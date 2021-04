Llega la nueva novela de Adrián Ochoa, "Las vacas del camino". En diálogo con el autor, detalla: ""Las vacas del camino" es una historia atrapante. No solo por contar un policial de pueblo de género puro, sino que también indaga sobre la historia de nuestra Córdoba, sobre nuestra idiosincrasia, nuestro pasado y agobiante presente. Creo que se encontrarán con una historia que los dejará pensando por mucho tiempo".



¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

La idea general de mi novela Las Vacas del camino surge en 2014 luego de ver un video en YouTube de un hombre siendo rescatado por otro en un accidente de tránsito. El video se llama Ángel de la Guarda salva a un hombre en China. Ese video fue un gran impacto para mí. Lo que yo quería era contar la historia de un misterioso hombre que ingresaba a un colectivo en llamas y rescataba a algunos pasajeros. En su momento, iba a ser un proyecto para un largometraje para Perú sobre ángeles que luego nunca se filmó. En su lugar escribí el film Cementerio General 2, largometraje ganador de varios premios internacionales y, entre otras alegrías, fue la película más taquillera del 2015 en dicho país. Pero como la idea me gustaba mucho continué trabajándola. En ese momento se llamaba La aparición, fue serie de tele por muchos años, hasta que encontró su lugar final, en formato novela y adquirió su título final: Las vacas del camino. Gracias a haber leído la gran novela No es país para viejos de Cormac McCarthy decidí el tono y formato que iba a tener. Comencé a escribirla como obra literaria en 2019 y, gracias a la pandemia, pude terminarla". Adrian define su obra como "un policial muy oscuro, con toques paranormales como dos grandes series que me marcaron mucho: Twin Peaks de David Lynch y Mark Frost de los 90 y True Detective de Nic Pizzolatto".



Mirá el video que sirvió de inspiración para escribir la novela:

Ochoa aclara que en el año 2000 escribió su primera novela pero "Las vacas del camino", que le llevó cinco años de trabajo, es la primera que se publica y agradece la confianza y el apoyo de Gráfica Veintinueve de Mayo.



El autor cuenta con una gran carrera dentro de la escritura de guiones para cine y televisión. Ha escrito para Perú desde el 2012, la serie de televisión "Guerreros de Arena" para el canal Frecuencia Latina. También, los largometrajes "Cementerio General 2" que está disponible en Netflix con el nombre de "Juego siniestro" y las comedias familiares "Un amor hasta las patas" y "De patitas a la calle" disponibles en Amazon Prime Video.



"Las vacas del camino" cuenta con una venta anticipada online. El libro estará listo en formato papel a fines de marzo. Se puede realizar una compra anticipada para colaborar con el trabajo de impresión.

Se puede entrar en este link.