

Yo no sé por qué.

Mañana se lo llevan preso

A un coronel

Por pinchar a la mermelada

Con un alfiler,

Yo no sé por qué.

Parece que el azúcar

Siempre negra fue

Y de un susto se puso blanca

Tal como la ven,

Yo no sé por qué

Un plato timorato

Se casó anteayer.

A su esposa la cafetera

La trata de usted,

Yo no sé por qué.

Los pobres coladores

Tienen mucha sed

Porque el agua se les escapa

Cada dos por tres,

Yo no sé por qué.

Y como fue una mujer comprometida con la realidad y las problemáticas de los adultos la recordamos con esta canción de Cuna Para Gobernantes de sorprendente actualidad

Finalmente rescatamos este valioso documental de Canal Encuentro que la recuerda en toda su magnitud. Miralo, te vas a enterar de su fuerza creadora, de su compromiso feminista, de su palabra clara y visionaria.

