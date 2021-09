Te llevo en el alma, como se llevan los colores de la camiseta, el barrio del club y los equipos de nuestros amores. Así lleva desde hace años Marina Abulafia el teatro para niños. En el alma y como bandera.

Después de un año muy difícil para la comunidad artística, las producciones teatrales y también para los niños, el Teatro Real vuelve a ser escenario de una de las producciones de MAP.

Te llevo en el alma, de Raúl Ortíz, es una obra pensada y armada para realizar en espacios no convencionales: "Clubes, galpones, potreros, con las inferiores de fútbol, en canchas, en pueblos. Es una obra pensada para circular y para poder trabajar desde todos los estratos sociales con profesores y docentes. Hablando desde la deconstrucción. Romper algunos paradigmas culturales como 'las mujeres no juegan al fútbol o no lo hacen como los hombres'", explica Marina.

Serán entonces algunas funciones exclusivas en el Teatro Real, pues el cronograma está pensado para rodar.

"Es una historia muy común. Hay un intercolegial y los varones se están preparando. En el medio de un entrenamiento aparece Alma, una niña que viene a romper algunas cuestiones. Ella interviene cuando escucha a sus compañeros decir frases como 'Vamos a salir a la cancha a matar o morir'", continúa explicando.

Y es que en nombre del "folclore" del deporte, se cometen muchas 'infracciones'. Cuántas veces escuchamos a los mismos papás o mamás desde las tribunas gritando barbaridades al campo de fútbol a esos pequeños que como esponjas que son, absorben comportamientos que son reprochables.

En la excusa del deporte y por las ansias de ganar ¿algo?, se justifican insultos, descalificaciones y se valida la discriminación. Alma es el personaje que se pone la 10 para hacer visible todo eso que se aleja del fin primordial del deporte, eso que como ley primera indica "La pelota no se mancha". Y ahora la pelota no se mancha, y el fútbol se deconstruye. Y esa deconstrucción empieza en la infancia.

La obra se recomienda para mayores de cinco años, la edad en la comienza el juego en grupo. Sin embargo, pueden verla niños más pequeños.

"Va dirigido a comprender el deporte como una competencia feliz entre niños y niñas y que además justamente no hay distinción entre niños y niñas", cierra la productora, actriz y directora.

La invitación del estreno se extiende para el 25 y 26 de septiembre a las 17 en el Teatro Real.