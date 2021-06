La competencia en el mundo de las plataformas streamings se hace cada vez más interesante en América Latina.

Netflix apenas se recupera de la pelea con Disney+ y ahora es momento de que ambos se enfrenten a un competidor que ostenta en su catálogo títulos poderosos: HBOmax.

La plataforma que funcionaba exclusivamente en Estados Unidos saltó al mercado latinoamericano y desde hoy está disponible en Argentina y otros 38 países.

Como estrategia competitiva destacan, además de sus contenidos, la posibilidad de ver estrenos en paralelo con Estados Unidos incluyendo películas sin costo adicional. En total son 17 nuevos títulos entre películas y series que incluyen Zack Snyder de Justice League, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Dune y The Matrix 4.

Contenidos de Warner como las diez temporadas de Friends, The Big Bang Theory o Game Of Thrones se suman a películas destacadas como la saga completa de Harry Potter o Lord of the rings. Además de otros contenidos originales de HBO como The Undoing, Euphoria, Watchmen o Tenet, y la esperadísicma la precuela de GOT House of the Dragon.

HBO Max ofrece dos planes de suscripción mensual para elegir:

Plan Estándar que ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido (hasta 30 títulos) y video en alta definición y algunos títulos en HD y 4K, en todos los dispositivos compatibles.

Plan Móvil que ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero fue diseñado para una experiencia individual, descargas de contenido (hasta 5 títulos) para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles.

Pero para convencernos de su calidad (hay contenidos en 4K) la plataforma brindará un periodo de prueba de siete días con una llamada “zona de degustación” sin costo en el que se podrá disfrutar de series y documentales. Hay promociones válidas para nuestro país contratando la plataforma desde el 29 de junio hasta el 31 de julio de este año en hbomax.com, el usuario se beneficiará con el 50% de descuento del plan mensual mientras mantenga su suscripción vigente ya sea por meses o por años. El valor del servicio por mes es de 322,55 pesos.

“El gran día finalmente ha llegado y no podríamos estar más emocionados, ya que lanzamos HBO Max en nuestra región con una oferta sin precedentes que recompensa nuestra primera ola de suscriptores, haciendo que nuestra vasta colección de películas y series sea increíblemente accesible. El año pasado en el contexto de la crisis económica y de salud sin precedentes, ha sido un desafío para nuestros fanáticos desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, por lo que estamos encantados de llevar algo de alegría e inspiración a toda la comunidad a través de esta oferta exclusiva de lanzamiento”, declaró Luis Durán, Gerente General de HBO Max para América Latina.

El juego del contenido on demand en América Latina da la bienvenida a un nuevo jugador. Ahora queda esperar y ver cómo responde el público ante esta nueva y tentadora propuesta.