DC y Warner Bros se preparan para un festejo internacional. Es el Batman Day, constituido oficialmente el 18 de septiembre para celebrar al Caballero Oscuro en todos sus formatos: películas, series, legos, Cómics y viedeojuegos.

Alrededor del mundo, y Argentina no es la excepción, se realizarán transmisiones en vivo, torneos de videojuegos con el murciélago de protagonista y hasta concursos de Cosplay. Para encontrar la información, basta seguir las publicaciones que contengan #BatmanDay

Vamos desglosando toda la oferta en este batidía.

Para realzar la influencia internacional de Batman en la cultura popular, DC lanzará un evento editorial único, ‘Batman: El Mundo’. Esta enorme antología de tapa dura de 184 páginas que está disponible desde el martes pasado.

FaZe Clan, la plataforma digital líder de medios y lifestyle dedicada a los juegos y a la cultura juvenil, lanzará un cómic con DC el 24 de septiembre, siendo la primera compañía de juegos que crea un cómic con DC. El cómic de edición limitada contará con miembros populares del FaZe Clan en forma de Superhéroe.

WEBTOON Entertainment Inc., la plataforma de cómics online nº1 del mundo, está lanzando el primer WEBTOON ambientado en el universo de DC: Batman: Wayne Family Adventures. Batman necesita un descanso, pero Bruce Wayne no va a dar abasto con el nuevo justiciero Duke Thomas mudándose a Wayne Manor y una lista interminable de niños vigilantes biológicos, adoptados y en acogida. Ser padre no puede ser más difícil que ser Batman.

DCcomics.com tendrá noticias y artículos que destacan a los personajes favoritos de la Bat-familia y profundizará en la historia, los gadgets y las batallas más grandiosas de Batman.

Batman en Realidad aumentada: la aplicación DC: Batman Bat-Tech Edition se lanzó en todo el mundo en 13 idiomas, y permite que los niños se unan al Knightwatch, el equipo de lucha contra el crimen de Batman. Gracias a la realidad aumentada, los niños pueden experimentar el mundo de Batman y aprender a usar su Bat-Tech para combatir el crimen y ayudar a defender Gotham City de sus adversarios. La aplicación DC: Batman Bat-Tech Edition sumerge a los niños en la tecnología de Batman a través de las funciones de narración de AR que tiene la aplicación. Los fans pueden tener acceso a contenidos exclusivos de Batman, filtros AR, un cómic digital y experiencias para aprender sobre la tecnología de Batman. En Batman Day se lanzará una nueva misión, continuando la trama de la aplicación Bat-Tech.

En Amazon: los dispositivos de Amazon Alexa tendrán a un invitado muy especial. Batman ofrecerá a los usuarios de Alexa la posibilidad de escuchar algunas de sus frases más conocidas.

Las plataformas de HBOMax y todas aquellas que contengan entre sus servicio a Warner Bros tendrán acceso a películas, series y documentales del Caballero Oscuro.

Y vos... ¿estás listo para homenajear a Batman?