En tiempos de redes sociales, las noticias se comunican oficialmente en las cuentas de cada persona y la confirmación se consigue en el mismo momento de la publicación.

Ahora, el encargado de dar la buena nueva fue Abel Pintos, que en una serie de historias de Instagram contó que será padre por primera vez.

Moria Calabrese es la pareja del artista desde hace algunos años aunque el romance fue confirmado no hace mucho tiempo también en redes. La empresaria es jujeña, se conocieron en un show de Abel y es mamá de una adolescente.

"No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción". A continuación, un ícono de una mujer embarazada, y luego la frase "¡gracias a la vida que me ha dado tanto!", publicó en Instagram junto a un emoji de corazón.

Twitter también fue fuente de información. Allí el músico escribió:

"Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estómago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. GRACIAS".