La cantante Adele se sumó a la lista de famosos internacionales que se declaran admiradores de la selección argentina de fútbo, y de su capitán Lionel Messi.

En las últimas horas la artista manifestó su apoyo que quedó expuesto en un video divertido con un fanático argentino que se acercó a pedirle un autógrafo.

"Gracias a dios que pasaron los penales, te amo Argentina", expresó divertida la cantante británica.

“Te amo Messi, te amo”, precisó Adele tras finalizar la sesión fotográfica con los fans y mientras se disponía a continuar con el evento, donde muchos argentinos la estaban viendo y no dudaron ni un segundo en hacer viral el video con elogios sobre este momento tan importante para todos.

Luego del vibrante partido frente a Países Bajos, numerosos personajes famosos publicaron mensajes de apoyo al seleccionado argentino.

Se sumaron varios cantantes, por ejemplo:

"Argentina, como me has hecho sufrir y gozar", dijo en sus redes Alejandro Sanz.

"Arriba Argentina". fue la expresión de Maluma, quien estuvo el día inaugural en la Fan Fest de la FIFA.

“Yo sabía que desde arriba nos ayudarías” publicó Don Omar junto a una fotografía de Diego Maradona.

Daddy Yankee se expresó con un "Argentina" acompañado de emojis además de un vídeo donde vio la definición del partido junto a su equipo de trabajo horas previas a su show en New York.

"La voz de la negra Sosa, desvelarme con Fito, la charla con Spinetta, el sofá de Calamaro para dormir, una cena con Gustavo, mi primera empanada de humita, un trago con Charly, el beso que me dio el Diego antes de irse. Me enamoré, mí hijo y ahora esto" fue el inspirado posteo de Residente (René Pérez) Y luego de sumar unos emojis agregó: "Estoy en deuda". Y además en otro tweet propuso: "Estatua para el Dibu" y se ofreció: "Yo me apunto para unos versos".

Bad Bunny por su parte se volvió viral en TikTok con su alocado festejo del triunfo argentino.